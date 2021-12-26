10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Салат — самое популярное блюдо на новогоднем столе. Многие оформляют в праздничной тематике в виде часов, новогодних шаров, елок и даже символов года. Зачастую хозяйки весь день проводят у плиты. Расскажем, как быстро и вкусно приготовить салаты, порадовав всю семью и сэкономив время для себя!
Тиффани
Ингредиенты:
— салат листовой — 2 пучка
— куриное филе — 400 г
— греческий йогурт — 150 мл
— грецкие орехи — 200 г
— сыр — 200 г
— яйца — 6 шт.
— виноград кишмиш — 500 г
— карри — 15 г
Как готовить:
В первую очередь проложите слой из листового салата в свободном, но равномерном порядке. Следующим этапом в подсоленной воде отварите курицу, нарубите средними брусочками и добавьте карри — это будет новый слой. Чтобы курица получилась мягче, сделайте плотный слой из йогурта. В блендере измельчите грецкие орехи, разбейте на три равные части, их следует добавлять после каждого слоя йогурта. Далее натрите сыр на крупной терке и следуйте строгому порядку слоев: йогурт, орехи, яйца, йогурт, орехи. И в конце разрежьте виноград вдоль и украсьте им ваше блюдо.
Елочка
Ингредиенты:
— шампиньоны — 300 г
— копченый сыр — 150 г
— яйца — 3 шт.
— морковь — 1 шт.
— майонез — 150 г
— укроп — 2 пучка
— оливковое масло — 30 г
— соль и перец по вкусу
— кукуруза и горох консервированные для украшения
Как готовить:
Для начала нарежьте шампиньоны мелко, а лук — кольцами. Включите плиту на средний огонь и обжарьте их около 7 минут. А теперь отварите морковь, натрите на мелкой терке ее и сыр. Только отложите в сторону немного моркови для украшения. Важно вкрутую отварить яйца и тоже натереть на терке, только крупной. Следующий очень важный этап — выложить слоями в форме елки в строгом порядке: грибы с сыром, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез. Теперь приступаем к украшению «елочки». Нарезанный укроп разложите красиво на салат, а сверху — кукурузу и горошек в виде елочных игрушек и гирлянд.
Часы
Ингредиенты:
— куриное филе — 250 г
— сыр — 200 г
— корейская морковь — 180 г
— куриные яйца — 2 шт.
— майонез — 5 ст. л.
Как готовить:
Отварите 2 яйца и куриное филе в подсоленной воде. Готовую курицу руками порвите на средние волокна. Отложите, пока не остынут яйца и курица. А пока натрите сыр на крупной терке. Вытащив яйца из холодной воды, где они остывали, очистите и разделите их на белки и желтки, каждую часть протрите на крупной терке в разные миски. Далее приступаем к укладыванию слоев: курица, морковь по-корейски, желтки, сыр, белки. Каждый слой нужно смазать обильно майонезом. Теперь приступаем в украшению салата. Для этого из моркови сделайте стрелки и цифры, выложите циферблат из них.
Новогодний шар
Ингредиенты:
— ветчина — 200 г
— яйцо — 4 шт.
— яблоко — 1 шт.
— сыр — 100 г
— чеснок — 2 зуб.
— грецкие орехи — 50 г
— майонез — 4 ст. л.
— петрушка — 30 г
— гранат — 1 шт.
— соль и перец по вкусу
Как готовить:
Для начала нарежьте ветчину средними кубиками. Далее приступайте к яблоку и сыру: пропустите их через крупную терку. Затем необходимо отварить яйца вкрутую. Важно: только у двух яиц отделить желтки от белков. Целое яйцо и удаленные желтки нарежьте вместе. Потом измельчите орехи, петрушку и чеснок. Переложить все ингредиенты в салат, влить майонез и добавить специи по вкусу. Полученную смесь аккуратно выложите на блюдо в форме шара, сверху добавьте одну столовую ложку майонеза. Не забудьте посыпать отложенными яичными белками и украсьте зернами граната.
Греческий салат
Ингредиенты:
— огурец — 2 шт.
— помидоры — 1 шт.
— болгарский перец — 1 шт.
— репчатый лук — 1 шт.
— брынза — 150 г
— маслины — 50 г
— оливковое масло — 3 ст. л.
— перец, соль
— листья салата — 1 пучок
Как готовить:
Начнем с того, что нужно выложить листья салата в глубокое блюдо. Далее огурцы, помидор, болгарский перец, брынзу нарежьте брусочками толщиной 1,5 см. Лук нарежьте кольцами, а вот маслины должны оставаться целыми. И заключительный этап — масло смешать со специями и полить салат.
Гранатовый браслет
Ингредиенты:
— куриное филе — 300 г
— лук — 2 шт.
— сыр — 200 г
— свекла — 1 шт.
— гранат — 1 шт.
— яйца — 2 шт.
— сметана — 3 ст. л.
— грецкие орехи — 50 г
— соль, перец по вкусу
Как готовить:
Первым этапом отварите в подсоленной воде куриное филе, охладите его и нарежьте на мелкие кусочки. Также отварите морковь, свеклу, яйца и натрите их все на крупной терке. Следом измельчите лук и обжарьте его на среднем огне с добавлением 2 столовых ложек масла. Берем сыр и трем его на крупной терке. Далее измельчаем в блендере орехи. В строгом порядке слоями выложить на блюдо: филе, лук, морковь, свеклу, яйца, сыр, грецкие орехи. Не забудьте, что каждый слой нужно смазать обильно сметаной. Приступаем к украшению: достаньте зерна из граната и красиво разложите сверху на салат.
Салат с ананасами
Ингредиенты:
— куриное филе — 300 г
— яйца — 3 шт.
— сыр — 200 г
— консервированные ананасы — 1 б.
— сметана — 150 г
— чеснок — 2 зуб.
— укроп — 2 пучка
Как готовить:
В первую очередь отварите в подсоленной воде курицу, по готовности остудите и нарежьте кубиками в 0,5 см. Точно так же измельчите ананасы и яйца. Далее натрите сыр и чеснок. Приступаем к приготовлению соуса: в сметану добавьте чеснок, соль и перец по вкусу. Далее — заправить блюдо полученным соусом и перемешать. Можно украсить кусочками ананаса и зеленью.
Новогодняя экзотика
Ингредиенты:
— соевый соус — 1 ст. л.
— сахар — 1/2 ст. л.
— лимонный сок — 1/2 ст. л.
— оливковое масло — 4 ст. л.
— чеснок — 1 шт.
— петрушка — 2 пучка
— салатный микс — 300 г
— коктейль из морепродуктов — 150 г
— помидоры черри — 6 шт.
— маслины — 1 б.
Как готовить:
Сначала приготовим заправку. В соевый соус добавьте следующие продукты: сахар, лимонный сок и оливковое масло. Далее туда выдавите чеснок, добавьте порубленную петрушку. Приступаем к выкладыванию блюда: сперва листовой салат и морепродукты. Далее нарезанные помидоры,маслины, сверху — морепродукты. Полейте салат соусом и украсьте зеленью.
Салат с авокадо и красной рыбой
Ингредиенты:
— слабосоленый лосось — 300 г
— авокадо — 3 шт
— сок лимона — 1/2 ст. л
— лук — 1 шт.
— огурец — 3 шт.
— укроп — 1 пучок
— соль, перец по вкусу
— микрозелень
Как готовить:
В блендер положите авокадо и добавьте сок лимона, соль и перец (по вкусу), взбейте все до состояния пюре. Далее огурцы пропустите на крупной терке. Лук и укроп нарубите мелко. Полученное пюре соедините с луком, укропом и огурцами. Нарежьте лосось маленькими кубиками. Сперва на блюдо выложите половину пюре, следующим слоем — рыбу и снова пюре. Полученный салат можно украсить микрозеленью сверху.
Капрезе
Ингредиенты:
— помидоры — 3 шт.
— оливковое масло — 3 ст. л.
— базилик — 1 пучок
— моцарелла — 500 г
— соль и перец по вкусу
Как готовить:
Острым ножом нарежьте помидоры и сыр кружочками, но не слишком тонкими. На праздничное блюдо выкладывайте помидоры и сыр, чередуя либо вертикально, либо по кругу. Сверху смажьте соусом песто. Украсить блюдо нужно именно листьями базилика.
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