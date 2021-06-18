Летом часто возникает желание утолить жажду не только прохладным, но и вкусным напитком.

Многие выбирают для этого пиво — живое и пенное. Но безопасно ли его употребление в жару, и если да, то в каком количестве? Мы попросили рассказать об этом экспертов — Неронова Владимира Александровича, врача-гастроэнтеролога АО «Медицина», д.м.н., и Шишкову Юлию Андреевну, врача-эндокринолога клиники «МедикСити», к.м.н.

Польза пива

Начнем с хороших новостей: в этом напитке содержится довольно много витаминов и микроэлементов. Среди них витамины В1 и В2, аминокислоты, микроэлементы калий, натрий, магний, фосфор, антиоксиданты, органические кислоты, флавоноид ксантохумол, который подавляет действие канцерогенов. Кроме того, пиво содержит простые сахара и может быстро пополнить запасы энергии.

Также пиво снижает болевой синдром и препятствует размножению большого количества болезнетворных микроорганизмов. Исследования, проведенные учеными из Швеции и Финляндии, показали, что пиво может предотвратить развитие болезни Альцгеймера за счет снижения количества амилоидных бляшек.

Польза пива.

Мифы и правда о пиве

По поводу этого напитка есть много устоявшихся убеждений. Некоторые из них имеют под собой правдивую основу. Другие же — просто мифы.

— Безалкогольное пиво безвредно — на деле это не совсем так. Небольшой процент спирта здесь все равно содержится и при регулярном употреблении вызывает пристрастие, а еще в нем больше вредного для сердечно-сосудистой системы кобальта, чем в обычном.

— От пива толстеют — не более, чем от любых других продуктов, если превышать суточную норму калорий.

— От пива появляется живот — а вот это убеждение правдиво. Под действием алкоголя и фитогормонов избыток калорий может откладываться именно в области живота. Однако для этого нужно употреблять пиво регулярно, долго и в больших количествах.

— Пиво опасно только для мужчин — это неправда. Женщины также часто страдают пивным алкоголизмом, который может привести к нарушению менструального цикла, отекам и землистому цвету лица.

— Пиво полезнее другого алкоголя — так считают из-за его слабой алкогольности, но забывают, что пьют пиво большими кружками. В итоге за вечер вполне можно получить большую дозу спирта.

Два холодных бокала пива. Фото Getty Images

Опасность пива летом

Коварство пива заключается в том, что одна бутылка пива в среднем эквивалентна 50 мл чистой водки, а при употреблении пива в жаркий летний день, увеличивается теплоотдача за счет потоотделения, пиво, как известно, обладает мочегонным эффектом, при этом человек не замечает, как вместо утоления жажды теряет жидкость и вместе с этим получает алкогольную интоксикацию (при употреблении нескольких бутылок), рассказывает Владимир Неронов.

Юлия Шишкова напоминает, что пиво в зависимости от сорта содержит от 3 до 15% алкоголя. И даже безалкогольное пиво все же имеет в составе 0,2-1,5%. Алкоголь расширяет сосуды, усиливает сердцебиение, стимулирует мочеотделение, что приводит к увеличению потери жидкости организмом в жаркую погоду. Иными словами, организм будет быстрее терять влагу, чем восполнять ее.

Как снизить риск обезвоживания?

Употребление пива в жару допустимо, но только после предварительного восполнения дефицита жидкости. Возможно выпить 350-500 мл пива крепостью 3-6%. Количество выпитой воды должно примерно на треть превышать количество выпитого пива, то есть на 500 мл пива — 750 мл воды. А вообще восполнять водно-солевые потери организма в жаркую погоду лучше слабоминерализованной или чистой водой. Потребность в жидкости может возрастать до 4-5 литров в сутки, советует Юлия Шишкова.

Сколько пива можно пить?

Владимир Неронов считает безопасной дозой 500 мл хорошего солодового пива, при условии что человек не страдает хроническими заболеваниями органов пищеварения. Это довольно приблизительный объем. Необходимо учитывать массу тела, возраст, состояние здоровья и другие индивидуальные особенности, чтобы рассчитать безопасную дозу. Разумеется, речь идет об эпизодическом утолении жажды таким способом.

Ежедневное же употребление этого напитка даже в совсем небольших дозах может свидетельствовать о развитии пивного алкоголизма, который может вызвать ряд негативных последствий для здоровья:

— увеличение и нарушение работы внутренних органов;

— повышенное давление;

— проблемы с концентрацией и памятью;

— повышенную тревожность;

— гибель клеток головного мозга;

— гепатит, цирроз печени и др.

Вред пива.

Кому нужно отказаться от пива?

Несмотря на допустимое употребление пива в небольших дозах летом, некоторым людям стоило бы и вовсе отказаться от этого пенного напитка. Владимир Неронов объясняет, что пиво является раздражителем верхних отделов пищеварительного тракта и категорически противопоказано для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов пищеварения, особенно такими, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь и хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Также с напитком нужно быть осторожными людям, страдающим сахарным диабетом, высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исключить пиво стоит беременным и кормящим женщинам и, конечно, нельзя употреблять детям и подросткам.

Таким образом, большинству людей можно не отказывать себе в удовольствии утолить жажду стаканчиком холодного пива в знойный летний день, если соблюдать умеренность и учитывать противопоказания.

* Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.