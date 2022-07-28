Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?

Вся правда о лисичках .

Грибы лисички относятся к семейству лисичковых, которые имеют около сотни видов. Но самым полезным считается именно лисичка обыкновенная.

Лисичку легко узнать по желто-оранжевому цвету, ее шляпка и ножка составляют одно целое. Этот гриб имеет вогнутую внутрь шапку и имеет волнистые края. Размер может быть от 2 до 12 см. Данный вид гриба имеет кисловатый вкус и легкий запах сушеных фруктов. Главная особенность гриба от остальных — в них никогда нет червей, так как они устойчивы к личинкам насекомых.

Они обитают в хвойных и лиственных лесах, как правило, растут большими семействами. В России они растут в средней полосе.

Химический состав

Пищевая ценность лисичек на 100 г: калорийность — 19 ккал, белки — 1,5 г, жиры — 1 г, углеводы — 1 г.

Лисички богаты витаминами B1, С, PP, А, D2, микроэлементами медь, цинк, хром и кобальт, восемью аминокислотами, бета-каротином, эргостеролом. Причем витамина А больше, чем в морковке. Лесные лисички — отличный источник витамина D2.

Польза лисичек

Лисички имеют в составе хиноманнозу, это биологически активное вещество, способное убить членистоногих и глистов.

За счет большого количества витамина А грибы служат отличной профилактикой болезней глаз, оказывают помощь в лечении «куриной слепоты», восстанавливают глазную слизистую. Благотворно сказываются на состоянии волос, ногтей и кожи.

Важно свойство лисичек заключается в том, что они не накапливают радиоактивные вещества, а, наоборот, выводят радионуклиды из организма человека. Поэтому они являются отличным продуктом для профилактики рака, борьбы с воспалительными заболеваниями.

У лисичек маленький срок хранения. Фото Global Look Press

В косметологии грибы очень популярны, так как способны бороться с воспалениями на лице.Также отлично справляются в лечении фурункулов, нарывов и ангины, способны уменьшить риск образования туберкулезной палочки.

Лисички отлично очищают печень и даже борются с гепатитом С. Улучшают работу поджелудочной железы.

Вред лисичек

Как и во всех грибах, в лисичках большое количество трудноперевариваемой клетчатки. Поэтому не рекомендовано употреблять слишком много, в противном случае ваш кишечник не справится с такой нагрузкой.

Не рекомендован людям, склонным к газообразованию и хроническим болезням ЖКТ. Детям, беременным и кормящим женщинам лучше отказаться от данного продукта. Также лучше отказаться от употребления людям, склонным к аллергии, заболеваниям почек и печени.

Сколько варить лисички?

Данный вид грибов достаточно быстро варится. Время зависит от цели приготовления. Для супа и заморозки время варки займет около 15 минут. Для жарки — 5 минут. Во всех остальных случаях — 20 минут.

Лисичку легко узнать по желто-оранжевому цвету, ее шляпка и ножка составляют одно целое. Фото Global Look Press

Как выбрать и хранить?

Лучше всего приобретать продукт в магазинах: перед продажей грибы проходят проверку на наличие токсинов и тяжелых металлов. Если вы сами решили собрать, то лучше отправляйтесь в экологически чистую местность. Грибы, растущие у автодорог и в городе, впитывают токсичные вещества и тяжелые металлы. Тщательно изучайте каждый сорванный гриб.

Срок хранения у лисичек маленький. Свежие грибы хранятся не более трех дней в холодильнике. А отваренные — до пяти дней.

Грибы также можно сушить и замораживать. В первом случае необходимо сушить их немытыми при температуре не выше 50°С. Срок хранения таких грибов — три года. Во втором случае лучше замораживать после предварительной варки. Срок хранения в морозильной камере — не более одного года.

Самые популярные блюда из лисичек

Жареные лисички со сметаной

Ингредиенты:

Лисички — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зуб.

Соль — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

Сметана — 5 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Лисички варятся достаточно быстро. Фото Global Look Press

Как готовить:

В первую очередь, грибы необходимо подготовить. Промойте под проточной водой и замочите 30 минут. Снова помойте и отварите в течение 15 минут. Лук и чеснок нужно порезать мелко, обжарьте на сковороде в масле на среднем огне. Затем добавьте грибы в сковороду и жарьте около 20 минут. Посолите, влейте сметану, выключите огонь и дайте настояться пять минут. Нарежьте свежую зелень и посыпьте перед подачей.

Деревенский суп из лисичек

Ингредиенты:

Говядина — 300 г.

Свежие лисички — 300 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.;

Чеснок — 1 зуб.

Соль и перец — по вкусу

Как готовить: