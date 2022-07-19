Шпинат: польза и вред для организма

Рассказываем о не самом популярном продукте.

Калорийность и БЖУ шпината

Калорийность на 100 г 23 ккал Белки 2,9 г Жиры 0,3 г Углеводы 2 г

Кому следует употреблять шпинат?

Шпинат рекомендуется употреблять при следующих заболеваниях:

— сахарный диабет;

— малокровие;

— гипертония;

— гастрит;

— остеопороз;

— запоры и метеоризм.

Также он полезен при умственных и физических нагрузках.

Шпинат.

Польза шпината

Богат витаминами

В составе шпината содержатся такие полезные элементы, как:

— магний;

— кальций;

— калий;

— йод;

— витамин С;

— витамин А;

— группа витаминов В (В1, В2, В6);

— витамин Е;

— витамин D2;

— витамин К.

Укрепляет кости

Из-за большого содержания кальция шпинат способствует укреплению костей. Кроме того, он способен выводить из них вредные соли и вещества, скапливающиеся в организме в течение всей жизни.

Предотвращает рак

Шпинат считается противораковым средством. Все из-за содержания гликеролипидов — веществ, препятствующих новообразованиям в сосудах. Они, в свою очередь, питают раковую опухоль и препятствуют ее росту. Шпинат также вдвое снижает риск развития рака, спровоцированного употреблением мяса.

Нейтрализует канцерогены

Канцерогены представляют соединения никеля, мышьяка, хрома и кадмия. Эти металлы вызывают рак верхних дыхательных путей, легких, кожи, предстательной железы и мочеполовых органов. Шпинат блокирует негативное воздействие канцерогенов.

Шпинат.

Низкокалориен

Как было упомянуто ранее, в 100 г шпината содержится всего 20 ккал, поэтому его можно использовать в пищу и при правильном питании. Из-за высокого содержания клетчатки шпинат прочищает кишечник, что также способствует детоксу и похудению.

Успокаивает

При резком падении сахара в крови, которое случается после употребления сладкого, у человека могут появиться чувство тревоги и приступы беспокойства. Шпинат, обладающий успокаивающими свойствами, помогает с этим справиться.

Вред шпината

Токсичность

Этот пункт никак не связан с поведением людей. В составе шпината содержатся оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты, которые при попадании в организм человека образуют кристаллы, раздражающие кишечник и почки. Так что если у вас есть нарушения водно-солевого обмена, мочекаменная болезнь, артрит, заболевания печени или подагра, то лучше избегать употребление шпината.

Шпинат.

Опасен для малышей

Не весь шпинат можно назвать вредным для детей — только тот, что хранился при комнатной температуре. В шпинате образуются ядовитые азотистые соли, всасывающиеся в кровь и уничтожающие эритроциты, вызывая дыхательные проблемы. Это чревато появлением одышки, поноса и острых симптомов отравления, при которых немедленно следует обратиться к врачу.