5 рецептов вкусных и сытных сэндвичей для полезного перекуса

Вместо вредных булочек и шаурмы.

Не стоит относить сэндвичи и бутерброды к категории «плохих» блюд. Такое разделение грозит нарушениями пищевого поведения и нездоровыми отношениями с едой. Сэндвичи можно есть, если они приготовлены на основе полезного хлеба, не смазаны майонезом, а вместо колбасы на них лежит кусочек индейки или рыбы.

Предлагаю пять вариантов сэндвичей на основе цельнозернового хлеба с разной начинкой и разными вариантами подачи. К любому сэндвичу можно добавлять очищенные ядра семян конопли, тыквенные семечки, кунжут, кедровый орех.

Сэндвич с яйцом пашот, креветками и пюре из авокадо

Ингредиенты:

авокадо - 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

два кусочка цельнозернового хлеба;

манго — 1/2 шт.;

помидоры - 1 шт.;

креветки - 100 г;

лимоны — 1/2 шт.;

рукола - 20 г;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

прованские травы — 1 щепотка.

Фото Gaby Yerden/Unsplash

В сковороду влейте оливковое масло, обжарьте креветки с двух сторон, приправьте солью и прованскими травами. Обжаривайте креветки около минуты.

Авокадо разомните вилкой, сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите, перемешайте. Кусочки хлеба подсушите с обеих сторон на сковороде без масла.

Сварите яйцо пашот. Для этого аккуратно разбейте его в небольшую чашку. Наполните сотейник водой, добавьте уксус, соль и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь, затем при помощи венчика закрутите воронку. Вылейте яйцо из миски в центр воронки и варите три минуты. Выньте яйцо шумовкой и опустите на несколько секунд в холодную воду.

На один кусок хлеба выложите половину пюре из авокадо, руколу и яйцо пашот. На другой кусок хлеба выложите оставшееся пюре из авокадо, тонко нарезанное манго, ломтики помидора. На помидоры выложите обжаренные креветки.

Кусочки хлеба можно соединить, а можно подавать как отдельные бутерброды.

Сэндвич с бездрожжевым хлебом, форелью и зеленью

Ингредиенты:

форель домашнего посола — 50 г;

кинза и петрушка — по вкусу;

помидор — 1 шт.;

листья салата — 2-4 шт.;

натуральный йогурт — 2 ч. л.;

ферментированный бездрожжевой хлеб — 2 кусочка;

Нарежьте лосось, помидор и зелень. Кусочек хлеба смажьте йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. На хлеб послойно выложите листья салата, помидор, зелень и форель.

Бутерброд из цельнозернового хлеба с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески (консервы) — 1/2 банки;

помидор — 1 шт.;

укроп — 1 веточка;

цельнозерновой хлеб — 1 кусочек.

Фото Louise Lyshoj/Unsplash

Разомните печень трески вилкой, предварительно слейте масло, чтобы начинка не получилась слишком жирной и жидкой. Нарежьте тонкими ломтиками помидор. Сделайте тосты или подсушите хлеб на сухой сковороде.

Намажьте паштет из печени трески на хлеб, сверху положите ломтик помидора и веточку укропа.

Тортильи из нутовой муки с овощами

Ингредиенты для тортильи:

вода — 150 мл;

куркума — 1/2 ч. л.;

мука нутовая — 300 г;

орегано — 1/3 ч. л.;

чеснок сушеный — 1/3 ч. л.;

кумин — 1/3 ч. л.;

масло гхи — 50 г;

соль — по вкусу.

Для наполнения тортильи возьмите любимые овощи. К ним можно добавить яйцо или кусочек пастромы из индейки.

Муку подсушите на сковороде, помешивая в течение пяти минут. Смешайте с маслом, солью и специями. Постепенно доливая теплую воду, замесите тесто.

Накройте его влажной салфеткой и оставьте на 30 минут. Из готового теста скатайте брусок и разрежьте на небольшие равные части. Каждый кусочек раскатайте в лепешку толщиной 1-2 мм.

Фото Louis Hansel/Unsplash

Выложите лепешку на раскаленную сухую сковороду. Когда она начнет покрываться пузырями, смажьте маслом и переверните ее на другую сторону. Повторите с другой стороны. Тортильи готовы.

Подавайте их с салатом из свежих овощей с авокадо, заправленных лимонным соком.

Используйте рецепты полезных сэндвичей для приготовления завтрака или перекуса. Домашние закуски станут идеальной заменой магазинных бургеров, шоколадных батончиков или шаурмы из ближайшего ларька. Ешьте полноценно, чтобы укрепить здоровье.