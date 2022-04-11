Названы 5 главных причин больных почек

Проблемы с почками могут происходить по разным причинам. Расскажем, что важно знать об этом органе и как беречь себя.

Почки — парный орган, имеющий бобовидную форму. У каждого человека две почки, которые располагаются по обе стороны от позвоночника. Главной функцией почек является производство мочи и избавление от нее. Однако у них есть и другие важные задачи: вывод токсинов и шлаков, очищение крови, регулировка кислотно-щелочного баланса и артериального давления, влияние на количество кальция в крови, выработка витамина D и другие.

Функции почек. freseniusmedicalcare.ru

При этом почки по ряду разных причин могут испытывать сильнейшие нагрузки, которые пагубно на них влияют, вызывая болезни. Какие признаки говорят о проблемах с почками и что вызывает болезни — читайте в нашем материале.

Симптомы больных почек

В первую очередь нужно знать, какие симптомы могут говорить о проблемах с почками. Вот самые основные:

— упадок сил;

— проблемы со сном;

— сухость кожи (также бледный или желтый цвет кожи);

— проблемы с мочеиспусканием;

— кровь в моче;

— необъяснимая потеря аппетита;

— отеки (рук, ног, мешки под глазами);

— боль в пояснице (способная усиливаться во время физической нагрузки);

— цистит;

— металлический привкус во рту;

— одышка.

При малейших признаках следует сразу же обратиться к специалисту. Помните, что чем раньше вам поставят диагноз, тем больше шансов на полное и быстрое выздоровление.

Пять основных причин больных почек

Причины болезней этого органа могут быть разные, и не всегда врачи способны назвать точно, что послужило развитию болезни. Однако существует ряд факторов, которые чаще всего способствуют развитию заболеваний.

Прием лекарственных средств

Прием лекарства (особенно долгосрочный) способен провоцировать развитие болезней почек. Осторожными стоит быть с анальгетиками, которые применяются как обезболивающие и для понижения высокой температуры. Другими опасными лекарствами являются антибиотики, нарушающие почечное кровообращение. Они способны вызывать ишемию органа.

Противовирусные препараты трудно выводятся из почек, именно поэтому важно во время их приема употреблять достаточное количество воды. При регулярном приеме лекарств, понижающих артериальное давление, способно расти внутрипочечное давление. А при очень длительном приеме таких средств может произойти инфаркт почки и полное поражение органа. Проверять почки рекомендуется пациентам, принимающим и психотропные препараты. Они провоцируют образование кист и болезни органов мочевыделения.

Кроме того, болезни почек появляются при интоксикации химическими соединениями, например свинцом, ртутью, медью и т.д.

Неправильное питание

Проблемы с почками возникают и из-за неправильного питания. Особенно сказывается чрезмерное употребление соленой, острой и пряной еды. Пагубно влияют на них злоупотребление алкоголем и курение. Из-за регулярного распития спиртных напитков у больных хроническим алкоголизмом возникает так называемая алкогольная нефропатия.

Стоит помнить, что при отравлениях и интоксикации также увеличивается нагрузка на почки.

Как выглядит пиелонефрит. clinica-urology.ru

Переохлаждение организма

Наверное, каждому в детстве родители и взрослые говорили: «Не сиди на холодном — отморозишь почки». Переохлаждение действительно пагубно сказывается на здоровье. Оно может привести к развитию цистита и пиелонефрита.

Также из-за переохлаждения снижается иммунитет, давая возможность развитию инфекциям, что пагубно сказывается на этом органе.

Инфекционные заболевания

Присутствие в организме большинства инфекционных очагов способно вызвать болезни почек. Провоцируют развитие заболеваний инфекционные микробы, такие как стрептококки, кишечная палочка, вирусы кори, краснухи, Коксаки В4, герпеса, возбудители малярии и грибковые поражения.

Важно знать, что поражение мочевыделительной системы — второе по частоте осложнением при острых респираторных заболеваниях среди детей.

Особенно внимательными нужно быть и пациентам с хроническими инфекционными заболеваниями.

Ожирение

Ухудшаются функции почек и из-за ожирения. Особенно сегодня эта болезнь поглощает многих. Это случается из-за того, что происходит прямое повреждение почек вследствие нарушенного синтеза жировой тканью различных цитокинов. По данным ВОЗ, в 1995 году в мире было 200 миллионов взрослых людей с избыточной массой тела, в последующие 5 лет их число возросло до 300 миллионов.

Здесь следует говорить и о развитии сахарного диабета, который также является наиболее значимым фактором риска проблем с почками.

Помните, что причинами болезней парного органа могут быть механические повреждения, онкологические заболевания, заболевания внутренних органов, нарушение работы ЖКТ и частые запоры, возраст, состояние окружающей среды и климат.

Основные болезни почек

Нефрит — группа воспалительных заболеваний почек инфекционной, аллергической или токсической природы. Факторы: переохлаждение и слабый иммунитет.

Камни в почках — минерально-солевые отложения, которые образуются из-за сбоя в обменных процессах. Частые причины: метаболические нарушения, неправильная диета, обезвоживание и наследственная предрасположенность. Инфекция в моче провоцирует развитие струвитных камней, а уратные камни образуются из-за повышенной концентрации мочевой кислоты. Чаще всего эта болезнь встречается у мужчин, чем у женщин.

Нефроптоз (опущение почки) — патологическое состояние, при котором почка имеет большую подвижность. Как правило, опускается именно правая почка, потому что у левой сильнее связочный аппарат и она всегда располагается выше, чем первая. Причины: беременность и роды, неспортивный образ жизни, резкий набор или снижение веса, занятия тяжелой атлетикой или регулярный подъем тяжестей. Чаще эта болезнь диагностируется у женщин, спортсменов и грузчиков.

Почечная недостаточность — заболевание, носящее острый или хронический характер, при котором нарушаются основные функции почек. При почечной недостаточности плохо выводятся шлаки, из-за чего начинается интоксикация организма и появляется болевой синдром.

Пиелонефрит — бактериальная болезнь органа, которая выражается в заметном воспалительном процессе. Пиелонефрит носит хронический, первичный и вторичный характер. Причины: сахарный диабет, заболевания кишечника, онкология и т.д.

Мочекаменная болезнь — хроническое заболевание, сопровождающееся образованием камней в почках, мочевом пузыре, мочеточниках и уретре. Причины: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, отравления и гиповитаминоз.

Мочекаменная болезнь. clinsev.ru

Рак почки — злокачественная опухоль в органе. Основные причины: малоподвижный образ жизни, наследственный анамнез, неправильное питание, прием лекарственных средств.

Профилактика

Чтобы поддержать здоровье почек, важно правильно питаться. Избегайте жирной пищи, употребляйте больше овощей, фруктов и зелени. Ешьте меньше соленого и острого. Помните про питьевой баланс. Откажитесь от курения и алкоголя. Без необходимости не стоит употреблять лекарственные средства.

Необходимо вести активный образ жизни, занимаясь умеренными физическими нагрузками. Следите за уровнем сахара в крови и контролируйте свое артериальное давление.