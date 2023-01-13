Как побороть лень и нужно ли это делать

Многое зависит от причины такого состояния.

Сторонники идеи «Лежание на диване и есть путь» никогда не сойдутся с адептами непрекращающегося саморазвития. Кто прав? Разбираемся с бизнес-психологом Станиславом Самбурским и бизнес-коучем Анной Жюсталь.

В чем причина лени

В интернете множество шуток на тему «N причин, почему я ленюсь». Но на самом деле вопрос достаточно серьезный, ведь лень, как правило, не черта характера.

Наиболее частые причины прокрастинации и лени:

отсутствие мотивации;

страх неудачи;

выгорание из-за повышенных эмоциональных или физических нагрузок:

депрессия:

соматические заболевания.

Фото ru.freepik.com

Поэтому нужно бороться не с ленью, а с ее причиной. Вообще же стоит помнить о том, что лучше всего соблюдать баланс между сверхленью и сверхпродуктивностью. Повышенная активность, неумение «сидеть без дела» тоже может быть следствием проблем со здоровьем.

Что делать, если дело в физиологии

При заболеваниях, вызывающих повышенную утомляемость, и при депрессии не хочется ни работать, ни развлекаться.

Заболевания нужно лечить, а не пытаться «побороть лень». Чтобы сберечь силы, нужно выполнять только необходимый минимум повседневных задач. И уж точно не упрекать себя за дни, в которых ничто не сделано «для вечности».

Этот совет работает и в случаях, когда ничегонеделание вызвано упадком сил. Не стоит корить себя, если после работы у вас возникает желание посидеть в темноте и послушать музыку, а не сесть за главу недописанного романа. Нужно позволить себе отдохнуть.

Фото ru.freepik.com

Важно помнить о том, что бесконечные тренинги, мастер-классы и курсы, конечно, приносят вам пользу. Но их авторам все эти занятия приносят прибыль. Поэтому агрессивное продвижение идеи саморазвития — часть маркетинговой стратегии. Порой полезно задуматься: вам действительно нужен пятый диплом о профпереподготовке или вы просто «подсели» на процесс получения образования?

Что делать, если дело в психике

Для каждой причины свой способ.

Вдохновляться

Если нет мотивации, для начала нужно убедиться, что поставленная задача по-настоящему важна. Для этого нужно задать себе вопросы «зачем я это делаю», «что изменится, если я не буду этого делать» и «что будет, если я это сделаю». Как ни странно, этот способ помогает даже с рабочими задачами. При этом ответы: «я получу за это деньги», «меня не уволят», не менее убедительны чем «меня уволят, но я найду работу получше».

Первый способ — найти источник вдохновения. Можно определить соперников или посмотреть истории успеха обычных людей, желательно таких, которые работают в той же сфере, что и вы.

ru.freepik.com

Другой способ — визуализировать результат, то есть представить, что хорошего произойдет после завершения работы.

Делить задачи на несколько маленьких

При страхе потерпеть неудачу основная проблема обычно связана с объемностью поставленной задачи. Например, есть желание освоить гитару, но возникают сомнения, получится ли. Ведь в музыкальной школе дети учатся целых семь лет, как совместить обучение с работой, семьей и т. д.?

Такие задачи нужно разбивать на подзадачи. То есть поставить себе цели, каждая из которых должна быть определенной во времени, достижимой и измеримой. Например, изучая иностранный язык, можно поставить себе цель пройти 30 уроков за месяц.

Планировать

Часто бывает, что «планов громадье» в ежедневнике пугает не сложностью, а количеством. В этом случае бывает непросто решить, с какого дела начать. Особенно, если они примерно сопоставимы по сложности.

Чтобы определить последовательность равноценных дел, нужно исходить из их важности или срочности. Например, вам нужно отправить письма и проанализировать документ, что примерно одинаково по времени. Если до закрытия почты мало времени, понятно, что лучше предпочесть ее, а документ прочесть по дороге.

unsplash.com

В случаях когда одни дела легкие, а другие нет, нужно сгруппировать их и выполнять сначала те, которые лично вам сделать проще. Это индивидуальный выбор, здесь нет правил. Кому-то больше нравится делать сначала простые дела, постепенно переходя на новый уровень сложности. А кому-то легче сосредоточиться на сложной задаче «на свежую голову», оставляя на потом все остальные.

Не забывать поощрять себя

Даже животным дают лакомства за хорошее исполнение команд и трюков. Поэтому обязательно нужно хвалить себя за выход на пробежку, выполненное домашнее задание, вовремя помытый стакан и т. д.

Поощрение может стать и мотивацией, если речь идет о каких-то глобальных задачах. Например: «Закончу проект — смогу поехать в отпуск», «Похудею — куплю новое платье».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!