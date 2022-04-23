Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
При болезнях печени важно рано обнаружить симптомы, нельзя игнорировать даже малейшие отклонения. Расскажем, на что необходимо обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы с печенью.
Печень имеет красновато-бурый цвет, по текстуре — резиноподобная. Вес составляет от 1,44 до 1,66 кг. По своим размерам и весу ее превышает только кожа. Печень — орган, управляющий множеством биохимических процессов. По заверению врачей, это «молчаливый» орган, который не проявляет симптомов, даже если заболевание уже в активной фазе. Данный орган может месяцами и годами болеть бессимптомно. Это связано с тем, что в ней нет нервных окончаний. Если человек испытывает неприятные ощущения в области печени, то это растяжение ее капсулы.
Основная ее функция заключается в фильтрации крови, которую она пропускает через себя, тем самым занимаясь очищением. Другие функции печени:
- выработка желчи;
- всасывание и метаболизм билирубина;
- помощь в формировании сгустков крови;
- метаболизм жиров, белков, углеводов;
- депо витаминов и минералов;
- защита иммунитета;
- синтез альбумина (основной белок сыворотки крови);
- производство ангиотензиногена (гормон, который сужает кровеносные сосуды).
Болезни печени
Есть два главных типа заболевания печени: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Как раз вторая в основном протекает бессимптомно. Зачастую к врачу обращаются уже в запущенном состоянии, что несет угрозу жизни человека.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это заболевание, вызванное накоплением жира в печеночных клетках. Протекает как реакция на токсические воздействия, симптомом какой-либо болезни или патологических изменений в организме.
Чаще встречается у людей, страдающих избыточным весом или ожирением, а также у кого есть диабет второго типа, преддиабет, повышенный уровень холестерина, проблемы с щитовидной железой. Кроме того, риску болезни печени подвержены люди старше 50 лет, курильщики, имеющие тату, пирсинг, после переливания крови, незащищенного секса, контакта с химикатами или токсинами, а также с наследственной предрасположенностью.
На ранней стадии не несет тяжелых последствий, но если запустить, то может перейти в серьезное заболевание, в том числе в цирроз.
Еще высокий уровень жира может говорить о других заболеваниях, например о диабете, высоком давлении, заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы.
К другим заболеваниям печени относят:
- фасциолез (заражение человека паразитическим червем);
- цирроз (когда здоровые клетки печени заменяются рубцовой тканью);
- гепатит (наличие вирусов и токсинов);
- алкогольная болезнь печени;
- первичный склерозирующий холангит (разрушение желчных протоков);
- синдром Жильбера (генетическое нарушение, наблюдаемое у 3-12% населения);
- рак печени.
Симптомы
Проблема кроется в том, что при НАЖБП на ранних стадиях нет ярких симптомов или они вовсе отсутствуют. На какие неочевидные признаки стоит обратить внимание, говорит Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service): быстрая утомляемость, усталость, трудное пробуждение по утрам и слабость. Обратите внимание на наличие тупой или ноющей боли над правой нижней частью ребер. Симптом может то появляться, то исчезать.
К другим неочевидным симптомам относят:
- проблемы со сном;
- акне и аллергии;
- потеря аппетита;
- общее недомогание;
- постоянное ощущение себя больным;
- повышенное газообразование;
- ощущение переполненности желудка;
- горечь во рту;
- гемангиомы;
- ливедо (расширение сосудов кожи по типу сетки);
- ксантомы и ксантелазмы (узелки желтоватого цвета размером круглой формы);
- гиперкератотические новообразования (новообразования коричневатого цвета);
- изменения структуры ногтей;
- кровоточение десен;
- частая кровь из носа;
- ипохондрия;
- нервозность;
- снижение умственных способностей;
- депрессия;
- нарушение памяти и концентрации внимания;
- трещины на пятках;
- странный запах пота;
- изменение пигментации ладоней;
- выпадения волос.
Если уже начало развиваться какое-либо из заболеваний, то добавятся и другие симптомы:
- пожелтение участков кожи, а также белков глаз;
- кожный зуд;
- отечность ног, лодыжек, ступней и живота;
- кожный зуд;
- изменение цвета мочи;
- изменение цвета кала;
- тошнота;
- тенденция к образованию синяков от незначительного повреждения.
При появлении каких-либо из этих симптомов специалисты советуют обратиться к врачу.
Анализы
Так как болезни редко проявляют симптомы, то важно проходить плановые обследования у врачей и сдавать анализы на регулярной основе.
В первую очередь назначается анализ на печеночные пробы и УЗИ брюшной полости. А также:
- Анализ крови, определяется за счет показания уровня АЛТ (аланиновой аминотрансферазы) и АСТ (аспарагиновой аминотрансферазы).
- Биохимический анализ крови на билирубин.
- Щелочная фосфатаза.
- Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП).
- Протромбиновое время (ПВ) и международное нормализованное отношение (МНО).
- Сывороточные белки.
Анализ крови из вены сдается только натощак. Перед исследованием необходимо отказаться от физических и эмоциональных перенапряжений за 12 часов, не курить за 30 минут. А также отказаться от приема любых лекарственных средств.
Как восстанавливается печень
Советы по восстановлению печени:
- Диета: сократить употребление жиров.
- Отказаться от алкоголя.
- Не заниматься самолечением. Прием любых медикаментов (включая витамины и БАДы) нужно утверждать с лечащим врачом.
- Избегать вдыхания химических веществ. Использовать средства индивидуальной защиты (защитная маска или респиратор).
Для профилактики заражения гепатитом С важно соблюдать ряд отдельных рекомендаций:
- Безопасный секс.
- Проверяйте лицензии и сертификаты в тату-салонах.
- Избегайте контакта с кровью и другими телесными жидкостями (включая такую безобидную процедуру, как маникюр).
- Соблюдайте гигиену рук перед приемом пищи.