Гречка: польза и вред для организма

Все о популярном продукте.

Гречиха — растение семейства спорышей. Оно включает 15 видов растений, произрастающих в умеренных широтах Европы и Азии. В медицине, фитотерапии, пчеловодстве и в пищевых целях. Пчелы получают нектар из цветков гречихи, из которых они производят гречишный мед, а семена гречихи чаще всего используются для производства следующих полуфабрикатов:

белой и жареной гречки;

гречневой муки;

гречневых хлопьев;

гречневых отрубей (гречневой шелухи).

Еще один набирающий популярность вид гречки — зеленая. Это такая же гречневая крупа, которая не подвергалась массированной обжарке. Зерна только очистили от жестких внешних плодовых оболочек и сушили естественным образом. В таком виде, как правило, гречка сохраняет еще больше своих полезных веществ.

Поле гречки. Эвалар

Гречиха, из которой получают гречку, стала культурным растением уже около 2000 г. до н.э. — этот период восходит к первому выращиванию гречихи в горных районах Индии. Оттуда оно сначала попала в Китай, Корею и Японию, завоевав при этом территории Средней Азии. А в Европу ее, вероятно, занесли монголы и татары.

Полезные свойства гречки

Гречка славится многими питательными свойствами. Прежде всего, это отличный источник высококачественного белка, содержание которого составляет 10-18 граммов. Уже в 100 г гречки достаточно незаменимых аминокислот (не синтезируемых организмом), чтобы полностью покрыть потребности человека.

Белки 12,6 грамма Жиры 3-3 грамма Углеводы 57 грамм Калорийность 300-310 килокалорий

Пищевая ценность гречки на 100 грамм продукта

Гречка содержит небольшое количество жира (около 3%), состоящего в основном из ненасыщенных жирных кислот. Гречневый крахмал является источником сложных углеводов, а сама гречка является цельнозерновым продуктам, а это те вещи которые являются наиболее важными в рационе человека, как пишут ученые из Гарварда.

В 100 г гречки содержится целых 6 грамм клетчатки, что покрывает 25% потребности в этом ингредиенте. Гречка также богата витаминами. В основном это витамины группы В (В1, В2, В6). Также важно наличие в крупе белков, связывающих витамин В1, вследствие чего он лучше усваивается организмом.

Гликемический индекс гречневой группы достаточно низкий, однако некоторые сорта достигают среднего уровня. Ученые предполагают, что это связано с определенным типов углеводов в гречневой крупе, которые делают клетки более чувствительными к гормону инсулина и могут задерживать переваривание сахара.

5 важных свойств гречки

Гречка также содержит ниацин и витамин Е, известные своими антиоксидантными свойствами. Что касается минералов, то она богата магнием, железом, цинком, медью, фосфором и калием.

Почему важно есть гречку. Fermer.blog

Не содержит глютена

Гречка не содержит глютена, что делает ее подходящей для людей с глютеновой болезнью, пишет Британская ассоциация здоровья. Однако, если для вас важно избегать глютен, обязательно проверяйте этикетки при покупке продуктов из гречки. Некоторые коммерческие продукты, такие как лапша, могут быть изготовлены из гречневой крупы в сочетании с пшеницей и, следовательно, могут содержать глютен.

Богата антиоксидантами

В гречке содержится множества полезных антиоксидантов, и во многом больше, чем у привычных злаковых, таких как овес или пшеница. Она обладает такими растительными соединениями, как рутин, а также d-хироинозитол, которые нужны для нормального функционирования органов человека.

Важна для здоровья сердца

Исследования ученых из Великобритании показали, что гречка богата полезными для сердца питательными веществами, в том числе магнием и клетчаткой. Кроме того, это хороший источник растительных соединений, называемых рутин и кверцетин, обладающих защитным антиоксидантным свойствам. Эти элементы важны для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

По данным американских исследователей, гречка помогает телу контролировать баланс холестерина. Определенный тип белка в зернах может связываться с «плохим» холестерином, мешая ему всасываться в кровь.

Идеальна для диетического питания

Благодаря питательным свойствам гречки людям, борющимся с лишним весом, можно уверенно включать ее в свою диету. Зерна гречихи содержат от 10 до 18% высококачественного белка (чем в более теплых регионах она произрастает, тем больше белка).

Содержание жира в зернах гречихи всего 3%, к тому же это ненасыщенные жиры, которые нужны организму. Гречка также богата пищевыми волокнами, которые не только обеспечивают чувство сытости на долгое время, но и поддерживают работу кишечника и ускоряют обмен веществ.

Содержит аминокислоты

Зерна гречихи очень богаты аминокислотами. Употребление 100 граммов гречневой крупы покрывает суточную потребность в этих соединениях, необходимых для правильного функционирования организма и при физических нагрузках. Благодаря содержанию аминокислот регулярное употребление гречневой крупы способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, повышая при этом концентрацию хорошего холестерина.

Безопасна ли гречка для всех?

Гречка безопасна для большинства людей, в том числе для больных целиакией. Однако у некоторых людей может быть аллергия. Это может быть актуально для людей с аллергией на рис из-за так называемой перекрестной аллергии.

Как выбрать и хранить гречку?

Как пишет РОСПОТРЕБНАДЗОР, в магазинах нашей страны чаще всего встречается гречка двух видов: ядрица (целое зерно) и продел (колотое зерно). Крупа гречки может быть пропаренная и непропаренная. Первую еще называют быстроразваривающейся. Сама крупа обычно продается в разнообразных пачках и даже фасованной в порционные пакеты.

Выбирать стоит крупу в прозрачных упаковках (из целлофана или бумаги с прозрачным окошком), чтобы можно было оценить вид зерен. Обратить внимание надо на наличие примесей и целостность упаковки.

Гречневая ядрица может хранится до 18-20 месяцев, продел — не более 18 месяцев. Поэтому обращайте внимание на пачке на дату фасовки и изготовления.

Как приготовить гречку?

В традиционной кухне гречка обычно выступала как высокоэнергетическая основа для блюда. В домах ее обычно подавали с салом или варили на молоке. Позже она стала появляться в качестве компаньона к различным сливочным, мясным и густым соусам на основе грибов, которые очень хорошо сочетаются друг с другом. И, вероятно, именно в этих формах большинство из нас знают ее по родному дому.

После покупки нужно перебрать зерна. Если даже вы покупаете товар высокого качества, там могут оказаться следы иных растений. Далее нужно промыть гречку под проточной водой, пока вода не будет прозрачной.

Для рассыпчатости и аромата крупуна нужно прокалить и просушить горячей сковороде. Дождитесь легкого аромата и снимайте, обычно достаточно 5 минут. Сама гречка варится от 15 до 25 минут. После снимите кастрюлю с плиты и дождитесь, пока крупа впитает оставшуюся воду.

Рецепты из гречки

В последние несколько лет появилось много интересных идей для этой классической каши. Очень популярно, например, кашотто — очень простое блюдо, приготовленное в кастрюле, с крупой и различными начинками, вдохновленное итальянским ризотто на основе риса.

Кашотто с курицей. Рецепты

Ингредиенты:

гречневая крупа;

баклажаны;

лук и чеснок;

оливки;

масло;

петрушка;

специи.

Для приготовления кашотто крупу необходимо сварить согласно инструкции на упаковке (можно немного сократить время). Лук и баклажаны нарежьте кубиками. Приправьте сырые баклажаны солью, чтобы они не стали горькими. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте сначала лук, а затем добавьте баклажаны.

В сковороду всыпьте еще немного оливок и добавьте цельнозерновую муку. Перемешивайте, пока не получится кашевидная смесь. Залейте водой, чтобы получить довольно густой соус. Все это проварите на медленном огне и добавбте специи. Приправьте солью, затем чесноком и другими специями.

Добавьте петрушку в самом конце приготовления. Сваренную крупу гречки высыпайте целиком в уже готовый соус. После перемешайте и держите на огне еще несколько минут. Приготовленное таким образом блюдо можно подавать как самостоятельное, так и в качестве дополнения к курице или рыбе.