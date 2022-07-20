Пять рецептов окрошки на майонезе
Классическая окрошка на майонезе
Для приготовления вам понадобится:
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2 литра кипяченой воды;
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200 граммов майонеза;
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250 граммов вареной колбасы;
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5 отварных картофелин;
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5 вареных яиц;
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2 огурца;
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зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);
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пол чайной ложки соли.
Первое, с чего начинаем, — кипятим воду и оставляем до полного остывания. Остывшие вареные яйца и отварной картофель избавляем от скорлупы и кожуры и мелко рубим кубиками. Зелень и овощи моем и просушиваем полотенцем. У огурцов убираем хвостики и грубую кожицу, режем кубиками. Так же режем колбасу. Мелко шинкуем зелень и все тщательно перемешиваем. Добавляем соль, майонез и тщательно смешиваем ингредиенты, постепенно вливаем воду и продолжаем перемешивать. Настаиваем окрошку полчаса в холодильнике, и она готова к употреблению. Приятного аппетита!
Окрошка на майонезе с уксусом
Вам понадобятся:
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5 некрупных огурцов;
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5 вареных яиц;
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450 г майонеза;
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400 г отварной говядины;
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5 отварных картофелин;
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3 столовые ложки уксуса 9%;
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полтора литра воды;
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зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) по вкусу;
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соль по вкусу.
Тщательно моем овощи и зелень, просушиваем. Имеющиеся ингредиенты режем кубиками, зелень мелко шинкуем и смешиваем все в одной емкости. Для заправки добавляем к майонезу пять-шесть столовых ложек воды, тщательно перемешиваем, вливаем в готовую смесь, доливаем оставшуюся воду и три столовые ложки уксуса. Все хорошенько размешиваем, охлаждаем в холодильнике, и можно наслаждаться аппетитной, кисленькой окрошкой.
Окрошка с перепелиными яйцами
Этот вариант окрошки относится к диетическим, несмотря на наличие майонеза, и его могут себе позволить даже те, кто тщательно следит за своей фигурой.
Ингредиенты:
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300 г отварного филе индейки;
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4 огурца;
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баночка консервированной кукурузы;
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3 отварные картофелины;
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2 вареных яйца;
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1 литр минеральной воды;
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майонез по вкусу;
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зелень по вкусу;
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соль, черный молотый перец по вкусу.
Вымытые предварительно огурцы режем кубиками, зелень мелко крошим. Добавляем нарезанное соломкой филе индейки и кукурузу из баночки. Вареные яйца и отварной картофель нарезаем кубиками. Все смешиваем и заливаем холодной минеральной водой, добавляем пару ложек майонеза. Поперчить и посолить по своему вкусу.
Окрошка на майонезе с жареной картошкой
Вам понадобится:
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300 г вареной колбасы;
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5 отварных картофелин;
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5 вареных яиц;
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2 огурца;
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зелень (петрушка и зеленый лук);
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треть чайной ложки соли;
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треть чайной ложки черного молотого перца;
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2 столовые ложки майонеза;
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1 литр кипяченой воды;
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2 столовые ложки растительного масла.
Зелень и овощи тщательно промыть и мелко порезать. Очищенные яйца размять вилкой. Вареную колбасу порубить кубиками.
Почистить картофель и нарезать полосочками, как фри, и выложить разогретую сковороду, добавить соль и перец, довести до золотистого цвета.
Нарезанную смесь раскладываем по порциям, кладем пару ложек остывшего обжаренного картофеля и ложечку майонеза. Заливаем стаканом холодной кипяченой воды и перемешиваем. Наслаждаемся окрошкой сразу же, пока картофель не напитался водой и не размяк.
Окрошка «Зимняя»
Окрошка хороша не только летом. Делимся сытным зимним рецептом про запас.
Берем:
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1 литр хлебного кваса;
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пару крупных отварных картофелин;
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пару отварных морковок;
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200 г квашеной капусты;
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соленый огурец;
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пару яиц;
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майонез по вкусу;
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немного соли.
Все ингредиенты в готовом виде шинкуем и нарезаем мелкими кубиками, перемешиваем, солим и заливаем холодным квасом, сдобренным майонезом. Приятного аппетита!