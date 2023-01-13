Как мужчине накачать ноги? 5 эффективных упражнений

Мышцы ног не только влияют на гармоничный внешний вид, но и определяют уровень физической подготовки в целом.

Грамотный подход к тренингу и подбор правильных упражнений позволит эффективно и вместе с тем безопасно укрепить нижнюю часть тела. Рассказываем, что для этого нужно делать.

Работа этих групп мышц вынуждает организм тратить много энергии. Это значит, что телу приходится сжигать больше калорий. В исследовании, опубликованном в журнале прикладной физиологии, отслеживали расход энергии и метаболизм спортсменов после серии упражнений с тяжелым весом. Результаты научной работы показали, что после 90 минут тренировки количество затраченной энергии резко возросло и продолжало расти в течение нескольких часов по окончании.

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Для укрепления ног фитнес-тренер предлагает выполнить следующие упражнения.

Приседания со штангой

Приседания — одно из базовых упражнений для ног. Основные мышцы, которые в нем задействованы, — передняя и задняя поверхности бедра, ягодицы.

Исходное положение

Стопы на ширине плеч, штанга расположена на верхней части туловища, лопатки приведены к центру спины. Позвоночник нужно зафиксировать с небольшим прогибом в пояснице. Вес тела распределить на часть стопы от ее середины до пятки.

Техника выполнения

Медленно выполните приседание, сгибая ноги в коленях и направляя таз назад. Сохраняйте при этом исходное положение позвоночника.

Полным приседом считается тот, при котором угол между бедром и голенью составляет прямой угол. Достигнув нижней точки движения, оттолкнитесь от пола усилиями мышц ягодиц и бедер и вернитесь в исходное положение.

Во время выполнения упражнения важно плотно упираться в пол всей ступней, не отрывая пятки от пола. Спину необходимо держать прямо, не наклонять корпус и не сводить колени вовнутрь.

Румынская тяга

Основные задействованные мышцы: ягодицы, мышцы задней поверхности бедра.

Исходное положение

Стоя со штангой в руках, закрытый прямой хват. Лопатки приведены к позвоночнику.

Техника выполнения

Сохраняя положение позвоночника, немного согните ноги в коленях. Направляя таз назад, опустите штангу вдоль бедер, максимально близко к ним. Затем вернитесь в исходное положение.

Ягодичный мост

По мнению тренера, это одно из лучших упражнений для тренировки ягодичных мышц.

Исходное положение

Лежа на скамье. Лопатки приведены друг к другу. Ноги согнуты в коленях под прямым углом. Штангу расположите на сгибе ног и корпуса. Упор стоп сделайте с акцентом на пятки.

Техника выполнения

Сохраняя положение корпуса, опустите таз. За счет напряжения ягодиц вернитесь в исходное положение.

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Подъемы на высокую ступень

Основные мышцы, которые задействованы в упражнении, — ягодичные, задняя поверхность бедра, приводящие мышцы бедра.

Исходное положение

Примите положение стоя перед ступенью. Важно убедиться, что опора устойчивая и твердая. Руки можно держать как удобно. Если тренировка с отягощением, то вес удерживайте в свободно опущенных руках.

Техника выполнения

Поставьте стопу на поверхность для зашагивания и перенесите на нее вес тела с опорой на пятку. Поднимитесь на платформу усилием той ноги, которая находится на ступени, стараясь не вовлекать в работу другую ногу. В конечной фазе движения поставьте вторую ногу на платформу. Затем вернитесь в исходное положение.

Важно при возвращении в начальную точку не «падать» на ногу, стоящую сзади. Вес тела удерживайте на опорной ноге.

Разгибание голени

Исходное положение

Спина должна быть прижата к спинке тренажера, валик расположен в нижней части голени, а ось вращения тренажера должна проходить через ваш коленный сустав.

Техника выполнения

Сохраняя спину прижатой, подконтрольно разогните ногу в коленном суставе. Затем вернитесь в исходное положение.