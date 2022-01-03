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Сколько можно хранить праздничные салаты? Рассказала диетолог

07:00
Сколько можно хранить праздничные салаты?
Сколько можно хранить праздничные салаты?

Диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала, как и сколько можно хранить пищу с новогоднего стола.

«Блюда с праздничного стола опасно доедать в течение недели после новогодней ночи. Особую опасность представляют салаты. Они относятся к скоропортящимся пищевым продуктам. Салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов, а сроки годности таких блюд строго регламентированы.

Без заправки салаты из фруктов, сырых и вареных овощей, винегреты, а также блюда с добавлением мяса, птицы, копченостей могут храниться 18 часов. После добавления майонеза или других соусов их следует съесть в течение 12 часов. Салаты без заправки с морепродуктами также годятся в пищу не дольше 12 часов», — приводит слова диетолога «Москва 24».

При этом она отметила, что нельзя есть майонезный салат на утро после новогодней ночи. Так как с ним размножается много бактерий. Она советует заправлять салат майонезом только перед употреблением.

 

Дополнительная информация:

https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/02012022/158990

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Галина Глазко все материалы автора
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