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Сегодня, 10:00

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам сократить употребление соли

Галина Глазко
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В день можно употреблять не более 5 граммов соли.
Фото Global Look Press

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам отказаться от чрезмерного употребления соли. По их словам, она необходима человеку, но в ограниченном количестве.

По рекомендации ВОЗ, суточная норма должна составлять не более 5 г соли. Однако многие употребляют до 18 г в день, не замечая этого. Чрезмерное употребление соли может привести к проблемам с почками, сосудами, суставами и сердцем.

Роспотребнадзор предлагает заменить соль в пище различными приправами, уксусом, морской капустой, лимонным соком, растительными пряностями и сушеным сельдереем. Они намного полезнее для организма и придают еде яркий вкус.

Употреблять в&nbsp;пищу можно все части сельдерея. Сельдерей: польза и вред. Как выбрать и хранить?
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