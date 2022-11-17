ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 18:20

Врач рассказал, почему нужно бояться холода

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал в интервью «Газете.ru», что реакцией организма на холод могут быть красные пятна и зудящие высыпания, свидетельствующие о переохлаждении. При этом не исключено появление слабости и нервозности.

«Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — предостерег специалист. По его словам, при переохлаждении понижается уровень защиты слизистых оболочек и местный иммунитет, что способствует риску возникновения ОРВИ.

Несмотря на возможность переохлаждения, Сергей Хомяков рекомендует в холодное время года продолжать сохранять физическую активность. Для занятий спортом на улице важно подбирать одежду, соответствующую погодным условиям. Это убережет от возможных проблем.

Здоровье
0
Читайте также
5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматолог рассказала, о чем может говорить состояние кожи

Остеопат опроверг мифы о своей профессии
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости