Как перестать постоянно есть сладкое? Советы эксперта

Выясняем вместе с нутрициологом Натальей Эйшнер , почему хочется сладкого и как отказаться от этой привычки.

Сладкое против стресса

Зачастую большое потребление сладостей сопровождается стрессовыми ситуациями. В условиях современной действительности неудивительно, что эмоциональное напряжение в той или иной степени присутствует в жизни каждого человека. Но не столь опасен сам стресс как таковой, сколько его последствия для организма. Каждый человек справляется по-своему с накопившимся напряжением. Кто-то находит выход в активном отдыхе, различных тренировках, а кто-то — заедает стресс сладкой пищей.

По данным исследований, было выявлено, что рецепторы к гормонам стресса расположены в полости рта. Локализуются они на клетках, отвечающих за ощущение вкуса мяса, горького и сладкого. При этом авторы исследования отмечают, что наибольшая концентрация этих рецепторов находится на вкусовых клетках, «отвечающих» за сладкое. Именно поэтому многие люди во время переживания стрессовых ситуаций употребляют сладкие продукты.

Все дело в гормонах

По результатам исследований, опубликованных в научном журнале Cell Metabolism, ученые обнаружили гормон FGF21, который регулирует тягу к сладкому. Ранее считалось, что этот гормон связан с реакцией организма человека на инсулин. В действительности гормон FGF21 синтезируется в печени в тот момент, когда уровень глюкозы в организме достигает определенной высокой отметки. Затем данный гормон воздействует не на инсулин, а на аппетит человека. По мнению ученых, желание есть сладкое управляется гормоном FGF21.

5 советов нутрициолога

Нутрициолог Наталья Эйшнер дала несколько советов, как справиться с тягой к сладкому самостоятельно.

Регулярные физические тренировки помогают держать себя в форме. Фото Global Look Press

1. Стараться нивелировать стресс. Именно «заедая» свои переживания, человек начинает питаться неправильно.

2. Не отказываться от употребления сладостей резко. Не стоит кардинально менять свои привычки. Лучше это делать постепенно. Дело в том, что внезапное ограничение количества сладкой пищи в итоге может привести к срыву адаптации. Постепенно ограничивайте употребление конфет и пирожных, заменяя их на более полезные перекусы.

3. Найти себе хобби, чтобы отвлечься. По сути, можно, приложив усилия, одну привычку заместить другой. Привязанность к сладкому замените на занятие каким-нибудь увлечением.

4. Регулярные физические тренировки помогают держать себя в форме и препятствуют набору избыточной массы тела. Ходьба, прогулки на свежем воздухе, занятия йогой или плаванием оказывают положительное влияние на все системы организма. Найдите себе занятие по душе, от которого сможете получить не только пользу, но и удовольствие.

5. Сбалансированное питание помогает преодолеть тягу к сладкому. Если организм в должной мере получает все необходимые нутриенты, то приходит насыщение и не возникает желания перекусить сладкой едой.

Помимо всего прочего, важно отметить, что чрезмерное употребление сладкой пищи может не только привести к различным патологиям, но и быть симптомом какого-либо заболевания. Поэтому следует обратиться к врачу, если вас беспокоит состояние здоровья.