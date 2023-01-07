Как по-настоящему полюбить себя? Разбираемся с психологом

Выяснили, где найти те самые чувства к самому себе.

О любви к себе в последние годы принято говорить как о чем-то само собой разумеющемся. Но мало кто объясняет, что это и как ее развить. Мы собрали основные вопросы по теме и задали их психологу — ответы читайте в нашем материале.

Что такое любовь к себе

Большинство связывают это понятие с дорогими подарками, бьюти-процедурами, брендовой одеждой. Это, конечно, может поднять собственную ценность в ваших глазах, но в действительности будет всего лишь декорациями, прячущими истинную проблему.

Прежде всего любовь к себе — это честность к собственным эмоциям, событиям и трудностям. Полюбить себя — посмотреть на себя и свой мир объективно, принять свое поведение без иллюзий. Важно узнать свои негативные черты характера, осознать, как они влияют на каждую сферу жизни, и затем сделать выбор в пользу изменения к лучшему, наполнению своего сердца добротой и состраданием. Любовь к себе проявляется по-настоящему, когда человек умеет честно смотреть на себя и осознает, где есть пространство для духовной работы.

В чем отличие любви к себе от эгоизма

Эгоизм — это поведение, направленное лишь на то, чтобы «брать»: в таком аспекте человек волнуется лишь о своих проблемах, требует внимания, предъявляет к окружающим претензии, но в то же время существует в мире иллюзии собственного превосходства.

Настоящая любовь к себе — поведение, основанное на гармонии «давать и брать». Человек, который заботится о себе, умеет и хочет безвозмездно, искренне заботиться и о других. Такой человек осознает, что он — не центр мира, и понимает, что для других людей он может быть источником любви, поддержки и света.

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Как проявляется любовь к себе

Любовь к себе заключается в познании собственного я. Такие базовые ценности, как одежда, правильное питание и уход, безусловно важны, но это неполное проявление любви.

Любопытство — вот что характерно для людей, познавших любовь к себе. Невозможно полюбить то, что не знаешь и не признаешь. Начните с малого: узнайте свои привычки, отследите поведение в критических ситуациях, что приносит вам истинное удовольствие — шумные вечеринки или уютные вечера с книгой? Узнайте себя в мельчайших подробностях.

Как научиться любить себя

Чаще проявлять волю и мнение, взращивать принципы и жить в соответствии с ними. Проявление нелюбви к себе — это, например, фраза «мне все равно, выбери сам» на вопрос партнера о том, где пройдет ваше свидание. Или «не за что» в ответ на благодарность. Учитесь отказываться от этого мышления, начните уважать свои время и труд и проявляйте активную позицию: а чего сейчас хотите вы? Какое ваше мнение? Именно с осознания своих ценностей и черт характера начинается любовь к себе.

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А если я не смогу полюбить себя?

В жизни человека, не сумевшего полюбить себя, часто происходят конфликты, непонимания и претензии к другим людям, судьбе и мирозданию. Он во всем видит лишь негатив, находится в очень неустойчивом психологическом состоянии — его одолевает страх предательства, неудачи, изменений.

Человек, который не любит себя, зачастую пренебрегает развитием. Он не раскрывает свои таланты, не делает попыток измениться, потому что не верит в собственные силы. Из-за этого состояния собственной неполноценности получается, что человек начинает искать подтверждение своей ценности вовне. А значит — отдает ответственность за жизнь другим людям, тем самым теряя себя.

Стоит ли обращаться к психологу

Полюбить себя — это узнать себя. Если вы чувствуете, что достаточно компетентны, чтобы честно и ясно увидеть свои негативные черты характера и паттерны мышления, можно начать работу самостоятельно.

Если вы достаточно глубоко погрузитесь в работу над собой и в какой-то момент осознаете, что есть вещи, в которых самостоятельно разобраться проблематично, тогда следует обратиться к хорошему специалисту.

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