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Сегодня, 21:00

Зачем замачивать фрукты и ягоды в соде? Отвечает нутрициолог

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
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Сочные фрукты и ягоды лежат на тарелке
Фото Freepik/nensuria

Лаборатория анализа пестицидов в Массачусетсе провела исследование на яблоках и выяснила, что вода не смывает пестициды. По словам ученых, избавиться от остатков вредных веществ можно с помощью замачивания плодов в растворе соды. Как правильно мыть фрукты, ягоды и овощи, рассказывает нутрициолог Екатерина Григорович.

Чем опасны пестициды

Пестициды — это ядовитые вещества. Их используют для защиты сельскохозяйственных растений от насекомых и плесени. Однако элементы токсичны не только для вредителей, но и для человека. В развитых странах производство, продажа и использование пестицидов находятся под строгим контролем. Также установлено предельно допустимое значение остаточной концентрации пестицидов в продуктах питания и воде.

Высокая концентрация ядов вызывает проблемы с нервной и репродуктивной системой.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги

Остаточная концентрация веществ в продуктах питания минимальна, но она есть. При этом содержать пестициды могут не только овощи и фрукты, но даже молоко и мясо, если животные паслись на загрязненной почве. К сожалению, отказаться от пестицидов в сельском хозяйстве нельзя. Однако можно снизить степень их концентрации в пище.

Женщина моет помидоры под проточной водой
Фото Freepik/gpointstudio

Как правильно мыть фрукты, ягоды и овощи

  1. Замочите плоды в воде с содой. Достаточно растворить 1 ч. л. добавки в 500 мл жидкости и оставить урожай на 15-20 минут. Затем тщательно все промойте и высушите естественным способом или удалите остатки влаги бумажными салфетками. Мытые фрукты и овощи храните в холодильнике.

  2. Оставьте продукты в растворе из натурального (нефильтрованного) яблочного уксуса и лимонной кислоты. Такая смесь обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами. На 1 ст. л. уксуса понадобится 1 ст. л. лимонной кислоты и 3 л жидкости. Замочите продукты на 20-30 минут, а после промойте и удалите лишнюю влагу.

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Даже если вы планируете удалить кожуру, овощи и фрукты лучше обработать смесью из яблочного уксуса и лимонной кислоты. Пестициды могут мигрировать с кожуры на мякоть при очистке.

Во время варки допустимо не замачивать плоды. Однако жидкость после закипания лучше сменить.

Специальные средства для мытья фруктов и овощей — это скорее маркетинг. Замачивание гораздо эффективнее.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги

Перечень наиболее опасных плодов

Самые загрязненные овощи и фрукты в Россию поступают из Голландии, Турции, Израиля, Египта. Экзотические продукты, например бананы и манго, собирают незрелыми и обрабатывают огромным количеством токсической химии: пестицидами и гербицидами. Остерегайтесь также китайских товаров, например желтых китайских груш и мандаринов с веточками.

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Самые безопасные плоды выращены на просторах стран бывшего СНГ и в Болгарии. В Европе и странах третьего мира лучше выбирать овощи и фрукты с маркировкой organic, в России — опционально.

По возможности покупайте органические фрукты и овощи. В такой продукции заметно ниже уровень остаточной химии.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги

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