Как выбрать персонального тренера в фитнес-клубе?

Личный тренер — серьезный и ответственный шаг для любого человека. Далеко не каждый готов строить свой тренировочный процесс под четким руководством профессионала. Тем не менее именно такие тренировки приносят видимый и долгосрочный результат. На что следует обратить внимание при выборе персонального тренера?

Поддержка личного тренера мотивирует, повышает заинтересованность в результате и играет важную роль, помогая максимально продуктивно проводить время в тренажерном зале. При профессиональном подходе можно предотвратить травмы и получать более стабильные результаты, основываясь на ваших личных целях и физиологических особенностях.

Преимущества персональных тренировок

1. Индивидуальный подход

Каждый человек уникален. Механика вашего тела, уровень подготовки, поставленные цели и наличие или отсутствие травм позволят личному тренеру составить план, соответствующий вашим потребностям. С индивидуальной программой вы с большей вероятностью увидите результат как можно раньше, оставаясь при этом здоровым.

Независимо от уровня подготовки и физических особенностей у каждого человека есть предпочтения в направленности тренировок: кто-то любит бегать, кто-то видит эффект от силового тренинга, другие влюблены в пилатес. Персональный тренер обязан учитывать ваши предпочтения и выстраивает тренировочный процесс согласно всем вашим запросам.

2. Мотивация и поддержка

Большинство из нас гораздо лучше проявляют себя в любой сфере деятельности когда чувствуют поддержку. Наличие личного тренера обеспечивает постоянную помощь в психологическом плане на пути к желаемому результату.

Порой сложно найти мотивацию в тот период, когда вы уже не первый день приходите в спортзал, но до конечной цели еще далеко. Хороший наставник обязан построить план тренировок так, чтобы на любом его этапе вам было интересно выполнять упражнения и получать обратную связь тренера.

3. Квалификация

Консультации по вопросам здоровья и фитнеса можно найти на любых современных ресурсах: от рекламы на радио и телевидении о лучшей диете для сжигания жира или режиме тренировок до онлайн-тренингов в Instagram.

Существует множество аккаунтов в социальных сетях, посвященных здоровью и фитнесу. Фитнес-блогеры ежедневно транслируют свои советы и рекомендации, основанные на личном опыте. Зачастую никто даже не задумывается о наличии квалификации таких тренеров, но при выборе личного тренера вы имеете право узнать о его профильном образовании.

Сертифицированные наставники обладают обширными знаниями, полученными благодаря своему профессиональному образованию и опыту работы в отрасли спорта. Они избавят вас от догадок и ошибок и позволят сосредоточиться на достижении своих целей.

4. Коррекция техники

Только профессионал с большим опытом работы способен увидеть ошибки и корректировать технику выполнения упражнений в спортзале. Неправильная техника зачастую становится причиной травм и перегрузки мышц.

Выполнение упражнений в правильной технике позволяет задействовать только те мышцы, на которые направлен тренировочный процесс. Этот фактор играет важную роль в процессе реабилитации после травм, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, суставов, сердечно-сосудистой системы и избыточном весе.

Индивидуальный тренинг имеет массу преимуществ, но самое главное, чтобы на этом пути рядом с вами оказался действительно ваш человек, с которым вам будет комфортно заниматься. Чтобы не ошибиться в выборе наставника, следует учесть несколько важных факторов.

Внешний вид

Речь здесь идет совсем не о том, во что одет ваш будущий наставник. Когда вы приходите в спортзал, вы уже имеете в голове картину конечного результата ваших тренировок. Главной целью может быть похудение, подтянутые упругие ягодицы или прокачанный торс.

Внешний вид тренера говорит о многом. Личный опыт, который принес плоды, — лучший опыт. Тренер с мускулистым торсом точно знает, что делать, чтобы прокачать спину и мышцы груди. Стройный наставник имеет опыт в поддержании здорового веса и даст советы, как бороться с лишними килограммами.

Наблюдайте за тренерами в фитнес-клубе. Человек, который не может привести себя в форму, вряд ли поможет в борьбе с лишним весом. Ищите тренера в такой физической форме, которая будет мотивировать вас становиться лучше.

Отзывы

Зайдите в социальные сети клуба, почитайте отзывы, задайте интересующие вас вопросы. Не останавливайтесь на отзывах в интернете. Спросите любого потенциального тренера о двух предыдущих или текущих клиентах, которым вы можете позвонить, или поговорите с людьми в раздевалке об их впечатлениях о работе с тренером. Узнайте, как поменялась их жизнь после того, как в ней появились персональные тренировки. Хороший наставник не только предлагает план занятий в зале, но и обязан корректировать питание спортсмена, его вредные привычки и режим дня.

Помимо проверки подлинности отзыва вам следует попытаться понять, как на самом деле ведет свою повседневную практику тренер. В разговоре с клиентами поинтересуйтесь его темпераментом, заинтересованностью и методами тренировки. Бывает так, что людей мотивирует вспыльчивый характер тренера, который способен повысить голос в критической ситуации, в то же время некоторым нравится более мягкий подход. Узнайте о личностных качествах человека, перед тем как покупать индивидуальные тренировки.

Образование

Следует признать тот факт, что обучение тренеров почти во всем мире не регулируется. Существуют действительно хорошие ресурсы для обучения тренеров, но общая картина такова, что наличие сертификата у тренера — не всегда показатель профессионализма. Активно растущая фитнес-индустрия России до настоящего времени не разработала и не внедрила единых квалификационных стандартов тренеров. Любой может называть себя персональным тренером, даже не имея сертификата, в то же время любой может создать свой собственный курс и «сертифицировать» тренеров.

При оценке профессионализма тренера следует помнить о нескольких вещах. Первое, что нужно узнать: есть ли у будущего наставника университетское или высшее образование в области физкультуры. Если это так, то это дает некую уверенность, что человек получил хорошие теоретические знания.

Затем нужно посмотреть на сертификат тренера. Существуют огромные различия в стоимости и обучении, но о любом из сертификатов можно узнать в интернете.

Наиболее важно составить представление о том, сколько времени и усилий ваш потенциальный тренер вкладывает в свое развитие. Тренер должен постоянно проходить обучение или хотя бы читать профессиональную литературу. В работе с людьми главное — никогда не останавливаться в саморазвитии и самообразовании.

Весомым аргументом компетентности тренера являются его личные достижения. Награды, разряды и высокие результаты в спорте — показатели глубоких и ценных знаний, которые возможно получить, только занимаясь спортом профессионально.

Чемпион-легкоатлет, вполне вероятно, будет значительно больше осведомлен о самых распространенных травмах бегунов. Тяжелоатлет знает, как построить тренировочный процесс в зале штанги. Гимнастка поможет вам в более быстрые сроки сесть на шпагат. Прошлое тренера, связанное с профессиональным спортом, всегда большой плюс и в вопросе достижения результата, так как такие люди привыкли добиваться поставленных целей.

Не торопитесь с выбором

Подойдите к администратору клуба или в отдел продаж и попросите совета в выборе тренера в зависимости от ваших задач и предпочтений. Менеджеры обязаны знать сильные и слабые стороны всего тренерского состава и направят вас к нужному человеку.

Запишитесь на пробную тренировку. Самый эффективный способ понять, что может дать вам тренер, — сходить на пробное индивидуальное занятие. Большинство клубов предоставляют эту услугу, которая поможет понять, подходит вам методика и характер тренировок человека или нет.

Обратите внимание на то, чтобы тренер был сосредоточен на процессе, заинтересован и указывал на ваши ошибки. Тем не менее излишняя авторитетность мнения также не играет в пользу наставника. Насторожитесь, если тренер говорит, что без его помощи вы не сможете тренироваться и достичь результата. Позиция наставника должна доноситься мягко, а работа — строиться на гармоничном сотрудничестве. Также обратите внимание, какие вопросы вам задает тренер. Он должен поинтересоваться вашим уровнем физической подготовки, состоянием здоровья, целями и предпочтениями.

Вы не обязаны знать сложную терминологию и понимать механику упражнений с первого раза. Обратите внимание на то, чтобы тренер мог донести свою мысль доступно и понятно. Не бойтесь задавать вопросы, которые кажутся вам глупыми, и следите за тем, как тренер отвечает и реагирует на них.

Как расстаться с тренером?

Существуют такие ситуации, когда вы купили блок тренировок и по прошествии времени поняли, что не хотите продолжать сотрудничество с тренером по тем или иным причинам. Причин может быть масса, основные из которых:

— отсутствие видимого прогресса длительное время;

— незаинтересованность тренера, отмена или перенос тренировок без видимых причин;

— тренировки привели к травме из-за некомпетентности наставника;

— понимание того, что подход к тренировкам вам не подходит;

— не нравится характер тренера.

Человеческий фактор никто не отменял, и вы вполне могли ошибиться в выборе персонального тренера. Возможно, вы просто захотели попробовать что-то новое или совместить несколько видов тренировочного процесса. Это нормально, если вы будете тренироваться у двух тренеров, совмещая несколько направлений. В этом случае не забудьте поставить в известность и того и другого тренера.

Имейте в виду, что вам обязаны вернуть деньги за оплаченные услуги, которыми вы не воспользовались. Так, при покупке блока тренировок вы имеете право вернуть деньги за оставшиеся тренировочные часы или перенести их на другого выбранного вами тренера.

Инвестиции в лучшего личного тренера могут изменить вашу жизнь, но поиск подходящего может занять много времени. Тем не менее, если вы серьезно отнесетесь к выбору наставника, это решение изменит многое в вашей жизни и вы, возможно, найдете не просто тренера, а друга. Среди всего разнообразия обязательно найдется именно ваш человек. Не бойтесь искать и полагаться на свою интуицию.