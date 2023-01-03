Работа по выходным может навредить здоровью. Психолог объяснил почему

Вечер на диване за просмотром боевиков едва ли можно назвать отдыхом.

На выходных мы стремимся успеть переделать все дела, до которых не доходят руки в будни. Генеральная уборка, курсы испанского, подработка. Часто такой «отдых» заканчивается еще большей усталостью, чем вся рабочая неделя.

Психолог Олег Долгицкий рассказал, почему не стоит заниматься на выходных чем-то серьезным.

Чем опасно умственное и физическое напряжение

Интеллектуальный труд (особенно на руководящих должностях), саморазвитие, учеба в вузе создают высокую умственную нагрузку. Она не менее вредна для здоровья, чем тяжелый физический труд.

Умственное и физическое напряжение — это стресс для организма. Разница в том, что работа руками создает физический стресс, то есть чрезмерное напряжение мышц. А работа головой, интеллектуальные нагрузки — это психологический стресс. Хуже всего, если физический и психологический стресс сочетаются. Однако и по отдельности существенные умственные и физические нагрузки могут приводить в состояние дистресса.

Дистресс, если он длится непрерывно, то есть если мозг и тело не отдыхают, оказывает негативное влияние на здоровье в целом.

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К его последствиям относятся:

развитие депрессивных расстройств;

возникновения других психических заболеваний, не связанных с депрессией;

риск нервного срыва и других невротических состояний;

психосоматические заболевания.

Попросту говоря, многие болезни — от нервов. Состояние дистресса может быть причиной психосоматических заболеваний, таких как:

гастрит;

нарушение работы вегетативной нервной системы;

снижение иммунитета;

онкологические заболевания.

Какой «отдых» не полезен для мозга

Лучший отдых — это смена деятельности. Но сменить офисный стул на диван, а рабочий ноутбук на смартфон не всегда означает сменить деятельность. Многое будет зависеть от содержания контента.

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Не относятся к смене деятельности:

выполнение работы, даже если она отличается от основной (условно, если днем вы экономист, а вечером — дизайнер);

погружение в образовательный контент, требующий напряжения внимания и памяти;

просмотр новостей или остросюжетных фильмов;

прохождение компьютерных игр.

Как разгрузить мозг и тело на выходных

Чтобы расслабиться и подготовиться к рабочей неделе, желательно не переутомляться нервно и физически.

К приемлемым видам активности можно отнести:

легкий физический труд (в том числе выполнение домашних дел, но не до изнеможения);

прогулки на свежем воздухе;

занятия йогой, спортом, танцами (без фанатизма).

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Также можно читать книги или смотреть спокойные фильмы.

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