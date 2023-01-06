Что произойдет с организмом, если месяц принимать по утрам холодный душ
О пользе закаливания можно говорить бесконечно: если верить экспертам от медицины, это и заряд бодрости, и укрепление сосудов, и повышение иммунитета, и ускоренное восстановление между тренировками для спортсменов. Конечно, все эти эффекты мне хотелось бы ощутить на себе. Собственной криокамеры, как у Роналду, у меня нет и, скорее всего, никогда не будет, так что выбор способов закалиться был невелик: оставался холодный душ.
Холодный душ — это один из способов закаливания, повышающий устойчивость организма к воздействию естественных природных факторов в границах физиологического стресса. Он не просто укрепляет организм, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ и повышает тонус центральной нервной системы, но прежде всего укрепляет иммунитет.
Привыкание к холодному душу
Первые три раза процедура далась нелегко. Постепенно переключая рычаг с теплой воды на холодную, я крутилась под душем, как уж на сковороде, и считала до 60, чтобы продержаться хотя бы минуту.
Зато после процедуры по телу уже с первого раза разливалось приятное тепло. Усилить его и ощущение бодрости помогало растирание.
Начиная с четвертого дня удовольствие стал приносить и сам холодный душ. Процедура перестала быть такой невыносимой, и появился момент челленджа: продержаться не шестьдесят секунд, а девяносто, не девяносто, а 120.
К восьмому дню я могла уверенно простоять под душем две-три минуты, и успех, видимо, вскружил мне голову. Я решила, что пора прокачивать уровень и включать холодную воду не после всех банных ритуалов под теплой водой, а сразу же. Реальность сильно разошлась с ожиданием. Через две-три минуты я вылезла из ванной просто замерзшей. Не помогло даже растирание — согреться я не могла еще час, если не больше. Ощущение не из приятных.
Ощущения от холодного душа сразу после горячего и от только холодного душа действительно разные. После контрастного душа человек испытывает бодрость. Сначала в теле появляется приятное ощущение тепла, расширяются сосуды. Затем вода низкой температуры спазмирует их и приводит в бодрое состояние.
Сделав вывод, что такой способ закаливания мне не подходит, я вернулась к контрастному душу. К 13-му дню я уже с трудом заставляла себя вылезти из ванной и перестала растираться — было абсолютно комфортно и без этого.
С 15-го дня душ стал по-настоящему контрастным: с горячего я резко, недрогнувшей рукой, переключалась на холодный и чувствовала себя при этом переходе комфортно.
Сроки привыкания к контрастному душу во всех случаях индивидуальны и зависят от особенностей организма человека. Но все же организму необходимо постепенное закаливание, которое занимает длительное время — месяц и более. Чтобы воздействовать на организм более низкими температурами, необходимо дать ему привыкнуть: увеличивать время воздействия закаливающего фактора постепенно, также постепенно на 1-2 градуса понижать температуру воды, не допускать переохлаждения. Кстати, нередко привычка принимать холодный душ вырабатывается у людей благодаря родителям, которые приучают их закаливаться в детстве. Однако перед этим обязательно нужно проконсультироваться с педиатром.
Как правильно принимать холодный душ
Как объяснила врач, выбрав именно контрастный душ, я не ошиблась. Правда, принимала его, с точки зрения эксперта, не совсем правильно:
Основное правило приема холодного душа: воздействие низких температур должно быть кратковременным. Под горячим душем от одной-двух минут, а затем под холодным — 10-20 секунд. Кратковременное воздействие холодной водой оказывает тонизирующий эффект. Организм не успевает охладиться, но раздражение кожных рецепторов посылает мощный импульс в центральную нервную систему и активизирует все процессы. Чередовать температуры следует 5-10 раз. Закаливание только тогда эффективно, когда холодной водой обливают разогретое тело.
Также закаливающие процедуры полезно сочетать с физическими упражнениями и массажем.
Холодный душ и сонливость
Зимой подъемы по утрам даются мне непросто. Время беспомощного валяния в постели может доходить до получаса!
Однако уже на 10-й день эксперимента новый ежедневный ритуал стал стимулом, чтобы заставить себя поскорее встать на ноги. А на 13-й вставать стало легче даже физически, будто простимулированы системы организма, отвечающие за адаптацию.
Если каждое утро начинается с холодного душа, то пробуждение действительно дается легче. Это объясняется тонизацией симпатической нервной системы, которая отвечает за стрессы.
Я — мама полуторагодовалого ребенка, и давно смирилась с тем, что полный покой по ночам мне пока только снится. Но в одну из ночей экспериментального месяца сын перешел все границы, и сон получился очень рваным. В результате с утра я чувствовала себя словно с похмелья: тошнота, головная боль и слабость. После контрастного душа от этих ощущений не осталось и следа.
Холодный душ и кофе
На 10-й день я заметила, что уже не так сильно, как обычно, жду глотка горячего кофе с утра, и даже еще до него могу понять, что происходит вокруг.
А ближе к концу эксперимента ежедневная порция напитка сократилась с привычных трех чашек кофе до двух, употребляемых скорее для удовольствия, чем в качестве жизненной необходимости.
Прохладный душ тонизирует все процессы в организме и настолько бодрит, что вполне может заменить утренний кофе.
Кому нельзя принимать холодный душ
У процедуры есть противопоказания. Холодный душ категорически не рекомендован:
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людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
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людям, находящимся в острой стадии заболевания (ангина, цистит и другие воспалительные процессы);
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женщинам в период менструации;
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беременным;
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кормящим грудью;
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людям, имеющим злокачественные новообразования;
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людям с заболеваниями вен;
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людям, страдающим кожными заболеваниями.
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