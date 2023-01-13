Как побороть лень и нужно ли это делать
Сторонники идеи «Лежание на диване и есть путь» никогда не сойдутся с адептами непрекращающегося саморазвития. Кто прав? Разбираемся с бизнес-психологом Станиславом Самбурским и бизнес-коучем Анной Жюсталь.
В чем причина лени
В интернете множество шуток на тему «N причин, почему я ленюсь». Но на самом деле вопрос достаточно серьезный, ведь лень, как правило, не черта характера.
Наиболее частые причины прокрастинации и лени:
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отсутствие мотивации;
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страх неудачи;
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выгорание из-за повышенных эмоциональных или физических нагрузок:
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депрессия:
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соматические заболевания.
Поэтому нужно бороться не с ленью, а с ее причиной. Вообще же стоит помнить о том, что лучше всего соблюдать баланс между сверхленью и сверхпродуктивностью. Повышенная активность, неумение «сидеть без дела» тоже может быть следствием проблем со здоровьем.
Отсутствие лени и прокрастинации могут говорить о тревожно-депрессивном расстройстве.
Что делать, если дело в физиологии
При заболеваниях, вызывающих повышенную утомляемость, и при депрессии не хочется ни работать, ни развлекаться.
Если задуманное дело нужно или нравится, тело будет откликаться гормонами радости и удовлетворения.
Заболевания нужно лечить, а не пытаться «побороть лень». Чтобы сберечь силы, нужно выполнять только необходимый минимум повседневных задач. И уж точно не упрекать себя за дни, в которых ничто не сделано «для вечности».
Этот совет работает и в случаях, когда ничегонеделание вызвано упадком сил. Не стоит корить себя, если после работы у вас возникает желание посидеть в темноте и послушать музыку, а не сесть за главу недописанного романа. Нужно позволить себе отдохнуть.
Важно помнить о том, что бесконечные тренинги, мастер-классы и курсы, конечно, приносят вам пользу. Но их авторам все эти занятия приносят прибыль. Поэтому агрессивное продвижение идеи саморазвития — часть маркетинговой стратегии. Порой полезно задуматься: вам действительно нужен пятый диплом о профпереподготовке или вы просто «подсели» на процесс получения образования?
Чем больше люди делают, тем больше им нужно. Чем больше им нужно, тем больше они покупают. Это ведет к перенасыщению.
Что делать, если дело в психике
Для каждой причины свой способ.
Вдохновляться
Если нет мотивации, для начала нужно убедиться, что поставленная задача по-настоящему важна. Для этого нужно задать себе вопросы «зачем я это делаю», «что изменится, если я не буду этого делать» и «что будет, если я это сделаю». Как ни странно, этот способ помогает даже с рабочими задачами. При этом ответы: «я получу за это деньги», «меня не уволят», не менее убедительны чем «меня уволят, но я найду работу получше».
Если вы уверены, что выполнить задачу необходимо, следует заняться формированием мотивации.
Первый способ — найти источник вдохновения. Можно определить соперников или посмотреть истории успеха обычных людей, желательно таких, которые работают в той же сфере, что и вы.
Другой способ — визуализировать результат, то есть представить, что хорошего произойдет после завершения работы.
Когда вы четко осознаете, для чего вам это нужно, мотивация значительно повышается.
Делить задачи на несколько маленьких
При страхе потерпеть неудачу основная проблема обычно связана с объемностью поставленной задачи. Например, есть желание освоить гитару, но возникают сомнения, получится ли. Ведь в музыкальной школе дети учатся целых семь лет, как совместить обучение с работой, семьей и т. д.?
Такие задачи нужно разбивать на подзадачи. То есть поставить себе цели, каждая из которых должна быть определенной во времени, достижимой и измеримой. Например, изучая иностранный язык, можно поставить себе цель пройти 30 уроков за месяц.
Вы сразу увидите, как затянутая облаками вершина прояснится и станет гораздо ближе.
Планировать
Часто бывает, что «планов громадье» в ежедневнике пугает не сложностью, а количеством. В этом случае бывает непросто решить, с какого дела начать. Особенно, если они примерно сопоставимы по сложности.
Чтобы определить последовательность равноценных дел, нужно исходить из их важности или срочности. Например, вам нужно отправить письма и проанализировать документ, что примерно одинаково по времени. Если до закрытия почты мало времени, понятно, что лучше предпочесть ее, а документ прочесть по дороге.
В случаях когда одни дела легкие, а другие нет, нужно сгруппировать их и выполнять сначала те, которые лично вам сделать проще. Это индивидуальный выбор, здесь нет правил. Кому-то больше нравится делать сначала простые дела, постепенно переходя на новый уровень сложности. А кому-то легче сосредоточиться на сложной задаче «на свежую голову», оставляя на потом все остальные.
Не забывать поощрять себя
Даже животным дают лакомства за хорошее исполнение команд и трюков. Поэтому обязательно нужно хвалить себя за выход на пробежку, выполненное домашнее задание, вовремя помытый стакан и т. д.
Поощрение может стать и мотивацией, если речь идет о каких-то глобальных задачах. Например: «Закончу проект — смогу поехать в отпуск», «Похудею — куплю новое платье».
Например, ресурсное состояние к работе можно брать из хобби. Вы будете подзаряжаться в процессе занятия приятным делом, работа перестанет быть раздражающей.
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