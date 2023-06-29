Сколько часов в день можно работать, чтобы не перегореть
В желании работать без отдыха нет ничего хорошего. Рано или поздно организм истощится, а мотивация закончится. Постоянная усталость приведет к выгоранию, и выбраться из этого состояния будет непросто. Рассказываем, как не допустить потерю рабочего настроя.
Как понять, что вы «выгорели»
Понятие «эмоциональное выгорание» появилось в психиатрии. Поэтому судить о проблеме должны специалисты. Однако за своим состоянием важно наблюдать. Есть мнение, что если человек трижды серьезно выгорит, то восстановить ментальный баланс будет сложно даже профессионалам. Недуг развивается в три этапа.
Первая фаза
Человек испытывает постоянное нервное перенапряжение, чувствует истощение и часто жалуется на усталость. Повседневные радости (красивый рассвет, вкусная еда, приятное общение) уже не приносят эмоций. Больше всего хочется дождаться выходных или уйти в отпуск.
Нередко происходит отдаление от близких, а нервное напряжение вызывает обострение хронических болезней или провоцирует новые недуги.
Как правило, на этом этапе выгорания помогает снижение нагрузки, качественный отдых и положительные эмоции от любимых занятий.
Вторая фаза
Этот этап особенно заметен со стороны. Накопленное напряжение начинает прорываться. Человек постоянно проявляет недовольство и раздражение. Психика старается сохраниться за счет сужения действий, поэтому пропадает интерес к хобби и любым активностям. Многие чаще начинают прибегать к различной стимуляции: чай, кофе, курение, алкоголь.
На этом этапе хорошо помогает своевременная психологическая помощь, телесная терапия, медитации и дыхательные практики.
Третья фраза
Характеризуется сильным истощением. Здесь напряженность переходит в агрессию. Страдает самооценка, формируется негативное отношение к себе и окружающим. Такие люди становятся саркастичными и циничными.
Параллельно появляется сильное чувство вины, и проработать его самостоятельно человек уже не может. Приходится обращаться к психиатру, а к психотерапии подключается медикаментозное лечение.
Сколько часов в день можно работать
Оптимальной нагрузкой для человека принято считать пять дней в неделю по восемь часов. В таком режиме организм успевает восстанавливаться. А если каждые полгода ходить в отпуск и переключаться, то о выгорании можно не думать.
Очень важно научиться понимать свои особенности: уровень стрессоустойчивости, особенности биоритмов, потребность в отдыхе. Эти знания помогут грамотно распределить свое рабочее время.
Необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом. Если выдалась напряженная неделя и пришлось работать даже в выходные, обязательно возьмите день или два для отдыха на следующей неделе. Тогда выгорания получится избежать.
Как избежать выгорания
Не надо ждать, когда другие начнут замечать, что с вами что-то не так.
Упражнения
Самое простое, что нужно отслеживать в течение дня, — степень напряжения мышц. Если не получается расслабиться, выполните упражнение «Силач»: максимально напрягите все мышцы, досчитайте до пяти и расслабьтесь. Повторяйте методику несколько раз в день.
Сон
Еще один важный аспект — полноценный сон. Каждый человек знает свои потребности, не стоит на них экономить. Соблюдайте простое правило: ложиться сегодня, просыпаться завтра.
Когда вы заводите будильник, старайтесь, чтобы количество часов сна было кратно 1,5. Тогда проще будет проснуться.
Границы
Отстаивайте свои границы, озвучивайте чувства и переживания. Не нужно терпеть и накапливать все внутри.
Если признаки выгорания все-таки проявились, постараться найти и нейтрализовать причину. Не стесняйтесь обращаться к специалисту.
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