Шпинат: польза и вред для организма
Калорийность и БЖУ шпината
|
Калорийность на 100 г
|
23 ккал
|
Белки
|
2,9 г
|
Жиры
|
0,3 г
|
Углеводы
|
2 г
Кому следует употреблять шпинат?
Шпинат рекомендуется употреблять при следующих заболеваниях:
— сахарный диабет;
— малокровие;
— гипертония;
— гастрит;
— остеопороз;
— запоры и метеоризм.
Также он полезен при умственных и физических нагрузках.
Польза шпината
Богат витаминами
В составе шпината содержатся такие полезные элементы, как:
— магний;
— кальций;
— калий;
— йод;
— витамин С;
— витамин А;
— группа витаминов В (В1, В2, В6);
— витамин Е;
— витамин D2;
— витамин К.
Укрепляет кости
Из-за большого содержания кальция шпинат способствует укреплению костей. Кроме того, он способен выводить из них вредные соли и вещества, скапливающиеся в организме в течение всей жизни.
Предотвращает рак
Шпинат считается противораковым средством. Все из-за содержания гликеролипидов — веществ, препятствующих новообразованиям в сосудах. Они, в свою очередь, питают раковую опухоль и препятствуют ее росту. Шпинат также вдвое снижает риск развития рака, спровоцированного употреблением мяса.
Нейтрализует канцерогены
Канцерогены представляют соединения никеля, мышьяка, хрома и кадмия. Эти металлы вызывают рак верхних дыхательных путей, легких, кожи, предстательной железы и мочеполовых органов. Шпинат блокирует негативное воздействие канцерогенов.
Низкокалориен
Как было упомянуто ранее, в 100 г шпината содержится всего 20 ккал, поэтому его можно использовать в пищу и при правильном питании. Из-за высокого содержания клетчатки шпинат прочищает кишечник, что также способствует детоксу и похудению.
Успокаивает
При резком падении сахара в крови, которое случается после употребления сладкого, у человека могут появиться чувство тревоги и приступы беспокойства. Шпинат, обладающий успокаивающими свойствами, помогает с этим справиться.
Вред шпината
Токсичность
Этот пункт никак не связан с поведением людей. В составе шпината содержатся оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты, которые при попадании в организм человека образуют кристаллы, раздражающие кишечник и почки. Так что если у вас есть нарушения водно-солевого обмена, мочекаменная болезнь, артрит, заболевания печени или подагра, то лучше избегать употребление шпината.
Опасен для малышей
Не весь шпинат можно назвать вредным для детей — только тот, что хранился при комнатной температуре. В шпинате образуются ядовитые азотистые соли, всасывающиеся в кровь и уничтожающие эритроциты, вызывая дыхательные проблемы. Это чревато появлением одышки, поноса и острых симптомов отравления, при которых немедленно следует обратиться к врачу.