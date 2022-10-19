Как понять, что вам пора отдохнуть?
Обезвоживание и проблемы с питанием
Пьете много воды, но не можете напиться? Поздравляем, скорее всего, у вас накопительная усталость и стресс.
Вода жизненно необходима для функционирования всех органов нашего тела, включая головной мозг. Когда вы пребываете в состоянии усталости и стресса, ваш организм запускает процессы восстановления, затрачивая на это больше жидкости, чем в обычной жизни.
Снижение концентрации внимания
Здесь может быть несколько симптомов:
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бесконечные списки невыполненных задач;
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появление большого количества дел, которые вы не доводите до конца;
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повышение уровня стресса.Усталость.Фото Global Look Press
Проблемы со сном
Бессонница — самый основной признак того, что пора отдохнуть. Если вы чувствуете себя усталым даже после полноценного восьмичасового сна, то стоит задуматься об отпуске. К тому же если в течение дня вы чувствуете усталость, вас постоянно клонит в сон, но вечером никак не можете уснуть, то это тоже тревожный признак.
Постоянные болезни
Бывает, что за два-три месяца у вас несколько раз возникает насморк, постоянно побаливает горло, может быть небольшая температура. И вроде брать больничный нет необходимости, но общее недомогание продолжает вас беспокоить.
Вероятно, иммунная система дает вам сигналы: это признак того, что с повышенной нагрузкой не справляются надпочечники. Соответственно, снижается уровень выработки гормонов, адаптирующих вас к стрессовой ситуации. Так что если вы постоянно находитесь в болезненном состоянии, то лучше пройдите комплексное обследование.
Головные боли
Головные боли могут быть связаны со спазмом сосудов, который появляется на фоне постоянной выработки гормонов стресса.
Если же у вас возникают головокружения при резкой смене положения тела (например, подъем с кровати), то это может быть связано с недостаточным пребыванием на свежем воздухе. Возьмите за правило ходить на получасовые прогулки перед сном.
Но если частые головные боли появились на фоне переутомления и к ним присоединилось головокружение, обязательно сходите к врачу.