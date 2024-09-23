Гречневая диета: меню, результаты и противопоказания

Гречневая крупа — одна из самых полезных. Она питательна, содержит много важных микроэлементов, минералов, в ней есть витамины группы В и аминокислоты. Желающие похудеть часто включают в свой рацион эту крупу или даже садятся на монодиету, в которую не входит ничего, кроме гречки.

Разбираемся в особенностях такого рациона с диетологом-нутрициологом Кристиной Пришвиной.

Виды гречневой диеты

Гречневая диета имеет три уровня сложности.

Долго сидеть на диетах нельзя. Каждый из этих рационов рассчитан примерно на неделю.

Гречневая монодиета

Этот вариант самый строгий. На протяжении недели в день можно съедать 200 г гречки без соли и приправ, пить воду, минералку или зеленый чай, а также принимать витамины. Перекусы из овощей или фруктов, кефир и свежевыжатые соки запрещены. При этом считается, что гречка принесет больше пользы, если ее не варить обычным способом, а запаривать, то есть заливать кипятком и в течение 4-6 часов ждать, пока она разбухнет.

Гречнево-кефирная диета

Чуть более щадящий вариант. Здесь гречку нужно запаривать способом, описанным выше, и непосредственно перед употреблением заливать кефиром . Остальные условия те же, что и в монодиете.

Диета на базе гречки

В этом варианте гречневая крупа составляет только 70% рациона, оставшиеся 30% приходятся на сухофрукты, овощи, вареные яйца, небольшое количество грибов или даже нежирное мясо. При этом суточный калораж не должен превышать 1800 калорий.

Количество потребляемой в день крупы можно сократить с 200 до 150 г. Съесть ее нужно за 2-3 приема. Оставшееся количество калорий следует восполнить за счет других продуктов. Стоит помнить о том, что ужин должен быть не слишком плотным, но и не слишком легким.

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Плюсы гречневой диеты

Польза для организма в целом

Сама по себе гречневая крупа полезна. Ее стоит включить в рацион для:

профилактики железодефицитной анемии;

поддержания здоровья нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем;

укрепления костной ткани;

улучшения состояния кожи, волос и ногтей;

замедления процессов старения.

Возможность похудеть

Гречка достаточно сытна, но при этом не очень калорийна. Могут влиять на похудение и ценные свойства этой крупы.

Минусы гречневой диеты

Нехватка белка

Ни один продукт не дает возможности получать все питательные вещества. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Исключение из рациона даже одного нутриента плохо отражается на организме.

Появление проблем со здоровьем

Ни один продукт не может быть безвредным на все 100%, и гречка здесь не исключение. От ее избытка возможны:

аллергические реакции;

дискомфорт, вздутие и боли в животе, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

повышение свертываемости крови.

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Замедление процесса похудения

Кажется, что чем меньше есть, тем лучше эффект, но это не так. Резко сниженный калораж (в частности, от перехода на гречневую монодиету) может вызвать чувство слабости, а также снизить метаболизм. В результате организм может войти в режим энергосбережения, что затруднит дальнейшее похудение.

Меню гречневой диеты

Меню диеты на базе гречки на семь дней может выглядеть следующим образом:

Понедельник

Утро: гречка, кефир.

День: гречка, салат из овощей.

Перекус: яблоко или сырая морковь.

Вечер: вареное яйцо и овощи.

Вторник

Утро: гречка с ягодами.

День: запеченое куриное мясо и овощи.

Перекус: яблоко.

Вечер: гречка, кефир.

Фото istockphoto.com/Ivan Bajic

Среда

Утро: вареное яйцо, яблоко.

День: гречка, куриное филе.

Перекус: салат из овощей.

Вечер: гречка, отвар шиповника.

Четверг

Утро: гречка, кефир.

День: рыба, салат из овощей.

Перекус: кефир или йогурт.

Вечер: гречка, яблоко.

Пятница

Утро: омлет.

День: гречка, салат из овощей.

Перекус: сухофрукты.

Вечер: гречка, кефир.

Суббота

Утро: вареное яйцо, отвар шиповника.

День: гречка, куриное мясо.

Перекус: яблоко или сырая морковь.

Вечер: гречка, овощной салат.

Воскресенье

Утро: гречка, кефир.

День: гречка, рыба.

Перекус: салат из овощей.

Вечер: гречка, яблоко.

Результаты гречневой диеты

Считается, что в результате монопитания гречкой можно за неделю сбросить в среднем 3-5 кг. При этом чем больше изначальный избыточный вес, тем сильнее похудение. Интенсивные занятия спортом в период диеты способствуют еще большему эффекту, однако врачи советуют воздерживаться от нагрузок.

Результат от гречнево-кефирной диеты чуть хуже: примерно 2-3 кг. На диете на базе гречки теряют 1-2 кг за неделю.

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Кому не рекомендуется гречневая диета

Негативные последствия для здоровья могут наступить от любой диеты, не только гречневой. Однако некоторым людям не следует даже пробовать рацион, основанный на этой крупе.

Противопоказания к гречневой диете:

проблемы с ЖКТ любой степени тяжести (гастрит, язва);

сахарный диабет;

анемия;

депрессия/подавленное состояния;

большие физические или психоэмоциональные нагрузки;

период беременности или лактации.

Мнение диетолога

Гречневая диета способна привести к похудению, но не за счет особых свойств крупы. Потеря веса происходит из-за уменьшения количества калорий. С большой долей вероятности потерянные килограммы и сантиметры вернутся, возможно, даже в большем количестве. Кроме того, питание, в котором нет разнообразия, провоцирует срывы, а также может повлиять на количество «запрещенных» продуктов, потребляемых после завершения диеты.

Диета сама по себе — всегда стресс для организма. Еще больше вредна для него нехватка нутриентов. Несмотря на то, что гречка богата минералами, она не содержит жиров и белков в том количестве, которое требуется организму для нормальной работы. При этом даже кефир, употребляемый вместе с гречкой, не закрывает потребность в белке.