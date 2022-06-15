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Нарколог назвал максимально допустимую норму пива в сутки

Галина Глазко
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Пиво сильно обезвоживает организм.
Фото Global Look Press

Врач-нарколог Олег Стеценко рассказал, сколько пива можно выпить в сутки без значимого вреда для здоровья. По словам эксперта, в течении дня допускается употребить до пяти литров пива, но не более.

«Если говорить о нормах, то для взрослого человек нескольких литров в течение двух часов считается максимальной нормой. Отдельно хочется отметить, что чрезмерное употребление любых алкогольных напитков вредит вашему здоровью», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

Также важно при употреблении пива отслеживать уровень воды в организме, чтобы избежать обезвоживания. Этот пенный напиток выводит из тела большое количество жидкости.

К&nbsp;пиву очень быстро происходит привыкание. Как бросить пить пиво каждый день?
Источник: https://news.ru/society/narkolog-obyasnil-rossiyanam-skolko-litrov-piva-v-den-oni-mogut-vypit/
Здоровье
Питание
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