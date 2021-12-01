Топ-10 горнолыжных курортов России

Где покататься на горных лыжах в России: лучшие курорты, трассы и склоны.

Снежная зима в центральную часть России пока не спешит, а вот в регионах уже начали работу горнолыжные курорты. Собрали для вас самые лучшие места нашей страны, которые стоит посетить каждому любителю лыж.

«Роза Хутор» (Красная поляна, Краснодарский край)

«Роза Хутор». Фото rosakhutor.com

Самый известный горнолыжный курорт России находится в Красной Поляне — это «Роза Хутор». Популярность он получил после Олимпийских игр 2014 года в Сочи, хотя сам курорт работал еще раньше. Сезон начинается с середины декабря и продолжается до начала мая. Здесь 102 км трасс и более 25 подъемников.

Также недалеко от курорта находятся трассы для беговых лыж. Покататься на классических и коньковых лыжах можно в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Протяженность трасс — 7 км на высоте 1450 м над уровнем моря.

В Красной Поляне можно еще покататься на сноуборде, коньках, хаски и альпийских санях.

Добраться до горнолыжного курорта ближе всего из аэропорта Адлера (Сочи), который находится в 50 км от места отдыха. На поезде же вам нужно доехать до станции Адлер, откуда на сам курорт вас доставит экспресс «Ласточка» или рейсовый автобус.

«Шерегеш» (Кемеровская область)

«Шерегеш». Фото sheregesh.su

Еще один из популярных курортов горнолыжников — это «Шерегеш», расположенный на 1270 м над уровнем моря у подножия горы Зеленой, в 4 км от поселка Шерегеш в Кемеровской области. Здесь есть три зоны катания, 18 канатных дорог и 12 горнолыжных трасс протяженностью более 50 км. Тут также есть возможность покататься на беговых лыжах. Сезон длится с ноября до начала мая.

А еще этот курорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самый массовый спуск в купальниках.

Ближайшие аэропорты до «Шерегеша» находятся в Новосибирске (540 км), Кемерове (376 км) и Новокузнецке (177 км). Из Новосибирска отправляются прямые поезда «Зимняя Сказка» и «Шерегеш-Экспресс». Автобусы ездят в поселок Шерегеш из Новокузнецка, Новосибирска и Омска.

« Домбай » (Карачаево-Черкесия)

«Домбай». Фото dombaj.ru

У подножия главного хребта Кавказских гор на высоте 1650 метров над уровнем моря располагается горнолыжный курорт «Домбай» (Домбайская поляна). Трассы протяженностью 20 км расположены на высоте около 3000 м. Здесь есть склоны для людей разного уровня подготовки.

Сезон для катания на лыжах длится с декабря по апрель. Курорт находится на территории Тебердинского государственного заповедника площадью 85 га. И это самая настоящая жемчужина Кавказа!

Легче всего добраться до курорта из аэропорта Минеральных Вод, который принимает рейсы разных направлений. Из аэропорта доехать до места назначения вы можете на такси, рейсовом или туристическом автобусах (от Минеральных Вод до Домбая около 240 км). На поезде вы можете доехать до станции Невинномысск, а дальше на такси или автобусе.

«Эльбрус» (Кабардино-Балкария)

«Эльбрус». Фото elbrus.ru

Многие бы хотели покорить Эльбрус, и вот курорт, расположенный на южных склонах горы на территории природного парка «Приэльбрусье», дает такую возможность. Общая протяженность трасс равна 17 км, а общий перепад высот — 1497 м. Здесь три гондольные канатные дороги. На курорте «Эльбрус» будут рады как новичкам, так и профессионалам. Трассы есть разного уровня сложности, а помогут во всем квалифицированные инструкторы.

Сезон катания длится с ноября по май, но на самых высоких участках можно кататься круглый год (при хороших погодных условиях).

Как добраться до «Эльбруса»? Ближе всего из аэропорта Минеральных Вод, а оттуда уже доехать на автобусе или такси до Поляны Азау (ГК «Эльбрус»). Можете выбрать и автобусный тур, они курсируют из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Нальчик, Пятигорск и другие). Если выбирете поезд, то вам лучше добраться до Нальчика, а затем с автовокзала на маршрутке доехать до поселка Терскол.

«Абзаково» (Башкортостан)

«Абзаково». Фото abzakovo.com

Горнолыжный курорт «Абзаково» на границе Башкирии и Челябинской области также пользуется большой популярностью у лыжников. На территории есть 13 трасс (самая длинная 3280 м) общей протяженностью примерно 18 км, пять веток подъемников (могут пользоваться до 5000 человек одновременно). Самый большой перепад высот на трассах составляет 311 м. Также тут есть две горки с небольшими перепадами высот для детей.

Горнолыжный сезон здесь длится с ноября до начала мая.

Ближе всего к «Абзаково» находится аэропорт Магнитогорска (около 60 км), откуда до курорта можно доехать на рейсовом автобусе или такси. Ближайшие ж/д вокзалы располагаются в Магнитогорске и Белорецке. Вам нужна станция Новоабзаково.

Из Магнитогорска и Новоабзакова курсируют автобусы, которые довезут вас до места назначения.

«Игора» (Ленинградская область)

«Игора». Фото igora.ru

Курорт «Игора» располагается в Ленинградской области на 54 км, в Приозерском районе (1,5 часа от центра Санкт-Петербурга). Здесь оборудованы 10 трасс для горнолыжников (две для начинающих), две трассы для беговых лыж и восемь канатных дорог. Общая протяженность трасс — 4,2 км, а максимальный перепад высот составляет 116 м.

Сезон открывается в конце ноября или начале декабря (в зависимости от погоды) и длится до апреля. А еще здесь часто проходят официальные соревнования по зимним видам спорта.

Чтобы добраться до курорта, вам нужно приехать в Санкт-Петербург, затем отправиться на Финляндский вокзал, а оттуда уже на электричке или автобусе от метро «Парнас», «Девяткино» до остановок «Сосново» или «Платформа 69 км».

Фан-парк «Бобровый лог» (Красноярск)

«Бобровый лог». Фото bobrovylog.ru

«Бобровый лог» — известный горнолыжный курорт Сибири, который расположен на границе с государственным заповедником «Столбы» недалеко от Красноярска. Здесь имеется 15 трасс, два учебных склона и два четырехместных канатно-кресельных подъемника. Общая протяженность трасс составляет 10 км 917 м, а перепад высот — до 350 метров.

За счет автоматизированной системы снегообразования сезон длится шесть месяцев: с ноября по апрель.

Как добраться до «Бобрового лога»? Курорт находится в 15 минутах езды от центра Красноярска. Так что вам нужно добраться до сибирского города на самолете или поезде, а дальше на такси или автобусе.

«Вилючинский вулкан» (Петропавловск-Камчатский)

«Вилючинский вулкан». Фото ski2.ru

Один из самых необычных горнолыжных курортов находится на Камчатке — «Вулкан Вилючинский». Он расположен в юго-западном направлении от Петропавловска-Камчатского на склонах потухшего вулкана. Это место особенно любят экстремалы и опытные фрирайдеры, а вот новичкам тут делать нечего.

Максимальная протяженность спуска — 6000 м, а перепад высот — 2083 м. Сезон здесь длится круглый год, но стоит иметь в виду, что меньше всего снега в августе.

Как добраться до курорта «Вулкан Вилючинский»? Вам нужно приехать в Петропавловск-Камчатский, который имеет воздушное и морское сообщение со многими городами, а затем на автобусе или машине до поселков Термальный или Паратунка. Помните, что до вулкана общественный транспорт не ездит.

«Гора Соболиная» (Байкальск, Иркутская область)

«Гора Соболиная». Фото baikalski.net

«Гора Соболиная» располагается в живописном месте вдоль Байкала недалеко от города Байкальск. Тут находится 15 трасс и кресельный подъемник. Максимальный перепад высот составляет 479 м, а наивысшая высота — 1004 м. Здесь есть как искусственный покров, так и естественный снег.

Горнолыжный сезон длится 180 дней: начинается в ноябре, а заканчивается в начале мая.

Добраться до курорта «Гора Соболиная» вы можете из Иркутска (150 км), откуда отправляются электрички и маршрутки до Байкальска. При этом общественный транспорт до «Горы Соболиной» не ездит, лучше воспользоваться услугами такси.

«Кукисвумчорр» (Хибины) (Кировск, Мурманская область)

«Кукисвумчорр». Фото 25chorr.ru

Одним из бюджетных вариантов для горнолыжников является комплекс «Кукисвумчорр», расположенный в Хибинах. Горы здесь невысокие (до 1200 метров), но находится шесть трасс (одна учебная), три бугельных подъемника и еще один учебный.

Все трассы освещены, так как тут бывают темные полярные ночи. Приезжая сюда, вы также сможете увидеть северное сияние. Приятный бонус, согласитесь?

Сезон начинается в конце ноября и длится до начала мая, но лучшее время для горнолыжников в марте.

Как добраться? Из Мурманска на автобусе или маршрутном такси вы сможете доехать до Кировска. Также до курорта ходят такси из Апатитов и аэропорта этого города «Хибины».

Обращаем ваше внимание, что на курортах действуют ограничения, связанные с распространением коронавируса. Уточняйте всю информацию о QR-кодах и правилах посещения на официальных сайтах.