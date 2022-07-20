ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:00

Пять рецептов окрошки на майонезе

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
Окрошка на майонезе.
Не каждому по вкусу сочетание кваса с овощами. Предлагаем рецепты окрошки на майонезе.

Классическая окрошка на майонезе

Для приготовления вам понадобится:

  • 2 литра кипяченой воды;

  • 200 граммов майонеза;

  • 250 граммов вареной колбасы;

  • 5 отварных картофелин;

  • 5 вареных яиц;

  • 2 огурца;

  • зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);

  • пол чайной ложки соли.

Окрошка&nbsp;&mdash; популярное летнее блюдо. 5 рецептов окрошки на кефире

Первое, с чего начинаем, — кипятим воду и оставляем до полного остывания. Остывшие вареные яйца и отварной картофель избавляем от скорлупы и кожуры и мелко рубим кубиками. Зелень и овощи моем и просушиваем полотенцем. У огурцов убираем хвостики и грубую кожицу, режем кубиками. Так же режем колбасу. Мелко шинкуем зелень и все тщательно перемешиваем. Добавляем соль, майонез и тщательно смешиваем ингредиенты, постепенно вливаем воду и продолжаем перемешивать. Настаиваем окрошку полчаса в холодильнике, и она готова к употреблению. Приятного аппетита!

Окрошка на майонезе с уксусом

Вам понадобятся:

  • 5 некрупных огурцов;

  • 5 вареных яиц;

  • 450 г майонеза;

  • 400 г отварной говядины;

  • 5 отварных картофелин;

  • 3 столовые ложки уксуса 9%;

  • полтора литра воды;

  • зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) по вкусу;

  • соль по вкусу.

Рыба. Топ-5 продуктов с высоким содержанием холестерина

Тщательно моем овощи и зелень, просушиваем. Имеющиеся ингредиенты режем кубиками, зелень мелко шинкуем и смешиваем все в одной емкости. Для заправки добавляем к майонезу пять-шесть столовых ложек воды, тщательно перемешиваем, вливаем в готовую смесь, доливаем оставшуюся воду и три столовые ложки уксуса. Все хорошенько размешиваем, охлаждаем в холодильнике, и можно наслаждаться аппетитной, кисленькой окрошкой.

Окрошка с перепелиными яйцами

Этот вариант окрошки относится к диетическим, несмотря на наличие майонеза, и его могут себе позволить даже те, кто тщательно следит за своей фигурой.

Ингредиенты:

  • 300 г отварного филе индейки;

  • 4 огурца;

  • баночка консервированной кукурузы;

  • 3 отварные картофелины;

  • 2 вареных яйца;

  • 1 литр минеральной воды;

  • майонез по вкусу;

  • зелень по вкусу;

  • соль, черный молотый перец по вкусу.

Вымытые предварительно огурцы режем кубиками, зелень мелко крошим. Добавляем нарезанное соломкой филе индейки и кукурузу из баночки. Вареные яйца и отварной картофель нарезаем кубиками. Все смешиваем и заливаем холодной минеральной водой, добавляем пару ложек майонеза. Поперчить и посолить по своему вкусу.

Окрошка. Окрошка: история происхождения блюда

Окрошка на майонезе с жареной картошкой

Вам понадобится:

  • 300 г вареной колбасы;

  • 5 отварных картофелин;

  • 5 вареных яиц;

  • 2 огурца;

  • зелень (петрушка и зеленый лук);

  • треть чайной ложки соли;

  • треть чайной ложки черного молотого перца;

  • 2 столовые ложки майонеза;

  • 1 литр кипяченой воды;

  • 2 столовые ложки растительного масла.

Зелень и овощи тщательно промыть и мелко порезать. Очищенные яйца размять вилкой. Вареную колбасу порубить кубиками.

Почистить картофель и нарезать полосочками, как фри, и выложить разогретую сковороду, добавить соль и перец, довести до золотистого цвета.

Окрошку не&nbsp;стоит употреблять людям с&nbsp;проблемами ЖКТ. Кому нельзя есть окрошку? Рассказал врач

Нарезанную смесь раскладываем по порциям, кладем пару ложек остывшего обжаренного картофеля и ложечку майонеза. Заливаем стаканом холодной кипяченой воды и перемешиваем. Наслаждаемся окрошкой сразу же, пока картофель не напитался водой и не размяк.

Окрошка «Зимняя»

Окрошка хороша не только летом. Делимся сытным зимним рецептом про запас.

Берем:

  • 1 литр хлебного кваса;

  • пару крупных отварных картофелин;

  • пару отварных морковок;

  • луковицу;

  • 200 г квашеной капусты;

  • соленый огурец;

  • пару яиц;

  • майонез по вкусу;

  • немного соли.

Все ингредиенты в готовом виде шинкуем и нарезаем мелкими кубиками, перемешиваем, солим и заливаем холодным квасом, сдобренным майонезом. Приятного аппетита!

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости