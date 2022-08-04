Что будет, если не завтракать по утрам?

Обязательность утреннего приема пищи одними специалистами подтверждается, другими опровергается. Разбираемся, нужно ли есть с утра, что будет, если пропускать завтрак, какие продукты считаются нежелательными для завтрака.

Какие процессы запускаются в организме после завтрака?

Во время ночного сна работа всех систем организма замедляется. Чтобы заставить тело и мозг проснуться, необходимо обеспечить им нагрузку. Этот процесс аналогичен запуску промышленного механизма, который не действует до момента подачи топлива.

Еда, съеденная утром, «включает» пищеварительную, эндокринную и кровеносную систему. После поступления в организм пищи ощущается прилив энергии и, на физическом уровне, — прилив тепла.

Таким образом, человек, который успел плотно позавтракать, более работоспособен и продуктивен, чем тот, кто решил ограничиться чашкой кофе или сигаретой. Однако слишком обильный завтрак не менее вреден, чем его полное отсутствие: организм тратит на переваривание пищи слишком много сил, что вызывает чувство усталости.

При этом важно следить не только за количеством, но и за качеством потребляемых продуктов, поскольку не все популярные завтраки по-настоящему полезны.

Завтрак. Фото Global Look Press

Какие продукты подходят для завтрака?

Кому-то нравится перекусывать по дороге на работу пончиком или круассаном из ближайшей кофейни, другим по душе делать смузи из авокадо и шпината, третьи со школьных времен привыкли к бутербродам с колбасой или сыром и манной каше с комочками. При этом диетологи и нутрициологи расходятся во мнениях относительно полезности и допустимости различных продуктов, которые можно употреблять с утра. Поэтому представляется разумным следовать общим рекомендациям ВОЗ по правильному питанию и учитывать соотношение белков, жиров и углеводов в пище, употребляемой в течение дня. Тогда список продуктов, которые рекомендуется есть на завтрак, выглядит так:

Каша

Наиболее предпочтительными являются каши из гречневой, ячменной и овсяной круп, а также из неочищенного риса. Манная крупа и белый рис содержат меньше необходимых организму минералов и больше углеводов. Нежелательно использовать каши быстрого приготовления: в них содержится большое количество сахара и различных добавок. По этой же причине не следует завтракать кукурузными хлопьями.

Варить каши желательно на молоке, а не на воде. Не следует добавлять в кашу слишком много сахара, меда, фруктов — с утра организм еще не готов к большому количеству углеводов.

Яйца

В куриных и перепелиных яйцах содержится не только белок, но и витамины и минералы, при этом яйца питательны и не слишком калорийны. Можно приготовить омлет или сварить яйца всмятку. От классической глазуньи с беконом лучше воздержаться, поскольку это блюдо содержит слишком много жира.

Бутерброды

Цельнозерновой хлеб предпочтительнее белого, но это скорее общая рекомендация. Выбор продуктов, которые можно положить на хлеб, достаточно велик, это и сыр, и сливочное масло, и рыба, и творог, и овощи. Все перечисленные продукты можно употреблять как по отдельности, так и в различных комбинациях. Желательно отказаться от бутербродов с колбасой или копченостями, поскольку они не приносят пользы организму и ведут только к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Завтрак. Фото Global Look Press

Продукты, которые не следует употреблять на завтрак

Исходя из рекомендаций ВОЗ, популярные у зожников идеи завтраков с использованием овощей и фруктов способны скорее навредить организму. Таким образом, рекомендуется воздержаться от таких продуктов:

Смузи

Фруктовые и овощные соки слишком агрессивно действуют на желудок. Поэтому их можно употреблять на завтрак, но в составе других продуктов, а не в качестве основного блюда.

Йогурт

Покупной йогурт, будь он питьевым или вязким, содержит довольно много сахара и консервантов. Кроме того, завтрак должен быть плотным, а йогурт, особенно обезжиренный, не способен дать насыщение на длительное время.

Батончики и мюсли

Как и кукурузные хлопья, батончики, будь они фруктовыми или зерновыми, содержат много сахара и добавок. Поэтому их употребление в качестве завтрака приведет только к лишней нагрузке на поджелудочную железу и не принесет пользы. Это же касается и совсем не «зожных» круассанов, донатов и прочей выпечки.

Завтрак. Фото Global Look Press

Что будет, если не завтракать?

Пропуск завтрака может привести к следующим проблемам со здоровьем:

Заболевания ЖКТ

Желудок, в который своевременно не поступила пища, начинает переваривать сам себя, что приводит к гастриту, а впоследствии к язве. Однако гастрит и холецистит могут грозить и тем, кто употребляет на завтрак «неправильные» продукты.

Повышенная утомляемость

Как уже отмечалось выше, прием пищи дает человеку необходимую энергию. Поэтому те, кто пренебрегает завтраком, обычно чувствуют себя с утра более вялыми и быстрее устают.

Набор веса

Потребность в пище возникает независимо от времени суток, поэтому те, кто отказывается от завтрака, рискуют переесть во время обеда или ужина либо «перебрать» калорий за счет различных снеков. В особой зоне риска находятся офисные работники.

Нужно ли заставлять себя завтракать?

Потребности людей индивидуальны, поэтому есть с утра, особенно в случае очень раннего подъема, хочется не всем. В целях появления аппетита некоторые специалисты советуют выпивать сразу после пробуждения стакан теплой воды или делать легкую зарядку прямо в постели. Однако эти рекомендации подходят тем, кто в течение дня не имеет возможности перекусить и при этом чувствует себя плохо, быстро утомляется, испытывает головокружение и т.д. Остальным не стоит прибегать к описанным ухищрениям и уж тем более не заставлять себя давиться едой.