Шерегеш: плюсы и минусы горнолыжного курорта
Каждый год любители горных лыж и фрирайда ищут новые, еще не освоенные спуски. В России достаточно много горнолыжных курортов, помимо Сочи и Домбая. Сегодня рассказываем о Шерегеше, сибирском курорте, которому уже больше 40 лет.
Шерегеш: главное
Сезон длится с середины ноября до середины мая, поэтому сюда можно приехать не только на новогодние каникулы, но и в другое время, когда цены меньше кусаются. Шерегеш находится в Сибири (Кемеровская область), поэтому зимой здесь довольно холодно — в среднем около минус 15 градусов. Зато весной, в конце сезона, становится тепло.
Снег в Шерегеше всегда настоящий, поэтому нет необходимости искусственно создавать трассы и использовать снежные пушки. А у туристов нет риска пропустить сезон.
Это место охвачено полукольцом горных хребтов, благодаря чему создается уникальный микроклимат: много снега при относительно низкой влажности.
Добраться в Шерегеш можно из разных городов России на самолете или поезде, остановиться в поселке или в гостинице непосредственно у подножья гор. Снаряжение можно взять напрокат, а экипировку купить в соседнем городе.
Плюсы курорта
Покрытие
Снег на курорте не только натуральный и обильный, но и рассыпчатый.
Такой снег практически не слипается и сразу разделяется на хлопья.
Трассы
В Шерегеш есть смысл приезжать и опытным спортсменам, и начинающим.
На курорте 16 трасс разной сложности: зеленые, синие, красные и черные.
Больше всего трасс на горе Зеленой. Ее высота — почти 1300 метров, длина трасс 2200-3000 метров.
Перепад высот на маршрутах — 300-680 метров. Угол наклона трасс — 30-35 градусов, максимально 45 градусов.
Кроме горных лыж, есть возможность покататься на беговых лыжах и снегоходах. Для последних лучше всего подходит гора Курган (1555 метров).
Для детей старше трех лет и людей, впервые встающих на горные лыжи, работает инструктор. Новичкам лучше выбрать гору Медвежонок. Ее высота — 1000 метров, на ней три трассы длиной 1300-2300 метров.
Есть условия и для фрирайда.
Шерегеш популярен у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания. Крутые склоны с редкими деревьями, есть возможности для прыжков со скал и заброски на снегоходах.
Для фрирайда подходит гора Утуя (1143 метра). Правда, подъемника на трассу еще нет.
Стоимость
Цены на проживание не слишком высокие, если сравнивать с популярными российскими и европейскими курортами. Отдых на неделю на двоих обойдется, в зависимости от сезона, в 70-100 тысяч рублей.
На новогодние праздники спрос может превышать предложение. Если позаботиться об этом заранее, можно найти апартаменты, отель, хостел или гостевой дом по приемлемым ценам.
Цены на прокат оборудования тоже приемлемые.
Введен единый ски-пасс, что позволяет снизить расходы.
Минусы курорта
Логистика
Шерегеш — это поселок в Кемеровской области, поэтому сюда нет прямой дороги.
Ближайший аэропорт в Новокузнецке. От него можно добраться на машине или на «Шерегеш-экспрессе» до Чугунаша, а оттуда на автобусе до поселка.
Аэропорты есть в Кемерове, Барнауле, Новосибирске и Горно-Алтайске, но от них добираться дольше и сложнее.
Из Новосибирска ехать в среднем 9 часов, из Новокузнецка — около 4 часов.
В Новокузнецк можно приехать поездом из разных частей России: хоть из Владивостока, хоть из Анапы, хоть из Санкт-Петербурга.
Разница во времени
Если ехать в Шерегеш из Центральной России, разница с Москвой будет плюс 4 часа. Если из Владивостока, то минус 3 часа. Джетлаг (синдром смены часового пояса) может повлиять на самочувствие. А еще разница во времени важна при бронировании гостиниц и билетов.
Однако некоторые считают разницу во времени скорее плюсом.
Жители Москвы приезжают на курорт, катаются рано утром, пока столица спит, и возвращаются к обеду, когда в Москве начинается рабочий день.
Загруженность трасс и подъемников
На курорте 20 подъемников, среди которых бугельные, кресельные и гондолы.
Тем не менее в пиковые часы можно столкнуться с очередями и перегруженностью трасс.
Чтобы оценить масштаб проблемы, можно поискать фотографии в поисковике.
Отсутствие дополнительных развлечений
Апре-ски, то есть развлечения помимо катания, развиты слабо. На сайте курорта есть информация об экскурсиях к пещере снежного человека и в окрестные города, но в самом Шерегеше практически нечем заниматься.
Вблизи склонов есть несколько баров и кафе, но, как правило, они переполнены. А магазины находятся только в поселке и закрываются очень рано.