Как часто нужно стричь ногти?
Чем опасно неправильно стричь ногти?
Дело не только в эстетическом аспекте — это может привести к инфекции.
Из других распространенных последствий неправильной стрижки:
— повреждение структуры ногтевой пластины;
— врастание ногтей;
— расслоение ногтевой пластины.
При обнаружении этих проблем следует обратиться к специалисту.
Что необходимо для процедуры?
Эксперты рекомендуют не пользоваться ножницами, так как плотная пластина ломается, пережимается и деформируется от маникюрных ножниц. Лучше всего подстригать ногти специальными щипчиками.
Правильная методика
Итак, для того чтобы правильно постричь ногти, нужно сделать следующее:
— перед стрижкой следует замочить ноги на несколько минут в теплой воде. Это необходимо для предотвращения трещин и наростов;
— дезинфицируйте инструменты. Погрузите прибор на 10 минут в спирт или антисептик или промойте их в теплой воде с мылом;
— подложите под ноги полотенце — чтобы легко избавиться от оставшихся после процедуры ногтей и кусочков кожи;
— избавьтесь от ороговевшей кожи вокруг ногтя;
— форма ногтя может быть вариативной, главное — оставлять боковые края прямоугольными. При закруглении ногтевой пластины она будет постепенно расширяться и врастать в боковые валики;
— если во время процедуры у вас образовался порез, следует сразу же обработать его антисептическим средством;
— после придания формы пройдитесь по ногтям пилочкой для сглаживания кончика ногтевой пластины;
— в завершение нанесите увлажняющий крем, масло и промойте инструменты под горячей водой.
Как часто нужно стричь ногти?
Все зависит от того, насколько быстро у вас растут ногти. В среднем этот показатель составляет 1 мм в неделю. Ориентируйтесь на границу, за которой ноготь не прилегает к коже. За этой линией нужно оставлять 0,5-1,5 мм ногтевой пластины.