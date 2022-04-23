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Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью

Валентина Глазко
Корреспондент
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Болезни печени.
Фото Global Look Press
Болезни печени.
Фото vseopecheni.ru
Повреждения печени.
Фото emcmos.ru
Болезни печени.
Фото uviks.ru
Болезни печени.
Фото Комсомольская правда
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Болезни печени: необычные симптомы, какие анализы помогут определить проблемы.

При болезнях печени важно рано обнаружить симптомы, нельзя игнорировать даже малейшие отклонения. Расскажем, на что необходимо обратить внимание, чтобы вовремя выявить проблемы с печенью.

Печень имеет красновато-бурый цвет, по текстуре — резиноподобная. Вес составляет от 1,44 до 1,66 кг. По своим размерам и весу ее превышает только кожа. Печень — орган, управляющий множеством биохимических процессов. По заверению врачей, это «молчаливый» орган, который не проявляет симптомов, даже если заболевание уже в активной фазе. Данный орган может месяцами и годами болеть бессимптомно. Это связано с тем, что в ней нет нервных окончаний. Если человек испытывает неприятные ощущения в области печени, то это растяжение ее капсулы.

Болезни печени. Фото vseopecheni.ru
Болезни печени.
vseopecheni.ru

Основная ее функция заключается в фильтрации крови, которую она пропускает через себя, тем самым занимаясь очищением. Другие функции печени:

  • выработка желчи;
  • всасывание и метаболизм билирубина;
  • помощь в формировании сгустков крови;
  • метаболизм жиров, белков, углеводов;
  • депо витаминов и минералов;
  • защита иммунитета;
  • синтез альбумина (основной белок сыворотки крови);
  • производство ангиотензиногена (гормон, который сужает кровеносные сосуды).

Болезни печени

Есть два главных типа заболевания печени: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Как раз вторая в основном протекает бессимптомно. Зачастую к врачу обращаются уже в запущенном состоянии, что несет угрозу жизни человека.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это заболевание, вызванное накоплением жира в печеночных клетках. Протекает как реакция на токсические воздействия, симптомом какой-либо болезни или патологических изменений в организме.

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Чаще встречается у людей, страдающих избыточным весом или ожирением, а также у кого есть диабет второго типа, преддиабет, повышенный уровень холестерина, проблемы с щитовидной железой. Кроме того, риску болезни печени подвержены люди старше 50 лет, курильщики, имеющие тату, пирсинг, после переливания крови, незащищенного секса, контакта с химикатами или токсинами, а также с наследственной предрасположенностью.

На ранней стадии не несет тяжелых последствий, но если запустить, то может перейти в серьезное заболевание, в том числе в цирроз.

Повреждения печени. Фото emcmos.ru
Повреждения печени.
emcmos.ru

Еще высокий уровень жира может говорить о других заболеваниях, например о диабете, высоком давлении, заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы.

К другим заболеваниям печени относят:

  • фасциолез (заражение человека паразитическим червем);
  • цирроз (когда здоровые клетки печени заменяются рубцовой тканью);
  • гепатит (наличие вирусов и токсинов);
  • алкогольная болезнь печени;
  • первичный склерозирующий холангит (разрушение желчных протоков);
  • синдром Жильбера (генетическое нарушение, наблюдаемое у 3-12% населения);
  • рак печени.
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Симптомы

Проблема кроется в том, что при НАЖБП на ранних стадиях нет ярких симптомов или они вовсе отсутствуют. На какие неочевидные признаки стоит обратить внимание, говорит Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service): быстрая утомляемость, усталость, трудное пробуждение по утрам и слабость. Обратите внимание на наличие тупой или ноющей боли над правой нижней частью ребер. Симптом может то появляться, то исчезать.

К другим неочевидным симптомам относят:

  • проблемы со сном;
  • акне и аллергии;
  • потеря аппетита;
  • общее недомогание;
  • постоянное ощущение себя больным;
  • повышенное газообразование;
  • ощущение переполненности желудка;
  • горечь во рту;
  • гемангиомы;
  • ливедо (расширение сосудов кожи по типу сетки);
  • ксантомы и ксантелазмы (узелки желтоватого цвета размером круглой формы);
  • гиперкератотические новообразования (новообразования коричневатого цвета);
  • изменения структуры ногтей;
  • кровоточение десен;
  • частая кровь из носа;
  • ипохондрия;
  • нервозность;
  • снижение умственных способностей;
  • депрессия;
  • нарушение памяти и концентрации внимания;
  • трещины на пятках;
  • странный запах пота;
  • изменение пигментации ладоней;
  • выпадения волос.
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Если уже начало развиваться какое-либо из заболеваний, то добавятся и другие симптомы:

  • пожелтение участков кожи, а также белков глаз;
  • кожный зуд;
  • отечность ног, лодыжек, ступней и живота;
  • кожный зуд;
  • изменение цвета мочи;
  • изменение цвета кала;
  • тошнота;
  • тенденция к образованию синяков от незначительного повреждения.

При появлении каких-либо из этих симптомов специалисты советуют обратиться к врачу.

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Анализы

Так как болезни редко проявляют симптомы, то важно проходить плановые обследования у врачей и сдавать анализы на регулярной основе.

Болезни печени. Фото uviks.ru
Болезни печени.
uviks.ru

В первую очередь назначается анализ на печеночные пробы и УЗИ брюшной полости. А также:

  • Анализ крови, определяется за счет показания уровня АЛТ (аланиновой аминотрансферазы) и АСТ (аспарагиновой аминотрансферазы).
  • Биохимический анализ крови на билирубин.
  • Щелочная фосфатаза.
  • Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП).
  • Протромбиновое время (ПВ) и международное нормализованное отношение (МНО).
  • Сывороточные белки.

Анализ крови из вены сдается только натощак. Перед исследованием необходимо отказаться от физических и эмоциональных перенапряжений за 12 часов, не курить за 30 минут. А также отказаться от приема любых лекарственных средств.

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Как восстанавливается печень

Советы по восстановлению печени:

  • Диета: сократить употребление жиров.
  • Отказаться от алкоголя.
  • Не заниматься самолечением. Прием любых медикаментов (включая витамины и БАДы) нужно утверждать с лечащим врачом.
  • Избегать вдыхания химических веществ. Использовать средства индивидуальной защиты (защитная маска или респиратор).
Болезни печени. Фото Комсомольская правда
Болезни печени.
Комсомольская правда

Для профилактики заражения гепатитом С важно соблюдать ряд отдельных рекомендаций:

  • Безопасный секс.
  • Проверяйте лицензии и сертификаты в тату-салонах.
  • Избегайте контакта с кровью и другими телесными жидкостями (включая такую безобидную процедуру, как маникюр).
  • Соблюдайте гигиену рук перед приемом пищи.
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