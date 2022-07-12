Как часто нужно стричь ногти?

Очередной полезный текст о привычных нам вещах.

Чем опасно неправильно стричь ногти?

Дело не только в эстетическом аспекте — это может привести к инфекции.

Из других распространенных последствий неправильной стрижки:

— повреждение структуры ногтевой пластины;

— врастание ногтей;

— расслоение ногтевой пластины.

При обнаружении этих проблем следует обратиться к специалисту.

Что необходимо для процедуры?

Эксперты рекомендуют не пользоваться ножницами, так как плотная пластина ломается, пережимается и деформируется от маникюрных ножниц. Лучше всего подстригать ногти специальными щипчиками.

Важно правильно стричь ногти. Фото Global Look Press

Правильная методика

Итак, для того чтобы правильно постричь ногти, нужно сделать следующее:

— перед стрижкой следует замочить ноги на несколько минут в теплой воде. Это необходимо для предотвращения трещин и наростов;

— дезинфицируйте инструменты. Погрузите прибор на 10 минут в спирт или антисептик или промойте их в теплой воде с мылом;

— подложите под ноги полотенце — чтобы легко избавиться от оставшихся после процедуры ногтей и кусочков кожи;

— избавьтесь от ороговевшей кожи вокруг ногтя;

— форма ногтя может быть вариативной, главное — оставлять боковые края прямоугольными. При закруглении ногтевой пластины она будет постепенно расширяться и врастать в боковые валики;

— если во время процедуры у вас образовался порез, следует сразу же обработать его антисептическим средством;

— после придания формы пройдитесь по ногтям пилочкой для сглаживания кончика ногтевой пластины;

— в завершение нанесите увлажняющий крем, масло и промойте инструменты под горячей водой.

Педикюр. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Как часто нужно стричь ногти?

Все зависит от того, насколько быстро у вас растут ногти. В среднем этот показатель составляет 1 мм в неделю. Ориентируйтесь на границу, за которой ноготь не прилегает к коже. За этой линией нужно оставлять 0,5-1,5 мм ногтевой пластины.