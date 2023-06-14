4 выдающиеся женщины-режиссера современности

Разрушаем стереотип, будто по ту сторону камеры — только мужчины.

В последние годы в Голливуде появляется все больше женщин-режиссеров. Кинодамы приносят в индустрию свои уникальные взгляды, создавая одни из самых захватывающих и инновационных фильмов нашего времени. Давайте поближе познакомимся с наиболее яркими персонами.

Хлоя Чжао

Хлоя Чжао выделяется уникальным визуалом. Ее последняя работа «Земля кочевников» завоевала три премии «Оскар»: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и за лучшую режиссуру.

Фото Global Look Press

Чжао привносит в кинематограф свежий взгляд на американский Запад, используя натуралистический стиль съемки, чтобы запечатлеть красоту и суровость этого места. Ее фильмы пронизаны глубокими переживаниями героев и рассказывают истории о потере, одиночестве и упорстве.

Что посмотреть:

«Земля кочевников» (2020);

«Песни, которым меня научили братья» (2015);

«Наездник» (2017);

«Вечные» (2021).

Грета Гервиг

Другая яркая представительница женщин-режиссеров в Голливуде — Грета Гервиг. Она прославилась остроумными и проникновенными фильмами. Ее «Маленькие женщины» завоевали восторженные отзывы критиков и пользуются большой коммерческой популярностью.

Фото Getty Images

Гервиг прекрасно мастерит остроумные диалоги и создает смешные и одновременно трогательные фильмы. А уже этим летом в кинотеатрах выходит долгожданная «Барби» авторства Греты.

Что посмотреть:

«Маленькие женщины» (2019);

«Леди Берд» (2017);

«Барби» (с 19 июля 2023).

София Коппола

София Коппола — режиссер, известный своим элегантным и стильным подходом к созданию фильмов о дружбе, семье и отношениях.

Фото Global Look Press

Ее картина «Последняя капля» была тепло принята критиками и показала высокие рейтинги. А самую известную работу «Трудности перевода» можно смело назвать культовой.

Что посмотреть:

«Трудности перевода» (2003);

«Последняя капля» (2020);

«Роковое искушение» (2017).

Кэтрин Бигелоу

Кэтрин Бигелоу приобрела известность благодаря бескомпромиссным и красочным фильмам. Она стала первой женщиной, получившей «Оскар» как лучший режиссер за ленту «Повелитель бури».

Фото Getty Images

Бигелоу мастерски создает реалистичные боевые сцены, не забывая о глубинной наполненности сюжета.

Что посмотреть:

«Повелитель бури» (2008);

«На гребне волны» (1991);

«Детройт» (2017).



Новые лица Голливуда, причем оказавшиеся в режиссерском кресле, помогают расширять индустрию. Ведь благодаря им мы можем посмотреть на мир под другим углом.

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