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Сегодня, 21:00

7 вкусных и полезных блюд на Рождество

Ната Гончар
Нутрициолог
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Фото Freepik
Рецепты закуски, салата, горячего и даже десерта.

Рождество принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом. По традиции рождественская трапеза должна быть богатой на угощения, включать в себя сочиво, рождественского гуся, много закусок, выпечку.

Чем угощать родных и близких в праздничный вечер, знает нутрициолог Ната Гончар. Она поделилась рецептами вкусных салатов, полезного горячего и ароматного пирога, который не навредит фигуре.

Праздничное застолье может быть одновременно вкусным и полезным. Соблюдение правил полноценного питания не делает рождественский стол хуже и беднее на угощение, ведь на нем также есть закуски, салаты, горячее блюдо и сладкий десерт.

В качестве закусок предлагаю приготовить полезные тосты и «мясной» хлеб.

Тосты с хумусом на цельнозерновом хлебе с авокадо

Ингредиенты:

  • нут — 150 г;

  • лимон — 1 шт.;

  • бездрожжевой хлеб без глютена — 2 куска;

  • помидор — 1 шт.;

  • обжаренный кунжут — 1 ст. л.;

  • оливковое масло 1 ст. л.;

  • авокадо — 1 шт.;

  • зелень — несколько веточек;

  • специи и травы (соль, копченая паприка, куркума) по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нут замочить на ночь с соком лимона.

  2. Вымоченный нут отварить в подсоленой воде.

  3. В блендере смешать отварной нут, авокадо, соль, специи по вкусу (копченая паприка, куркума), обжаренный кунжут, оливковое масло, сок лимона.

  4. Хлеб поджарить в тостере или на сухой сковороде.

  5. Мелко нарезать помидор, зеленый лук, петрушку или кинзу. Сбрызнуть лимоном, добавить соль, оливковое масло и перемешать.

  6. На тосты намазать хумус, сверху выложить помидоры с зеленью.

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«Мясной» хлеб

Это красивая праздничная закуска, которая достойно разнообразит тарелку с мясной нарезкой.

Ингредиенты:

  • филе индейки 1 кг;

  • оливки 100 г;

  • каперсы 20 г;

  • куркума — по вкусу;

  • сухой имбирь — по вкусу;

  • гранулированный чеснок — по вкусу;

  • орегано — по вкусу;

  • соль — по вкусу;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • масло авокадо 1 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

  • авокадо — 1 шт.;

  • лайм — 1 шт.;

  • укроп — по вкусу;

  • гималайская соль — по вкусу;

  • оливковое масло 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Филе индейки очистить от жилок и жира, вымыть, обсушить бумажным полотенцем.

  2. Нарезать мясо на кусочки и прокрутить в мясорубке.

  3. Добавить в фарш специи, хорошо отбить.

  4. Оливки и петрушку нарезать, добавить к фаршу вместе с каперсами.

  5. Хорошо вымесить фарш.

  6. В форму для запекания положить пергамент, смазать его маслом авокадо и выложить фарш в форму.

  7. Отправить в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 50-60 минут.

  8. Приготовить соус: авокадо размять вилкой, добавить к пюре соль, сок лайма и оливковое масло. Тщательно перемешать полученную массу.

  9. «Мясной» хлеб нарезать на ломтики, сверху выложить соус и украсить зеленью.

Мясной хлеб. Фото Freepik/timolina
Фото Freepik/timolina

Салат из лосося, авокадо и руколы

Классические оливье и рыба под шубой устарели и совсем не подходят для полноценного питания. Откажитесь в это Рождество от жирного майонеза и многокомпонентных блюд. Разнообразьте праздничный стол оригинальным салатом, который придется по вкусу всей семье.

Ингредиенты:

  • слабосоленая рыба (семга, лосось, форель) 150-180 г;

  • рукола свежая (айсберг, ромэн) 100 г;

  • кунжут 2 ст. л.;

  • соевый соус 20 мл;

  • оливковое масло 1 ст. л.;

  • авокадо — 1/2 шт.;

  • бальзамический уксус по вкусу;

  • гималайская соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно вымыть руколу, оторвать длинные хвостики, оставить листики цельными.

  2. Нарезать филе слабосоленой рыбы мелкими кубиками, отправить на несколько минут мариноваться в соевый соус.

  3. Помидоры черри разрезать на половинки, авокадо очистить, мякоть нарезать мелкими тонкими кусочками.

  4. Соединить все ингредиенты салата на тарелке: разложить зеленую основу, затем добавить авокадо и рыбу. Не перемешивать!

  5. Слегка посыпать салат солью, заправить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

  6. Сверху посыпать кунжутом.

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Куриная грудка на пару, фаршированная овощами под мандариновым соусом

Самое популярное горячее блюдо на Рождество это запеченная птица во всевозможных вариациях. Предлагаю интересную альтернативу классической фаршированной курице. Бесспорно, очень ароматное, пряное и по-настоящему рождественское блюдо.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • капуста брокколи 120 г;

  • лук-шалот 50 г;

  • сладкий перец 1 шт.;

  • сыр брынза 200 г;

  • куриное филе 4 шт.;

  • мандарины 8 шт.;

  • имбирь 40 г;

  • кардамон 3 шт.;

  • анис (бадьян) 1 шт.;

  • чеснок 1 зубчик;

  • сливочное масло 20 г;

  • кокосовый сахар 2 ст. л.;

  • соль по вкусу;

  • молотый черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Брокколи разобрать на маленькие соцветия.

  2. Мелко нарезать лук-шалот, измельчить чеснок.

  3. Сладкий перец нарезать кубиками со стороной около 7 мм.

  4. Смешать все овощи с брынзой.

  5. Куриное филе посолить и поперчить по вкусу. В каждой грудке сделать глубокий надрез сбоку, чтобы получился карман. Вложить в этот карман сырно-овощную начинку.

  6. Разогреть сковороду-гриль, смазать ее маслом, обжарить грудки с одной стороны в течение пары минут, чтобы получить золотистый рисунок решетки на мясе.

  7. Выложить фаршированные грудки в пароварку и варить 20 минут.

  8. Для соуса очистить мандарины и взбить мякоть в блендере.

  9. Процедить массу через сито, перелить мандариновый сок в сотейник, добавить сахар, несколько крупных кусочков имбиря, кардамон и звездочку бадьяна. Выпарить сок.

  10. Варить несколько минут на слабом огне. В завершение добавить к соусу сливочное масло и растопить его, активно помешивая.

  11. Полить готовые грудки мандариновым соусом перед подачей.

Куриные грудки. Фото Freepik/8photo
Фото Freepik/8photo

Треска со спаржей

Вкусное блюдо из рыбы великолепно дополняет любой праздничный стол.

Ингредиенты:

  • треска 500 г;

  • спаржа 300 г;

  • соль — по вкусу;

  • орегано — по вкусу;

  • гранулированный чеснок — по вкусу;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • масло авокадо 1 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

  • апельсин — 1 шт.;

  • лимон — 1 шт.;

  • оливковое масло 1 ч. л.;

  • мед 1 ч. л.;

  • петрушка, базилик, тархун, мята — по вкусу;

  • гималайская соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Спаржу вымыть, очистить от кожуры.

  2. Рыбу вымыть, очистить и нарезать на порционные кусочки.

  3. К рыбе добавить специи, сбрызнуть маслом. Дать постоять 5 минут.

  4. Чеснок очистить, измельчить. Добавить к спарже, сбрызнуть маслом.

  5. Противень застелить пергаментом, выложить спаржу, сверху положить рыбу.

  6. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

  7. Приготовить соус: натереть цедру апельсина и лимона, мелко нарубить зелень, добавить сок половины апельсина и лимона, соль, масло, мед. Хорошо перемешать все ингредиенты.

  8. Перед подачей рыбу и спаржу полить соусом, украсить зеленью.

Рыбное филе. Фото Freepik
Фото Freepik

Овощной гарнир из белокочанной капусты

К хорошему основному блюду нужен полезный гарнир.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста — 500 г;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • специи — по вкусу;

  • зеленый лук — небольшой пучок;

  • зелень — небольшой пучок.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать лук, натереть морковь и обжарить их вместе в течение 5-7 минут.

  2. Добавить тонко нашинкованную капусту и специи по вкусу и продолжать готовить 15-20 минут под крышкой на среднем огне до легкой румяности, периодически помешивая. В конце добавить рубленую зелень и зеленый лук.

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Пирог с голубикой

Рождественский ужин нельзя представить без десерта, ароматной выпечки или домашнего пирога. Предлагаю приготовить вкусный пирог с голубикой интересное лакомство в простом исполнении.

Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт.;

  • подсластитель эритрит 135 г;

  • миндальная мука — 125 г;

  • фундук 100 г;

  • масло гхи 3 ст. л.;

  • сода — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — несколько капель;

  • голубика 100 г;

  • ванилин — по вкусу;

  • клубника и голубика для украшения.

Способ приготовления:

  1. Орехи замочить на ночь. Утром воду слить, орехи промыть и обсушить.

  2. Измельчить орехи.

  3. В глубокую миску разбить яйца, добавить эритрит, тщательно взбить блендером.

  4. Добавить в массу миндальную муку и перемешать венчиком.

  5. Погасить соду лимонным соком и добавить к тесту.

  6. Добавить 2,5 ст. ложки масла гхи, хорошо перемешать.

  7. Смазать форму, застеленную пергаментной бумагой, оставшимся маслом и вылить тесто. Посыпать сверху орехами и голубикой.

  8. Отправить выпекать в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 35-40 минут.

  9. Готовый пирог украсить ягодами клубники и голубики.

Приятного аппетита!

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