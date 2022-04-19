Роспотребнадзор порекомендовал россиянам сократить употребление соли

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам отказаться от чрезмерного употребления соли. По их словам, она необходима человеку, но в ограниченном количестве.

По рекомендации ВОЗ, суточная норма должна составлять не более 5 г соли. Однако многие употребляют до 18 г в день, не замечая этого. Чрезмерное употребление соли может привести к проблемам с почками, сосудами, суставами и сердцем.

Роспотребнадзор предлагает заменить соль в пище различными приправами, уксусом, морской капустой, лимонным соком, растительными пряностями и сушеным сельдереем. Они намного полезнее для организма и придают еде яркий вкус.