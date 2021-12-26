10 быстрых и красивых салатов на Новый год

Подборка рецептов быстрых салатов, которые украсят ваш новогодний стол.

Салат — самое популярное блюдо на новогоднем столе. Многие оформляют в праздничной тематике в виде часов, новогодних шаров, елок и даже символов года. Зачастую хозяйки весь день проводят у плиты. Расскажем, как быстро и вкусно приготовить салаты, порадовав всю семью и сэкономив время для себя!

Тиффани

Лучшие салаты на Новый год. Фото 1000.menu

Ингредиенты:

— салат листовой — 2 пучка

— куриное филе — 400 г

— греческий йогурт — 150 мл

— грецкие орехи — 200 г

— сыр — 200 г

— яйца — 6 шт.

— виноград кишмиш — 500 г

— карри — 15 г

Как готовить:

В первую очередь проложите слой из листового салата в свободном, но равномерном порядке. Следующим этапом в подсоленной воде отварите курицу, нарубите средними брусочками и добавьте карри — это будет новый слой. Чтобы курица получилась мягче, сделайте плотный слой из йогурта. В блендере измельчите грецкие орехи, разбейте на три равные части, их следует добавлять после каждого слоя йогурта. Далее натрите сыр на крупной терке и следуйте строгому порядку слоев: йогурт, орехи, яйца, йогурт, орехи. И в конце разрежьте виноград вдоль и украсьте им ваше блюдо.

Елочка

Лучшие салаты на Новый год.

Ингредиенты:

— шампиньоны — 300 г

— копченый сыр — 150 г

— яйца — 3 шт.

— морковь — 1 шт.

— майонез — 150 г

— укроп — 2 пучка

— оливковое масло — 30 г

— соль и перец по вкусу

— кукуруза и горох консервированные для украшения

Как готовить:

Для начала нарежьте шампиньоны мелко, а лук — кольцами. Включите плиту на средний огонь и обжарьте их около 7 минут. А теперь отварите морковь, натрите на мелкой терке ее и сыр. Только отложите в сторону немного моркови для украшения. Важно вкрутую отварить яйца и тоже натереть на терке, только крупной. Следующий очень важный этап — выложить слоями в форме елки в строгом порядке: грибы с сыром, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез. Теперь приступаем к украшению «елочки». Нарезанный укроп разложите красиво на салат, а сверху — кукурузу и горошек в виде елочных игрушек и гирлянд.

Часы

Лучшие салаты на Новый год.

Ингредиенты:

— куриное филе — 250 г

— сыр — 200 г

— корейская морковь — 180 г

— куриные яйца — 2 шт.

— майонез — 5 ст. л.

Как готовить:

Отварите 2 яйца и куриное филе в подсоленной воде. Готовую курицу руками порвите на средние волокна. Отложите, пока не остынут яйца и курица. А пока натрите сыр на крупной терке. Вытащив яйца из холодной воды, где они остывали, очистите и разделите их на белки и желтки, каждую часть протрите на крупной терке в разные миски. Далее приступаем к укладыванию слоев: курица, морковь по-корейски, желтки, сыр, белки. Каждый слой нужно смазать обильно майонезом. Теперь приступаем в украшению салата. Для этого из моркови сделайте стрелки и цифры, выложите циферблат из них.

Новогодний шар

Лучшие салаты на Новый год. Фото smak.ua

Ингредиенты:

— ветчина — 200 г

— яйцо — 4 шт.

— яблоко — 1 шт.

— сыр — 100 г

— чеснок — 2 зуб.

— грецкие орехи — 50 г

— майонез — 4 ст. л.

— петрушка — 30 г

— гранат — 1 шт.

— соль и перец по вкусу

Как готовить:

Для начала нарежьте ветчину средними кубиками. Далее приступайте к яблоку и сыру: пропустите их через крупную терку. Затем необходимо отварить яйца вкрутую. Важно: только у двух яиц отделить желтки от белков. Целое яйцо и удаленные желтки нарежьте вместе. Потом измельчите орехи, петрушку и чеснок. Переложить все ингредиенты в салат, влить майонез и добавить специи по вкусу. Полученную смесь аккуратно выложите на блюдо в форме шара, сверху добавьте одну столовую ложку майонеза. Не забудьте посыпать отложенными яичными белками и украсьте зернами граната.

Греческий салат

Лучшие салаты на Новый год. Фото buljon.ru

Ингредиенты:

— огурец — 2 шт.

— помидоры — 1 шт.

— болгарский перец — 1 шт.

— репчатый лук — 1 шт.

— брынза — 150 г

— маслины — 50 г

— оливковое масло — 3 ст. л.

— перец, соль

— листья салата — 1 пучок

Как готовить:

Начнем с того, что нужно выложить листья салата в глубокое блюдо. Далее огурцы, помидор, болгарский перец, брынзу нарежьте брусочками толщиной 1,5 см. Лук нарежьте кольцами, а вот маслины должны оставаться целыми. И заключительный этап — масло смешать со специями и полить салат.

Гранатовый браслет

Лучшие салаты на Новый год. Фото recepty.7dach.ru

Ингредиенты:

— куриное филе — 300 г

— лук — 2 шт.

— сыр — 200 г

— свекла — 1 шт.

— гранат — 1 шт.

— яйца — 2 шт.

— сметана — 3 ст. л.

— грецкие орехи — 50 г

— соль, перец по вкусу

Как готовить:

Первым этапом отварите в подсоленной воде куриное филе, охладите его и нарежьте на мелкие кусочки. Также отварите морковь, свеклу, яйца и натрите их все на крупной терке. Следом измельчите лук и обжарьте его на среднем огне с добавлением 2 столовых ложек масла. Берем сыр и трем его на крупной терке. Далее измельчаем в блендере орехи. В строгом порядке слоями выложить на блюдо: филе, лук, морковь, свеклу, яйца, сыр, грецкие орехи. Не забудьте, что каждый слой нужно смазать обильно сметаной. Приступаем к украшению: достаньте зерна из граната и красиво разложите сверху на салат.

Салат с ананасами

Лучшие салаты на Новый год. Фото kedem.ru

Ингредиенты:

— куриное филе — 300 г

— яйца — 3 шт.

— сыр — 200 г

— консервированные ананасы — 1 б.

— сметана — 150 г

— чеснок — 2 зуб.

— укроп — 2 пучка

Как готовить:

В первую очередь отварите в подсоленной воде курицу, по готовности остудите и нарежьте кубиками в 0,5 см. Точно так же измельчите ананасы и яйца. Далее натрите сыр и чеснок. Приступаем к приготовлению соуса: в сметану добавьте чеснок, соль и перец по вкусу. Далее — заправить блюдо полученным соусом и перемешать. Можно украсить кусочками ананаса и зеленью.

Новогодняя экзотика

Лучшие салаты на Новый год. Фото life.nv.ua

Ингредиенты:

— соевый соус — 1 ст. л.

— сахар — 1/2 ст. л.

— лимонный сок — 1/2 ст. л.

— оливковое масло — 4 ст. л.

— чеснок — 1 шт.

— петрушка — 2 пучка

— салатный микс — 300 г

— коктейль из морепродуктов — 150 г

— помидоры черри — 6 шт.

— маслины — 1 б.

Как готовить:

Сначала приготовим заправку. В соевый соус добавьте следующие продукты: сахар, лимонный сок и оливковое масло. Далее туда выдавите чеснок, добавьте порубленную петрушку. Приступаем к выкладыванию блюда: сперва листовой салат и морепродукты. Далее нарезанные помидоры,маслины, сверху — морепродукты. Полейте салат соусом и украсьте зеленью.

Салат с авокадо и красной рыбой

Лучшие салаты на Новый год.

Ингредиенты:

— слабосоленый лосось — 300 г

— авокадо — 3 шт

— сок лимона — 1/2 ст. л

— лук — 1 шт.

— огурец — 3 шт.

— укроп — 1 пучок

— соль, перец по вкусу

— микрозелень

Как готовить:

В блендер положите авокадо и добавьте сок лимона, соль и перец (по вкусу), взбейте все до состояния пюре. Далее огурцы пропустите на крупной терке. Лук и укроп нарубите мелко. Полученное пюре соедините с луком, укропом и огурцами. Нарежьте лосось маленькими кубиками. Сперва на блюдо выложите половину пюре, следующим слоем — рыбу и снова пюре. Полученный салат можно украсить микрозеленью сверху.

Капрезе

Лучшие салаты на Новый год. Фото pekdom.ru

Ингредиенты:

— помидоры — 3 шт.

— оливковое масло — 3 ст. л.

— базилик — 1 пучок

— моцарелла — 500 г

— соль и перец по вкусу

Как готовить:

Острым ножом нарежьте помидоры и сыр кружочками, но не слишком тонкими. На праздничное блюдо выкладывайте помидоры и сыр, чередуя либо вертикально, либо по кругу. Сверху смажьте соусом песто. Украсить блюдо нужно именно листьями базилика.