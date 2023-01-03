Работа по выходным может навредить здоровью. Психолог объяснил почему
На выходных мы стремимся успеть переделать все дела, до которых не доходят руки в будни. Генеральная уборка, курсы испанского, подработка. Часто такой «отдых» заканчивается еще большей усталостью, чем вся рабочая неделя.
Психолог Олег Долгицкий рассказал, почему не стоит заниматься на выходных чем-то серьезным.
Чем опасно умственное и физическое напряжение
Интеллектуальный труд (особенно на руководящих должностях), саморазвитие, учеба в вузе создают высокую умственную нагрузку. Она не менее вредна для здоровья, чем тяжелый физический труд.
Умственное и физическое напряжение — это стресс для организма. Разница в том, что работа руками создает физический стресс, то есть чрезмерное напряжение мышц. А работа головой, интеллектуальные нагрузки — это психологический стресс. Хуже всего, если физический и психологический стресс сочетаются. Однако и по отдельности существенные умственные и физические нагрузки могут приводить в состояние дистресса.
Дистресс возникает, когда стресс не сменяется фазой восстановления, а организм постоянно находится в мобилизованном состоянии.
Дистресс, если он длится непрерывно, то есть если мозг и тело не отдыхают, оказывает негативное влияние на здоровье в целом.
К его последствиям относятся:
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развитие депрессивных расстройств;
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возникновения других психических заболеваний, не связанных с депрессией;
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риск нервного срыва и других невротических состояний;
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психосоматические заболевания.
Психосоматические заболевания опасны тем, что из психической области начинают оказывать влияние на физическое состояние.
Попросту говоря, многие болезни — от нервов. Состояние дистресса может быть причиной психосоматических заболеваний, таких как:
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гастрит;
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нарушение работы вегетативной нервной системы;
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снижение иммунитета;
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онкологические заболевания.
Какой «отдых» не полезен для мозга
Лучший отдых — это смена деятельности. Но сменить офисный стул на диван, а рабочий ноутбук на смартфон не всегда означает сменить деятельность. Многое будет зависеть от содержания контента.
Не относятся к смене деятельности:
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выполнение работы, даже если она отличается от основной (условно, если днем вы экономист, а вечером — дизайнер);
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погружение в образовательный контент, требующий напряжения внимания и памяти;
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просмотр новостей или остросюжетных фильмов;
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прохождение компьютерных игр.
С большой вероятностью пролистывание ленты, просмотр телевизора и видео в интернете будет повышать напряжение, а не снимать.
Как разгрузить мозг и тело на выходных
Чтобы расслабиться и подготовиться к рабочей неделе, желательно не переутомляться нервно и физически.
К приемлемым видам активности можно отнести:
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легкий физический труд (в том числе выполнение домашних дел, но не до изнеможения);
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прогулки на свежем воздухе;
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Также можно читать книги или смотреть спокойные фильмы.
Досуг не должен вызывать психическое напряжение.
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