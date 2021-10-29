Невролог рассказала, какую головную боль нельзя игнорировать

Врач-невролог, заведующая отделением КДЦ «МЕДСИ на Солянке» Изета Елоева рассказала подробнее о головной боли.

«Опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления. Чтобы минимизировать риски осложнений, таких, как инсульт и инфаркт, необходимо прекратить любую физическую деятельность и отдохнуть. Еще один вид интенсивной головной боли под названием кластерная. Она быстро переходит в хроническую.

Если у вас случались подобные приступы головной боли, то для того, чтобы исключить какие-либо опасные заболевания и подобрать правильную терапию, необходимо обратиться к врачу. Иногда подобные приступы боли могут быть симптомами серьезных заболеваний, таких как опухоли головного мозга, поражения сосудов головного мозга", — сказала невролог агентству «Прайм».

Врач также отметила, что обратить внимание стоит на снижение внимания или проявление других неврологических симптомов.