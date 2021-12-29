10 самых вкусных вторых блюд на Новый год.

Подборка рецептов вторых блюд для праздничного стола.

Самое главное блюдо на праздничном столе — это, конечно же, блюдо из мяса. Как правило, хозяйки запекают курицу, утку или отдают предпочтение мясным котлетам. Многие забывают, что рыба также может стать прекрасным вариантом для новогоднего стола. Собрали для вас разнообразные рецепты, которые смогут порадовать и удивить ваших гостей.

Запеченная курица в фольге

Запеченная курица в фольге.

Ингредиенты:

— куриная тушка — 1 шт.

— оливковое масло — 50 г

— горчица — 2 ч. л.

— мед — 2 ч. л.

— чеснок — 7 зуб.

— сухой чеснок — 1 ч. л.

— розмарин — 1 ч. л.

— лимон — 1 шт.

— соль, перец по вкусу

— зелень — 1 пуч.

Как готовить:

Промойте курицу под проточной водой и разрежьте у нее низ. Поставьте разогреваться духовку на 200 °C. Выдавите сок из лимона. Далее смешайте масло, горчицу, мед, сухой чеснок, розмарин, сок лимона, соль и перец. Полученную смесь влейте немного в форму, в которой будет запекаться курица. Следующим шагом утрамбуйте птицу в форму и натрите ее приготовленной смесью. Проткните вилкой тушку в нескольких местах. Дольки чеснока и лимона разложите под курицу. Затем оберните ее фольгой, сделав несколько надрезов на фольге. Выпекайте курицу 1 час. Затем уберите фольгу и выпекайте еще 20 минут до образования румяной корочки. Украсить блюдо можно зеленью.

Фаршированные перепелки

Фаршированные перепелки.

Ингредиенты:

— перепелки — 3 шт.

— растительное масло — 1 ст. л.

— бульон/вода — 150 мл

— лук — 1 шт.

— кускус — 75 г

— болгарский перец — 3 шт.

— соль и перец по вкусу

— апельсин — 1 шт.

— молотый имбирь — 2 щеп.

— мед — 1 ч. л.

Как готовить:

Сперва перепелок вымойте в проточной воде, посолите и поперчите по вкусу. С помощью соковыжималки сделайте сок из апельсина. Далее добавьте в сок мед и имбирь. В специальный пакет положите перепелок, влейте к ним полученную смесь и уберите в холодильник на 30 минут. В это время лук нарежьте кубиками и обжарьте на среднем огне с добавлением растительного масла. Затем в сковороду насыпьте кускус, налейте бульон или воду, добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, закройте крышкой и уберите с огня, оставьте на 5 минут. Болгарский сладкий перец нарежьте мелкими кубиками и пересыпьте их к кускусу. Полученной кашей начините перепелок. Полейте их апельсиновым маринадом. Поставьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Рулет из индейки

Рулет из индейки.

Ингредиенты:

— индейка — 700 г

— мандарин — 1 шт.

— сыр — 100 г

— прованские травы — 2 щип.

— соль по вкусу

Как готовить:

Первым делом филе индейки накройте пленкой и отбейте молотком. Далее намажьте филе солью и прованскими травами, оставьте на 10 минут. На мелкой теркой натрите сыр и посыпьте им индейку. Разбейте мандарин на дольки и положите их в центр филе. Затем скрутите в плотный рулет и перевяжите кулинарной нитью. Закройте фольгой и поставьте в духовой шкаф на 40 минут при 180 °C. После уберите фольгу и оставьте запекаться еще на 10 минут до румяной корочки.

Шницель из свинины

Шницель из свинины.

Ингредиенты:

— свинина — 600 г

— яйцо — 2 шт.

— мука — 50 г

— панировочные сухари — 100 г

— растительное масло — 2 ст. л.

— соль, перец по вкусу

Как готовить:

Сперва нарежьте мясо на кусочки около 1 см и поперчите. Укройте пищевой пленкой и отбейте молотком. Далее взбейте яйцо с добавлением 1 столовой ложки воды, в отдельную миску высыпьте муку, в другую — панировочные сухари и соль. Затем обваляйте кусочки свинины в муке, опустите во взбитое яйцо и после в панировочные сухари. Обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки.

Шашлычки из индейки на шпажках в духовке

Шашлычки из индейки на шпажках в духовке.

Ингредиенты:

— индейка — 1 кг

— сахар — 2 ч. л.

— чеснок — 2 зуб.

— помидоры черри — 10 шт.

— лук — 1 шт.

— соль — 1/2 ч. л.

— имбирь — 1 шт.

— соевый соус — 1 ст. л.

— растительное масло — 1 ст. л.

— вода — 1 ст. л.

Как готовить:

Первым делом необходимо подготовить соус. Для этого нарубите чеснок, добавьте соль, сахар, натрите на мелкой терке корень имбиря, влейте растительное масло, соевый соус. Хорошо все перемешайте. Затем нарежьте филе на средние кубики. Опустите кусочки индейки в миску с соусом и оставьте мариноваться на 40 минут. Пока подготовьте шпажки: замочите их в холодной воде на 30 минут. Следующий этап: насадите филе на шпажки, чередуя с луком и помидорами. И поставьте выпекаться в духовку на 30 минут при 180 °C. Не забывайте периодически переворачивать шпажки.

Утка в медово-горчичном соусе

Утка в медово-горчичном соусе.

Ингредиенты:

— утка — 2 кг

— мед — 2 ст. л.

— горчица — 2 ст. л.

— вода — 150 мл

— соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Первым делом нужно утку помыть, обсушить бумажным полотенцем, затем посолить и поперчить со всех сторон. В небольшой миске необходимо смешать мед и горчицу, полученным соусом смазать утку с помощью силиконовой кисточки. Переложите птицу в форму для запекания, добавьте немного воды. Запекайте при 180 °C 1 час. Блюдо можно украсить зеленью и свежими овощами.

Утиные ножки с апельсинами

Утиные ножки с апельсинами.

Ингредиенты:

— утиные ножки — 2 шт.

— апельсин — 2 шт.

— соевый соус — 1 ст. л.

— соус Табаско — 1 ст. л.

— винный уксус -1 ст. л.

— мед — 1 ч. л.

— приправа для курицы — 1 ст. л.

— соль, перец по вкусу

Как готовить:

Для начала из одного апельсина выдавите сок. Добавьте в него специи, соевый соус, винный уксус, табаско, мед, соль и перец по вкусу. В полученный соус отправьте ножки мариноваться на 1 час. Затем перелейте остатки соуса в сковороду и доведите до густого состояния. Второй апельсин нарежьте кружочками и разложите на дно формы для запекания. Сверху положите ножки, добавьте соль и перец по вкусу и смажьте густым соусом. Запекайте при 200 °C 30 минут. Затем температуру снизьте до 180 °C и оставьте на 1 час.

Запеченная форель

Запеченная форель.

Ингредиенты:

— форель — 2 шт.

— зеленый лук — 2 шт.

— помидор — 1 шт.

— лимон — 1 шт.

— тимьян — 1 пуч.

— петрушка — 2 пуч.

— оливковое масло — 2 ст. л.

— соль, перец по вкусу

— приправа для рыбы по вкусу

Как готовить:

Сначала форель нужно очистить от чешуи, затем удалить все внутренности и жабры. Для запекания лучше использовать фольгу, смажьте ее маслом. Саму рыбу тоже надо смазать немного оливковым маслом, посолить, поперчить и по желанию можно добавить специальные специи. Затем нарежьте кольцами помидор, лук и лимон. Начините ими форель, также вложите петрушку, тимьян и зеленый лук в брюхо. Поставьте в духовку при 180 °C на 20 минут.

Стейк из лосося

Стейк из лосося.

Ингредиенты:

— стейк лосося — 2 шт.

— баклажан — 1 шт.

— кабачок — 1 шт.

— шампиньоны — 6 шт.

— помидоры черри — 6 шт.

— лук — 1/2 шт.

— укроп — 2 пуч.

— масло оливковое — 3 ст. л.

— бальзамический уксус — 2 ст. л.

— соевый соус — 1 ст. л.

— соль, перец по вкусу

Как готовить:

Для начала лосось посолите и поперчите. Затем нарежьте все овощи кружочками, обжарьте их с двух сторон на сковороде, предварительно посолите и поперчите их. Грибы разрежьте пополам и тоже добавьте в сковороду. Затем на этой же сковороде обжарьте стейки по 3 минуты с каждой стороны. Лук нарежьте кольцами, зелень порубите мелко, добавьте их к рыбе. Также влейте масло, соевый соус и уксус. Дайте настояться 5 минут.

Запеченное каре теленка

Запеченное каре теленка.

Ингредиенты:

— каре теленка на кости — 1 кг

— красное сухое вино — 50 мл

— оливковое масло — 100 мл

— чеснок — 1 шт.

— розмарин, тимьян и орегано — по 2 вет.

— соль, перец по вкусу

— сливочное масло — 50 г

Как готовить:

Первым шагом нарубите розмарин, тимьян и орегано. Затем нарежьте крупно чеснок и перемешайте его с пряными травами, вином и оливковым маслом. Приступаем к подготовке мяса: зачищаем концы косточек, натираем солью, перцем, и поливаем приготовленным соусом из трав. Переложите в блюдо с крышкой, в закрытом виде уберите в холодильник на 8 часов. Следующий шаг — разогрейте духовку до 160 °С. Пока она нагревается, необходимо обжарить мясо сковороде со всех сторон до румяной корочки. Затем переложите мясо в духовку, выпекайте при 70 °С около 30 минут. Достаньте мясо и намажьте его сливочным маслом, накройте фольгой и дайте постоять 10 мин.