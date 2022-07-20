Пять рецептов окрошки на майонезе

Не каждому по вкусу сочетание кваса с овощами. Предлагаем рецепты окрошки на майонезе.

Классическая окрошка на майонезе

Для приготовления вам понадобится:

2 литра кипяченой воды;

200 граммов майонеза;

250 граммов вареной колбасы;

5 отварных картофелин;

5 вареных яиц;

2 огурца;

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);

пол чайной ложки соли.

Первое, с чего начинаем, — кипятим воду и оставляем до полного остывания. Остывшие вареные яйца и отварной картофель избавляем от скорлупы и кожуры и мелко рубим кубиками. Зелень и овощи моем и просушиваем полотенцем. У огурцов убираем хвостики и грубую кожицу, режем кубиками. Так же режем колбасу. Мелко шинкуем зелень и все тщательно перемешиваем. Добавляем соль, майонез и тщательно смешиваем ингредиенты, постепенно вливаем воду и продолжаем перемешивать. Настаиваем окрошку полчаса в холодильнике, и она готова к употреблению. Приятного аппетита!

Окрошка на майонезе с уксусом



Вам понадобятся:

5 некрупных огурцов;

5 вареных яиц;

450 г майонеза;

400 г отварной говядины;

5 отварных картофелин;

3 столовые ложки уксуса 9%;

полтора литра воды;

зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) по вкусу;

соль по вкусу.

Тщательно моем овощи и зелень, просушиваем. Имеющиеся ингредиенты режем кубиками, зелень мелко шинкуем и смешиваем все в одной емкости. Для заправки добавляем к майонезу пять-шесть столовых ложек воды, тщательно перемешиваем, вливаем в готовую смесь, доливаем оставшуюся воду и три столовые ложки уксуса. Все хорошенько размешиваем, охлаждаем в холодильнике, и можно наслаждаться аппетитной, кисленькой окрошкой.

Окрошка с перепелиными яйцами

Этот вариант окрошки относится к диетическим, несмотря на наличие майонеза, и его могут себе позволить даже те, кто тщательно следит за своей фигурой.

Ингредиенты:

300 г отварного филе индейки;

4 огурца;

баночка консервированной кукурузы;

3 отварные картофелины;

2 вареных яйца;

1 литр минеральной воды;

майонез по вкусу;

зелень по вкусу;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Вымытые предварительно огурцы режем кубиками, зелень мелко крошим. Добавляем нарезанное соломкой филе индейки и кукурузу из баночки. Вареные яйца и отварной картофель нарезаем кубиками. Все смешиваем и заливаем холодной минеральной водой, добавляем пару ложек майонеза. Поперчить и посолить по своему вкусу.

Окрошка на майонезе с жареной картошкой

Вам понадобится:

300 г вареной колбасы;

5 отварных картофелин;

5 вареных яиц;

2 огурца;

зелень (петрушка и зеленый лук);

треть чайной ложки соли;

треть чайной ложки черного молотого перца;

2 столовые ложки майонеза;

1 литр кипяченой воды;

2 столовые ложки растительного масла.

Зелень и овощи тщательно промыть и мелко порезать. Очищенные яйца размять вилкой. Вареную колбасу порубить кубиками.

Почистить картофель и нарезать полосочками, как фри, и выложить разогретую сковороду, добавить соль и перец, довести до золотистого цвета.

Нарезанную смесь раскладываем по порциям, кладем пару ложек остывшего обжаренного картофеля и ложечку майонеза. Заливаем стаканом холодной кипяченой воды и перемешиваем. Наслаждаемся окрошкой сразу же, пока картофель не напитался водой и не размяк.

Окрошка «Зимняя»

Окрошка хороша не только летом. Делимся сытным зимним рецептом про запас.

Берем:

1 литр хлебного кваса;

пару крупных отварных картофелин;

пару отварных морковок;

луковицу;

200 г квашеной капусты;

соленый огурец;

пару яиц;

майонез по вкусу;

немного соли.

Все ингредиенты в готовом виде шинкуем и нарезаем мелкими кубиками, перемешиваем, солим и заливаем холодным квасом, сдобренным майонезом. Приятного аппетита!