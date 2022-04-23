Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью

Болезни печени: необычные симптомы, какие анализы помогут определить проблемы.

При болезнях печени важно рано обнаружить симптомы, нельзя игнорировать даже малейшие отклонения. Расскажем, на что необходимо обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы с печенью.

Печень имеет красновато-бурый цвет, по текстуре — резиноподобная. Вес составляет от 1,44 до 1,66 кг. По своим размерам и весу ее превышает только кожа. Печень — орган, управляющий множеством биохимических процессов. По заверению врачей, это «молчаливый» орган, который не проявляет симптомов, даже если заболевание уже в активной фазе. Данный орган может месяцами и годами болеть бессимптомно. Это связано с тем, что в ней нет нервных окончаний. Если человек испытывает неприятные ощущения в области печени, то это растяжение ее капсулы.

Болезни печени. vseopecheni.ru

Основная ее функция заключается в фильтрации крови, которую она пропускает через себя, тем самым занимаясь очищением. Другие функции печени:

выработка желчи;

всасывание и метаболизм билирубина;

помощь в формировании сгустков крови;

метаболизм жиров, белков, углеводов;

депо витаминов и минералов;

защита иммунитета;

синтез альбумина (основной белок сыворотки крови);

производство ангиотензиногена (гормон, который сужает кровеносные сосуды).

Болезни печени

Есть два главных типа заболевания печени: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Как раз вторая в основном протекает бессимптомно. Зачастую к врачу обращаются уже в запущенном состоянии, что несет угрозу жизни человека.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это заболевание, вызванное накоплением жира в печеночных клетках. Протекает как реакция на токсические воздействия, симптомом какой-либо болезни или патологических изменений в организме.

Чаще встречается у людей, страдающих избыточным весом или ожирением, а также у кого есть диабет второго типа, преддиабет, повышенный уровень холестерина, проблемы с щитовидной железой. Кроме того, риску болезни печени подвержены люди старше 50 лет, курильщики, имеющие тату, пирсинг, после переливания крови, незащищенного секса, контакта с химикатами или токсинами, а также с наследственной предрасположенностью.

На ранней стадии не несет тяжелых последствий, но если запустить, то может перейти в серьезное заболевание, в том числе в цирроз.

Повреждения печени. emcmos.ru

Еще высокий уровень жира может говорить о других заболеваниях, например о диабете, высоком давлении, заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы.

К другим заболеваниям печени относят:

фасциолез (заражение человека паразитическим червем);

цирроз (когда здоровые клетки печени заменяются рубцовой тканью);

гепатит (наличие вирусов и токсинов);

алкогольная болезнь печени;

первичный склерозирующий холангит (разрушение желчных протоков);

синдром Жильбера (генетическое нарушение, наблюдаемое у 3-12% населения);

рак печени.

Симптомы

Проблема кроется в том, что при НАЖБП на ранних стадиях нет ярких симптомов или они вовсе отсутствуют. На какие неочевидные признаки стоит обратить внимание, говорит Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service): быстрая утомляемость, усталость, трудное пробуждение по утрам и слабость. Обратите внимание на наличие тупой или ноющей боли над правой нижней частью ребер. Симптом может то появляться, то исчезать.

К другим неочевидным симптомам относят:

проблемы со сном;

акне и аллергии;

потеря аппетита;

общее недомогание;

постоянное ощущение себя больным;

повышенное газообразование;

ощущение переполненности желудка;

горечь во рту;

гемангиомы;

ливедо (расширение сосудов кожи по типу сетки);

ксантомы и ксантелазмы (узелки желтоватого цвета размером круглой формы);

гиперкератотические новообразования (новообразования коричневатого цвета);

изменения структуры ногтей;

кровоточение десен;

частая кровь из носа;

ипохондрия;

нервозность;

снижение умственных способностей;

депрессия;

нарушение памяти и концентрации внимания;

трещины на пятках;

странный запах пота;

изменение пигментации ладоней;

выпадения волос.

Если уже начало развиваться какое-либо из заболеваний, то добавятся и другие симптомы:

пожелтение участков кожи, а также белков глаз;

кожный зуд;

отечность ног, лодыжек, ступней и живота;

кожный зуд;

изменение цвета мочи;

изменение цвета кала;

тошнота;

тенденция к образованию синяков от незначительного повреждения.

При появлении каких-либо из этих симптомов специалисты советуют обратиться к врачу.

Анализы

Так как болезни редко проявляют симптомы, то важно проходить плановые обследования у врачей и сдавать анализы на регулярной основе.

Болезни печени. uviks.ru

В первую очередь назначается анализ на печеночные пробы и УЗИ брюшной полости. А также:

Анализ крови, определяется за счет показания уровня АЛТ (аланиновой аминотрансферазы) и АСТ (аспарагиновой аминотрансферазы).

Биохимический анализ крови на билирубин.

Щелочная фосфатаза.

Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП).

Протромбиновое время (ПВ) и международное нормализованное отношение (МНО).

Сывороточные белки.

Анализ крови из вены сдается только натощак. Перед исследованием необходимо отказаться от физических и эмоциональных перенапряжений за 12 часов, не курить за 30 минут. А также отказаться от приема любых лекарственных средств.

Как восстанавливается печень

Советы по восстановлению печени:

Диета: сократить употребление жиров.

Отказаться от алкоголя.

Не заниматься самолечением. Прием любых медикаментов (включая витамины и БАДы) нужно утверждать с лечащим врачом.

Избегать вдыхания химических веществ. Использовать средства индивидуальной защиты (защитная маска или респиратор).

Болезни печени. Комсомольская правда

Для профилактики заражения гепатитом С важно соблюдать ряд отдельных рекомендаций: