Нарколог назвал максимально допустимую норму пива в сутки

Врач-нарколог Олег Стеценко рассказал, сколько пива можно выпить в сутки без значимого вреда для здоровья. По словам эксперта, в течении дня допускается употребить до пяти литров пива, но не более.

«Если говорить о нормах, то для взрослого человек нескольких литров в течение двух часов считается максимальной нормой. Отдельно хочется отметить, что чрезмерное употребление любых алкогольных напитков вредит вашему здоровью», — приводит слова специалиста NEWS.ru.

Также важно при употреблении пива отслеживать уровень воды в организме, чтобы избежать обезвоживания. Этот пенный напиток выводит из тела большое количество жидкости.