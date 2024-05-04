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Фэшн-редакторы назвали самую модную обувь весны и лета этого года
Жизнь и общество

Сегодня, 13:45

1 мин.

Фэшн-редакторы назвали самую модную обувь весны и лета этого года

Мария Маковей
Автор
Вязаная обувь
Фото triocean/istockphoto.com
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Фэшн-редакторы уверены, что весной и летом 2024 года модной будет вязанная крючком обувь. Изделия такого фасона уже продемонстрировали на подиумах бренды JW Anderson, Simone Rocha и Bottega Veneta, пишет испанская версия журнала Vogue.

Чтобы создать актуальный образ, эксперты рекомендуют сочетать вязаные изделия с браслетами из бисера и плетеными сумками. Кроме того, актуальной будет обувь с острыми носами или с каблуками kitten heel (расширенными к пятке шпильками, высота которых не превышает 5 см — прим. «СЭ»).

Также в тренде будут сапоги и туфли с открытыми носами, которые уже появились в коллекциях Victoria Beckham, Versace и Louis Vuitton. Такую обувь фэшн-специалисты советуют комбинировать с мини-платьями с ярким принтом, асимметричными юбками и кожаными брюками.

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