Что будет, если каждый день есть замороженные котлеты

Почему нельзя злоупотреблять этим полуфабрикатом и как правильно его выбирать.

Из чего готовят замороженные котлеты и что будет, если питаться ими ежедневно

По словам эксперта FPA, нутрициолога, специалиста по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алены Денисовой, мясные полуфабрикаты — одна из самых вредных категорий в списке всевозможных готовых продуктов.

Их коварство заключается в том, что, съедая на обед покупную фабричную котлету, мы рассчитываем получить из нее, как из куска мяса, порцию животного белка с соответствующей калорийной ценностью.

Однако вместо этого, даже при условии что продукт не содержит всевозможных вредных химических добавок, мы получаем следующий список сюрпризов:

Низкое содержание белка

«Это объясняется использованием мяса низкого качества и добавлением субпродуктов. А недостаток белка в рационе приводит к снижению мышечной массы, снижению скорости биохимических реакций в организме, страдают связки и сухожилия», — поясняет специалист. Вот почему заменять порцию продуктов с действительно высоким содержанием белка готовыми котлетами на ежедневной основе не стоит.

Нужно правильно выбирать качественные полуфабрикаты. Фото Global Look Press

Высокая калорийность

«У готовых котлет в составе много лишнего жира, влияющего на вкус, а еще производители могут добавлять кукурузный крахмал, манную крупу и большое количество муки. Все это сильно увеличивает калорийность продукта и рациона в целом.

А длительный избыток калорий влияет на набор веса, в том числе и на отложение жира вокруг внутренних органов, снижение чувствительности клеток к инсулину».

Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина

«Их избыток увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем».

Много соли

«Это вообще главная проблема многих полуфабрикатов и готовых блюд: в рационе большинства людей соль чаще всего уже присутствует в больших количествах. И если ее содержание в процессе самостоятельного приготовления мы можем контролировать, то в случае с готовой продукцией такой возможности уже нет. При этом чрезмерное потребление соли вызывает задержку воды в организме и увеличивает риск гипертонии».

Как правильно выбирать полуфабрикаты

Предупрежден — значит вооружен, и, зная обо всех перечисленных недостатках, вполне можно позволить себе изредка, в спешке, перехватить на лету котлетку-другую, при условии что источниками белка в вашем рационе останутся необработанные мясо и птица.

И конечно, выбирать такие полуфабрикаты нужно не по аппетитной картинке на упаковке, а по составу. Он должен:

быть простым, понятным и максимально коротким, а не напоминать таблицу Менделеева;

состоять (хотя бы по большей части) из мяса, а не субпродуктов;

содержать количество белка, не уступающее количеству жиров и углеводов.

Злоупотреблять полуфабрикатами нельзя. Фото Global Look Press

Узнать такой продукт вы сможете еще и по цене — скорее всего, она будет выше, чем у замороженных «собратьев». Однако и его можно испортить: если обжарить котлеты на большом количестве масла и до толстой хрустящей корки, все ваши усилия по правильному выбору будут сведены на нет, и вы получите просто большую порцию канцерогенов.

Чем их можно заменить

Перекусить на бегу можно не только покупными котлетами, но и котлетами, приготовленными и заранее замороженными самостоятельно. Тем более, отмечает нутрициолог, по изначальной задумке ничего вредного в этом блюде нет, все ингредиенты — весьма достойные резиденты здоровой продуктовой корзины:

Фарш. Если речь идет о качественном фарше или даже фарше собственного приготовления, то это чистый белок. Сам фарш может быть не только мясной, но и куриный. У него ниже жирность, следовательно, и калорийность.

Сухари панировочные или хлеб. Конечно, белый хлеб — это быстрый углевод, но умеренное его количество организму не навредит.

Яйца. Куриное яйцо является источником комплекса аминокислот, витаминов A и D. Поэтому этот ингредиент несет в себе только пользу.

Лук. Он не только придает более насыщенный вкус, но и обладает многими полезными свойствами. Например, этот овощ содержит витамины группы В, витамин С и клетчатку.

Соль. В умеренных количествах она оказывает положительное влияние: поддерживает кислотно-щелочное равновесие, участвует в возникновении нервных импульсов, влияет на водный обмен.

Масло растительное. Содержит витамины A, Е и D.

Если же позаботиться о сытости своего желудка заранее не получилось, можно купить мясо, птицу или рыбу одного из наиболее легко поддающихся готовке видов и быстро запечь, потушить или обжарить без добавления большого количества масла.

«Преимущество такого блюда в том, что вы употребляете простой белок, без лишних ингредиентов. Не бойтесь проявлять фантазию в процессе приготовления: при запекании можно использовать сыр или овощи, а из обжаренного мяса сделать вкусный и полезный бутерброд».