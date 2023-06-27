Самые вредные завтраки, которые многие едят каждый день

Завтрак — самый важный прием пищи. Он заряжает энергией, а еще выстраивает гормональный фон на весь день. Но если утро началось с неподходящих блюд, работа организма будет нарушена. Рассказываем, как не стоит питаться после пробуждения.

Список неправильных завтраков

Манная каша, овсяная каша с изюмом и фруктами, хлопья, белый хлеб, круассаны — все это быстрые углеводы. Такие завтраки резко повышают уровень сахара в крови и вызывают энергетический скачок. Но эффект длится недолго. После резкого прилива сил мы будем чувствовать усталость и еще больший голод.

К самым вредным утренним угощениям можно отнести все каши быстрого приготовления, мюсли, пончики, бутерброды с колбасными изделиями и покупные творожки. Тосты с вареньем также не лучший вариант для начала дня. Нам нужен белково-жировой низкоуглеводный завтрак, чтобы не запускать углеводные качели.

Что еще нельзя делать утром

Помимо высокоуглеводного завтрака многие допускают еще две ошибки за завтраком: вовсе отказываются от еды или начинают трапезу с чашечки кофе. Почему не стоит этого делать?

Почему нельзя отказываться от завтрака

Так вы попадете в ловушку голода. Организм, который не получил необходимого количества питательных веществ, потребует восполнить дефициты. Это приведет к неконтролируемому аппетиту за обедом и ужином. Переедание опасно набором веса и серьезными проблемами со здоровьем.

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Почему не стоит пить кофе натощак

Напитком лучше завершить трапезу. Кофе на голодный желудок негативно сказывается на организме.

Кофеин стимулирует выработку желудочного сока и увеличивает его уровень кислотности. Если вы выпиваете кофе на голодный желудок, это может привести к изжоге.

Напиток лишь дает иллюзию насыщения. Питательные вещества, необходимые организму, вы не получите.

Употребление кофе на голодный желудок может привести к более сильному воздействию кофеина, что вызовет беспокойство, нервозность и даже проблемы со сном.

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