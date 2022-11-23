Как есть меньше соли? 5 советов от нутрициолога

Дело не только в той приправе, которую добавляют в блюда.

Соль — белый яд. Сегодня эту фразу слышат и повторяют многие. Действительно, эта приправа не самая полезная для здоровья. По возможности ее количество в рационе стоит сокращать. Но сделать это бывает непросто.

Делюсь пятью советами, которые помогут есть меньше соли.

Солите блюдо непосредственно перед едой

Приучите себя не солить блюдо в процессе приготовления, чтобы не лишать вкусовые рецепторы возможности получать сигнал о солености.

Если подсаливать пищу в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен, и организм не сразу «распознает» его. Поэтому требует подсолить блюдо — соответственно, вы съедаете больше соли.

Откажитесь от соленых закусок, соусов и продуктов быстрого приготовления

Майонез и магазинные соусы, снеки, соленые орехи и длинный список продуктов быстрого приготовления — все это содержит обилие приправ и пищевых добавок с солью. Отказ от них сократит потребление соли в несколько раз.

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Промывайте консервированные овощи перед употреблением

Перед едой рекомендуется промыть овощи от рассола в обычной воде, чтобы смыть избыток соли. Если есть возможность заменить соленья свежими овощами, лучше отдать предпочтением им.

Заменяйте часть соли в рационе пряными травами

Соль не единственная специя, способная сделать блюдо насыщенным по вкусу. Например, привычные укроп, зеленый лук и петрушка могут заменить часть соли в блюде и придать ему пикантность и аппетитный аромат.

Базилик, тимьян, розмарин, тмин или молотый имбирь также наполнят блюдо изысканным вкусом, естественно усиливая вкус мяса или овощей, но не добавляя лишней соли.

Стоит также отметить пользу антиоксидантов в натуральных травах, которые поддержат работу иммунитета.

Добавьте в рацион продукты, богатые калием

Они помогут поддержать баланс натрия и калия в организме, при этом вывести излишки соли. Если повышается количество калия, то концентрация натрия (соли) снижается.

Рекомендую есть больше фруктов и богатых калием овощей: бананы, шпинат, батат, авокадо, спаржа, яблоки, апельсины.