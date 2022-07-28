ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?

Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лесные лисички богаты витамином D2.
Фото Global Look Press
Лисичку легко узнать по желто-оранжевому цвету, ее шляпка и ножка составляют одно целое.
Фото Global Look Press
У лисичек маленький срок хранения.
Фото Global Look Press
Лисички варятся достаточно быстро.
Фото Global Look Press
1/4
Вся правда о лисичках.

Грибы лисички относятся к семейству лисичковых, которые имеют около сотни видов. Но самым полезным считается именно лисичка обыкновенная.

Лисичку легко узнать по желто-оранжевому цвету, ее шляпка и ножка составляют одно целое. Этот гриб имеет вогнутую внутрь шапку и имеет волнистые края. Размер может быть от 2 до 12 см. Данный вид гриба имеет кисловатый вкус и легкий запах сушеных фруктов. Главная особенность гриба от остальных — в них никогда нет червей, так как они устойчивы к личинкам насекомых.

Важно подготовиться к&nbsp;походу в&nbsp;лес за&nbsp;грибами. Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников

Они обитают в хвойных и лиственных лесах, как правило, растут большими семействами. В России они растут в средней полосе.

Химический состав

Пищевая ценность лисичек на 100 г: калорийность — 19 ккал, белки — 1,5 г, жиры — 1 г, углеводы — 1 г.

Лисички богаты витаминами B1, С, PP, А, D2, микроэлементами медь, цинк, хром и кобальт, восемью аминокислотами, бета-каротином, эргостеролом. Причем витамина А больше, чем в морковке. Лесные лисички — отличный источник витамина D2.

Польза лисичек

Лисички имеют в составе хиноманнозу, это биологически активное вещество, способное убить членистоногих и глистов.

За счет большого количества витамина А грибы служат отличной профилактикой болезней глаз, оказывают помощь в лечении «куриной слепоты», восстанавливают глазную слизистую. Благотворно сказываются на состоянии волос, ногтей и кожи.

Важно свойство лисичек заключается в том, что они не накапливают радиоактивные вещества, а, наоборот, выводят радионуклиды из организма человека. Поэтому они являются отличным продуктом для профилактики рака, борьбы с воспалительными заболеваниями.

У лисичек маленький срок хранения. Фото Global Look Press
У лисичек маленький срок хранения.
Фото Global Look Press

В косметологии грибы очень популярны, так как способны бороться с воспалениями на лице.Также отлично справляются в лечении фурункулов, нарывов и ангины, способны уменьшить риск образования туберкулезной палочки.

Лисички отлично очищают печень и даже борются с гепатитом С. Улучшают работу поджелудочной железы.

Вред лисичек

Как и во всех грибах, в лисичках большое количество трудноперевариваемой клетчатки. Поэтому не рекомендовано употреблять слишком много, в противном случае ваш кишечник не справится с такой нагрузкой.

Не рекомендован людям, склонным к газообразованию и хроническим болезням ЖКТ. Детям, беременным и кормящим женщинам лучше отказаться от данного продукта. Также лучше отказаться от употребления людям, склонным к аллергии, заболеваниям почек и печени.

Сколько варить лисички?

Данный вид грибов достаточно быстро варится. Время зависит от цели приготовления. Для супа и заморозки время варки займет около 15 минут. Для жарки — 5 минут. Во всех остальных случаях — 20 минут.

Лисичку легко узнать по желто-оранжевому цвету, ее шляпка и ножка составляют одно целое. Фото Global Look Press
Лисичку легко узнать по желто-оранжевому цвету, ее шляпка и ножка составляют одно целое.
Фото Global Look Press

Как выбрать и хранить?

Лучше всего приобретать продукт в магазинах: перед продажей грибы проходят проверку на наличие токсинов и тяжелых металлов. Если вы сами решили собрать, то лучше отправляйтесь в экологически чистую местность. Грибы, растущие у автодорог и в городе, впитывают токсичные вещества и тяжелые металлы. Тщательно изучайте каждый сорванный гриб.

Срок хранения у лисичек маленький. Свежие грибы хранятся не более трех дней в холодильнике. А отваренные — до пяти дней.

Грибы также можно сушить и замораживать. В первом случае необходимо сушить их немытыми при температуре не выше 50°С. Срок хранения таких грибов — три года. Во втором случае лучше замораживать после предварительной варки. Срок хранения в морозильной камере — не более одного года.

Самые популярные блюда из лисичек

Жареные лисички со сметаной

Ингредиенты:

  • Лисички — 200 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Чеснок — 3 зуб.

  • Соль — по вкусу

  • Свежая зелень — по вкусу

  • Сметана — 5 ст. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

Лисички варятся достаточно быстро. Фото Global Look Press
Лисички варятся достаточно быстро.
Фото Global Look Press

Как готовить:

  1. В первую очередь, грибы необходимо подготовить. Промойте под проточной водой и замочите 30 минут. Снова помойте и отварите в течение 15 минут.

  2. Лук и чеснок нужно порезать мелко, обжарьте на сковороде в масле на среднем огне.

  3. Затем добавьте грибы в сковороду и жарьте около 20 минут.

  4. Посолите, влейте сметану, выключите огонь и дайте настояться пять минут.

  5. Нарежьте свежую зелень и посыпьте перед подачей.

Деревенский суп из лисичек

Ингредиенты:

  • Говядина — 300 г.

  • Свежие лисички — 300 г.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Картофель — 2 шт.;

  • Чеснок — 1 зуб.

  • Соль и перец — по вкусу

Грибы. Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине

Как готовить:

  1. Сначала нужно отварить бульон. Поставьте воду на сильный огонь, дождитесь, пока закипит. Добавьте говядину, нарезанную кубиками. Варить нужно около 40 минут на среднем огне.

  2. Тщательно промойте грибы, замочите в глубокой емкости кипятком на 15 минут. Снова промойте под проточной водой.

  3. Все овощи нужно крупно нарезать. Картофель отправить в кастрюлю к мясу.

  4. Лук и морковку обжарьте на масле.

  5. Все ингредиенты отправляем в кастрюлю. Последними должны быть грибы.

  6. Пусть все варится около 15 минут.

  7. Добавьте соль и перец по вкусу.

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Обнуление «Спартака». Как изменится бюджет, трансферы и имидж клуба, если Федун отдаст власть
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как избежать укуса змеи: советы с комментариями эксперта
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости