Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?

Польза гречки бесспорна. Однако даже полезные продукты могут нанести непоправимый вред.

Рассказываем, в каких случаях употребление гречки может негативно сказаться на здоровье.

Польза гречки

Гречка содержит легко усваиваемый белок и богата пищевыми волокнами. Они создают чувство сытости, помогают вывести из организма шлаки и токсины, благодаря чему гречка весьма «приглянулась» спортсменам, а также приверженцам вегетарианства и здорового образа жизни.

Употребление гречки помогает:

— нормализовать пищеварение, улучшить метаболизм, липидный и водно-солевой обмен;

— снизить уровень сахара в крови;

— уменьшить риск возникновения онкологии внутренних органов, в частности ЖКТ.

Какими микроэлементами богата гречка?

Гречка обладает уникальным свойством — она не накапливает токсины и тяжелые металлы. При ее выращивании не используются пестициды. Помимо этого, ее состав изобилует:

— аминокислотами триптофаном и лизином, отвечающими за работу иммунной системы, защищающими организм от состояния хронической усталости, утомления, депрессий;

— витаминами группы В тиамином и рибофлавином, отвечающими за когнитивные способности, память, прочность костей, нормализацию состава крови, слаженную работу внутренних органов и нервной системы;

— рутином и флавоноидами, обладающими мощным антиоксидантным эффектом, защищающими сосуды и кровеносную систему в целом;

— никотиновой кислотой, необходимой для гармонизации обменных процессов;

— железом, способствующим кроветворению и синтезу ДНК;

— медью, помогающей усваиваться железу и участвующей в образовании коллагена для здоровья суставов, кожи, волос, ногтей;

— цинком, поддерживающим иммунитет и принимающим участие в производстве белка и росте мышц, бесценного для организма детей, пожилых людей и беременных женщин, а также спортсменов;

— бором, без которого невозможно функционирование щитовидной железы, а его дефицит чреват гормональными проблемами.

В «экстренных» ситуациях, которых в последнее время немало, наши люди тут же бегут запасаться гречкой. Что неудивительно, ведь в ней содержится много полезных углеводов и белка, витаминов и различных микроэлементов. В случае чего она сможет поддерживать организм в оптимальном состоянии приличное время. Именно ее используют для первых прикормов малышей. Но неужели это прекрасное растение может таить в себе скрытую опасность?

Когда гречка вредна?

Любая, даже самая полезная еда при чрезмерном потреблении способна превратиться в «яд» или как минимум опостылеть. Нашему организму, вкусовым рецепторам в частности, хочется разнообразия. Один и тот же продукт, каким бы щедрым на составляющие ни был, не в состоянии восполнить все наши потребности.

Гречка. Фото Global Look Press

Дефицит микроэлементов

Злоупотребление гречкой приводит к уменьшению числа микроэлементов в организме. Из-за обилия железа и фосфора в составе она нещадно вымывает все то, что должно было принести пользу. Особенно трудно усваиваться кальцию. Как следствие, обильное и частое появление гречки в вашем меню чревато остеопорозом и проблемами с зубами.

Особо опасны такие гречневые «эксперименты» для зрелых женщин. Можно попробовать исправить эту ситуацию добавлением в кашу молока, если нет проблем с его переносимостью, и все-таки лучше не увлекаться гречкой.

Аллергические реакции

Аллергикам тоже стоит быть осторожнее. Потребление этого продукта им стоит сократить до минимума.

Пусть гречка не содержит глютен, зато аллергическую реакцию — сыпь на коже или отек слизистой носоглотки — может вызвать растительный белок.

Дискомфорт в животе

Если у вас имеются проблемы с пищеварением, есть вероятность, что гречка спровоцирует спазмы, повышенное газообразование, вздутие живота и прочие неприятные явления, связанные с желудочно-кишечным трактом.

При наличии гастрита и язв нужно быть особо внимательными и выбирать способы приготовления гречки, при которых она становится максимально комфортной для слизистой желудка.

Нарушения в работе кровеносной системы

Если у вас повышенная свертываемость крови, обилие белка в составе гречки и регулярное потребление этого продукта сделают ее еще более густой. Возникнут проблемы с кровообращением, как следствие, возможно повышение давления, образование тромбов и прочее.

Диабетикам и гипертоникам стоит с осторожностью включать гречку в свое постоянное меню. А еще лучше дополнять этот гарнир обилием свежих овощей, имеющих в своем составе витамин С. Это позволит сбалансировать действие белка и избежать загущения крови.