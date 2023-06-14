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4 выдающиеся женщины-режиссера современности

Дима Акатов
Режиссер короткометражного кино, продюсер анимации
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Грета Гервиг.
Фото Getty Images
Разрушаем стереотип, будто по ту сторону камеры — только мужчины.

В последние годы в Голливуде появляется все больше женщин-режиссеров. Кинодамы приносят в индустрию свои уникальные взгляды, создавая одни из самых захватывающих и инновационных фильмов нашего времени. Давайте поближе познакомимся с наиболее яркими персонами.

Хлоя Чжао

Хлоя Чжао выделяется уникальным визуалом. Ее последняя работа «Земля кочевников» завоевала три премии «Оскар»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и за лучшую режиссуру.

Режиссер Хлоя Чжао.
Фото Global Look Press

Чжао привносит в кинематограф свежий взгляд на американский Запад, используя натуралистический стиль съемки, чтобы запечатлеть красоту и суровость этого места. Ее фильмы пронизаны глубокими переживаниями героев и рассказывают истории о потере, одиночестве и упорстве.

Что посмотреть:

  • «Земля кочевников» (2020);

  • «Песни, которым меня научили братья» (2015);

  • «Наездник» (2017);

  • «Вечные» (2021).

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Грета Гервиг

Другая яркая представительница женщин-режиссеров в Голливуде — Грета Гервиг. Она прославилась остроумными и проникновенными фильмами. Ее «Маленькие женщины» завоевали восторженные отзывы критиков и пользуются большой коммерческой популярностью.

Режиссер Грета Гервиг.
Фото Getty Images

Гервиг прекрасно мастерит остроумные диалоги и создает смешные и одновременно трогательные фильмы. А уже этим летом в кинотеатрах выходит долгожданная «Барби» авторства Греты.

Что посмотреть:

  • «Маленькие женщины» (2019);

  • «Леди Берд» (2017);

  • «Барби» (с 19 июля 2023).

София Коппола

София Коппола — режиссер, известный своим элегантным и стильным подходом к созданию фильмов о дружбе, семье и отношениях.

Режиссер София Коппола.
Фото Global Look Press

Ее картина «Последняя капля» была тепло принята критиками и показала высокие рейтинги. А самую известную работу «Трудности перевода» можно смело назвать культовой.

Что посмотреть:

  • «Трудности перевода» (2003);

  • «Последняя капля» (2020);

  • «Роковое искушение» (2017).

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Кэтрин Бигелоу

Кэтрин Бигелоу приобрела известность благодаря бескомпромиссным и красочным фильмам. Она стала первой женщиной, получившей «Оскар» как лучший режиссер за ленту «Повелитель бури».

Режиссер Кэтрин Бигелоу.
Фото Getty Images

Бигелоу мастерски создает реалистичные боевые сцены, не забывая о глубинной наполненности сюжета.

Что посмотреть:

  • «Повелитель бури» (2008);

  • «На гребне волны» (1991);

  • «Детройт» (2017).


Новые лица Голливуда, причем оказавшиеся в режиссерском кресле, помогают расширять индустрию. Ведь благодаря им мы можем посмотреть на мир под другим углом.

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