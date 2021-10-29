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Врачи назвали главные признаки дефицита витамина A в организме

08:00
Врачи назвали главные признаки дефицита витамина A в организме. Фото Global Look Press
Врачи назвали главные признаки дефицита витамина A в организме. Фото Global Look Press

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) назвала признаки нехватки в организме витамина А. Это изменения в глазах (сухость, ухудшение зрения), сухие и ломкие волосы, язвы во рту, потрескавшиеся губы, шелушение, зуд и сухость кожи, ломкость ногтей, частые инфекции мочевого пузыря, верхних и нижних дыхательных путей, медленное заживление ран.

Рекомендуется употреблять сыр, яйца и жирную рыбу, которые являются хорошим источником ретинола. Помимо этого стоит добавить в свой рацион нежирные молоко и йогурт, еженедельно нужно есть печень и печеночные продукты.

Прием витамина А в виде добавок может нормализовать уровень вещества в организме, однако его большое количество способно нанести вред здоровью.

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Галина Глазко все материалы автора
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