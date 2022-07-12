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Как часто нужно стричь ногти?

Анастасия Кравченко
Читать «СЭ» в
Педикюр.
Педикюр.
Фото Global Look Press
Важно правильно стричь ногти.
Фото Global Look Press
Педикюр.
Фото Global Look Press
Перед стрижкой следует замочить ноги на несколько минут в теплой воде.
Фото Global Look Press
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Очередной полезный текст о привычных нам вещах.

Чем опасно неправильно стричь ногти?

Дело не только в эстетическом аспекте — это может привести к инфекции.

Из других распространенных последствий неправильной стрижки:

—  повреждение структуры ногтевой пластины;

—  врастание ногтей;

—  расслоение ногтевой пластины.

При обнаружении этих проблем следует обратиться к специалисту.

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Что необходимо для процедуры?

Эксперты рекомендуют не пользоваться ножницами, так как плотная пластина ломается, пережимается и деформируется от маникюрных ножниц. Лучше всего подстригать ногти специальными щипчиками.

Важно правильно стричь ногти. Фото Global Look Press
Важно правильно стричь ногти.
Фото Global Look Press

Правильная методика

Итак, для того чтобы правильно постричь ногти, нужно сделать следующее:

—  перед стрижкой следует замочить ноги на несколько минут в теплой воде. Это необходимо для предотвращения трещин и наростов;

—  дезинфицируйте инструменты. Погрузите прибор на 10 минут в спирт или антисептик или промойте их в теплой воде с мылом;

—  подложите под ноги полотенце — чтобы легко избавиться от оставшихся после процедуры ногтей и кусочков кожи;

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—  избавьтесь от ороговевшей кожи вокруг ногтя;

—  форма ногтя может быть вариативной, главное — оставлять боковые края прямоугольными. При закруглении ногтевой пластины она будет постепенно расширяться и врастать в боковые валики;

—  если во время процедуры у вас образовался порез, следует сразу же обработать его антисептическим средством;

—  после придания формы пройдитесь по ногтям пилочкой для сглаживания кончика ногтевой пластины;

—  в завершение нанесите увлажняющий крем, масло и промойте инструменты под горячей водой.

Педикюр. Фото Global Look Press
Педикюр. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Как часто нужно стричь ногти?

Все зависит от того, насколько быстро у вас растут ногти. В среднем этот показатель составляет 1 мм в неделю. Ориентируйтесь на границу, за которой ноготь не прилегает к коже. За этой линией нужно оставлять 0,5-1,5 мм ногтевой пластины.

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