ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Статьи   //    ЗОЖ

10 быстрых и красивых салатов на Новый год

Валентина Глазко
Валентина Глазко
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Лучшие салаты на Новый год. Фото Global Look Press Лучшие салаты на Новый год. Фото 1000.menu Лучшие салаты на Новый год. Лучшие салаты на Новый год. Лучшие салаты на Новый год. Фото smak.ua Лучшие салаты на Новый год. Фото buljon.ru Лучшие салаты на Новый год. Фото recepty.7dach.ru Лучшие салаты на Новый год. Фото kedem.ru Лучшие салаты на Новый год. Фото life.nv.ua Лучшие салаты на Новый год. Лучшие салаты на Новый год. Фото pekdom.ru
Лучшие салаты на Новый год. Фото Global Look Press
Подборка рецептов быстрых салатов, которые украсят ваш новогодний стол.

Салат — самое популярное блюдо на новогоднем столе. Многие оформляют в праздничной тематике в виде часов, новогодних шаров, елок и даже символов года. Зачастую хозяйки весь день проводят у плиты. Расскажем, как быстро и вкусно приготовить салаты, порадовав всю семью и сэкономив время для себя!

Тиффани

Лучшие салаты на Новый год. Фото 1000.menu
Лучшие салаты на Новый год. Фото 1000.menu
Оливье. Что приготовить на Новый год-2022

Ингредиенты:

— салат листовой — 2 пучка

— куриное филе — 400 г

— греческий йогурт — 150 мл

— грецкие орехи — 200 г

— сыр — 200 г

— яйца — 6 шт.

— виноград кишмиш — 500 г

— карри — 15 г

Как готовить:

В первую очередь проложите слой из листового салата в свободном, но равномерном порядке. Следующим этапом в подсоленной воде отварите курицу, нарубите средними брусочками и добавьте карри — это будет новый слой. Чтобы курица получилась мягче, сделайте плотный слой из йогурта. В блендере измельчите грецкие орехи, разбейте на три равные части, их следует добавлять после каждого слоя йогурта. Далее натрите сыр на крупной терке и следуйте строгому порядку слоев: йогурт, орехи, яйца, йогурт, орехи. И в конце разрежьте виноград вдоль и украсьте им ваше блюдо.

Елочка

Лучшие салаты на Новый год.
Лучшие салаты на Новый год.

Ингредиенты:

— шампиньоны — 300 г

— копченый сыр — 150 г

— яйца — 3 шт.

— морковь — 1 шт.

— майонез — 150 г

— укроп — 2 пучка

— оливковое масло — 30 г

— соль и перец по вкусу

— кукуруза и горох консервированные для украшения

Как готовить:

Для начала нарежьте шампиньоны мелко, а лук — кольцами. Включите плиту на средний огонь и обжарьте их около 7 минут. А теперь отварите морковь, натрите на мелкой терке ее и сыр. Только отложите в сторону немного моркови для украшения. Важно вкрутую отварить яйца и тоже натереть на терке, только крупной. Следующий очень важный этап — выложить слоями в форме елки в строгом порядке: грибы с сыром, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез. Теперь приступаем к украшению «елочки». Нарезанный укроп разложите красиво на салат, а сверху — кукурузу и горошек в виде елочных игрушек и гирлянд.

Часы

Лучшие салаты на Новый год.
Лучшие салаты на Новый год.
Лучшие закуски для компании на&nbsp;Новый год. Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год

Ингредиенты:

— куриное филе — 250 г

— сыр — 200 г

— корейская морковь — 180 г

— куриные яйца — 2 шт.

— майонез — 5 ст. л.

Как готовить:

Отварите 2 яйца и куриное филе в подсоленной воде. Готовую курицу руками порвите на средние волокна. Отложите, пока не остынут яйца и курица. А пока натрите сыр на крупной терке. Вытащив яйца из холодной воды, где они остывали, очистите и разделите их на белки и желтки, каждую часть протрите на крупной терке в разные миски. Далее приступаем к укладыванию слоев: курица, морковь по-корейски, желтки, сыр, белки. Каждый слой нужно смазать обильно майонезом. Теперь приступаем в украшению салата. Для этого из моркови сделайте стрелки и цифры, выложите циферблат из них.

Новогодний шар

Лучшие салаты на Новый год. Фото smak.ua
Лучшие салаты на Новый год. Фото smak.ua

Ингредиенты:

— ветчина — 200 г

— яйцо — 4 шт.

— яблоко — 1 шт.

— сыр — 100 г

— чеснок — 2 зуб.

— грецкие орехи — 50 г

— майонез — 4 ст. л.

— петрушка — 30 г

— гранат — 1 шт.

— соль и перец по вкусу

Как готовить:

Для начала нарежьте ветчину средними кубиками. Далее приступайте к яблоку и сыру: пропустите их через крупную терку. Затем необходимо отварить яйца вкрутую. Важно: только у двух яиц отделить желтки от белков. Целое яйцо и удаленные желтки нарежьте вместе. Потом измельчите орехи, петрушку и чеснок. Переложить все ингредиенты в салат, влить майонез и добавить специи по вкусу. Полученную смесь аккуратно выложите на блюдо в форме шара, сверху добавьте одну столовую ложку майонеза. Не забудьте посыпать отложенными яичными белками и украсьте зернами граната.

Греческий салат

Лучшие салаты на Новый год. Фото buljon.ru
Лучшие салаты на Новый год. Фото buljon.ru
Самые оригинальные коктейли для празднования Нового года. Самые оригинальные коктейли для празднования Нового года

Ингредиенты:

— огурец — 2 шт.

— помидоры — 1 шт.

— болгарский перец — 1 шт.

— репчатый лук — 1 шт.

— брынза — 150 г

— маслины — 50 г

— оливковое масло — 3 ст. л.

— перец, соль

— листья салата — 1 пучок

Как готовить:

Начнем с того, что нужно выложить листья салата в глубокое блюдо. Далее огурцы, помидор, болгарский перец, брынзу нарежьте брусочками толщиной 1,5 см. Лук нарежьте кольцами, а вот маслины должны оставаться целыми. И заключительный этап — масло смешать со специями и полить салат.

Гранатовый браслет

Лучшие салаты на Новый год. Фото recepty.7dach.ru
Лучшие салаты на Новый год. Фото recepty.7dach.ru

Ингредиенты:

— куриное филе — 300 г

— лук — 2 шт.

— сыр — 200 г

— свекла — 1 шт.

— гранат — 1 шт.

— яйца — 2 шт.

— сметана — 3 ст. л.

— грецкие орехи — 50 г

— соль, перец по вкусу

Как готовить:

Первым этапом отварите в подсоленной воде куриное филе, охладите его и нарежьте на мелкие кусочки. Также отварите морковь, свеклу, яйца и натрите их все на крупной терке. Следом измельчите лук и обжарьте его на среднем огне с добавлением 2 столовых ложек масла. Берем сыр и трем его на крупной терке. Далее измельчаем в блендере орехи. В строгом порядке слоями выложить на блюдо: филе, лук, морковь, свеклу, яйца, сыр, грецкие орехи. Не забудьте, что каждый слой нужно смазать обильно сметаной. Приступаем к украшению: достаньте зерна из граната и красиво разложите сверху на салат.

Салат с ананасами

Лучшие салаты на Новый год. Фото kedem.ru
Лучшие салаты на Новый год. Фото kedem.ru
Шампанское. Шампанское: польза и вред. Сколько и как пить?

Ингредиенты:

— куриное филе — 300 г

— яйца — 3 шт.

— сыр — 200 г

— консервированные ананасы — 1 б.

— сметана — 150 г

— чеснок — 2 зуб.

— укроп — 2 пучка

Как готовить:

В первую очередь отварите в подсоленной воде курицу, по готовности остудите и нарежьте кубиками в 0,5 см. Точно так же измельчите ананасы и яйца. Далее натрите сыр и чеснок. Приступаем к приготовлению соуса: в сметану добавьте чеснок, соль и перец по вкусу. Далее — заправить блюдо полученным соусом и перемешать. Можно украсить кусочками ананаса и зеленью.

Новогодняя экзотика

Лучшие салаты на Новый год. Фото life.nv.ua
Лучшие салаты на Новый год. Фото life.nv.ua

Ингредиенты:

соевый соус — 1 ст. л.

— сахар — 1/2 ст. л.

— лимонный сок — 1/2 ст. л.

— оливковое масло — 4 ст. л.

чеснок — 1 шт.

— петрушка — 2 пучка

— салатный микс — 300 г

— коктейль из морепродуктов — 150 г

— помидоры черри — 6 шт.

— маслины — 1 б.

Как готовить:

Сначала приготовим заправку. В соевый соус добавьте следующие продукты: сахар, лимонный сок и оливковое масло. Далее туда выдавите чеснок, добавьте порубленную петрушку. Приступаем к выкладыванию блюда: сперва листовой салат и морепродукты. Далее нарезанные помидоры,маслины, сверху — морепродукты. Полейте салат соусом и украсьте зеленью.

Салат с авокадо и красной рыбой

Лучшие салаты на Новый год.
Лучшие салаты на Новый год.
Куда поехать на&nbsp;Новый год 2022. Топ-10 мест в России, куда поехать на Новый год-2022

Ингредиенты:

— слабосоленый лосось — 300 г

— авокадо — 3 шт

— сок лимона — 1/2 ст. л

— лук — 1 шт.

— огурец — 3 шт.

— укроп — 1 пучок

— соль, перец по вкусу

— микрозелень

Как готовить:

В блендер положите авокадо и добавьте сок лимона, соль и перец (по вкусу), взбейте все до состояния пюре. Далее огурцы пропустите на крупной терке. Лук и укроп нарубите мелко. Полученное пюре соедините с луком, укропом и огурцами. Нарежьте лосось маленькими кубиками. Сперва на блюдо выложите половину пюре, следующим слоем — рыбу и снова пюре. Полученный салат можно украсить микрозеленью сверху.

Капрезе

Лучшие салаты на Новый год. Фото pekdom.ru
Лучшие салаты на Новый год. Фото pekdom.ru

Ингредиенты:

— помидоры — 3 шт.

— оливковое масло — 3 ст. л.

— базилик — 1 пучок

— моцарелла — 500 г

— соль и перец по вкусу

Как готовить:

Острым ножом нарежьте помидоры и сыр кружочками, но не слишком тонкими. На праздничное блюдо выкладывайте помидоры и сыр, чередуя либо вертикально, либо по кругу. Сверху смажьте соусом песто. Украсить блюдо нужно именно листьями базилика.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Валентина Глазко все материалы автора
Читайте также
Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ
Кардиолог опровергла ухудшение здоровья после отказа от курения
0
Реклама