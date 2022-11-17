Врач рассказал, почему нужно бояться холода

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал в интервью «Газете.ru», что реакцией организма на холод могут быть красные пятна и зудящие высыпания, свидетельствующие о переохлаждении. При этом не исключено появление слабости и нервозности.

«Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — предостерег специалист. По его словам, при переохлаждении понижается уровень защиты слизистых оболочек и местный иммунитет, что способствует риску возникновения ОРВИ.

Несмотря на возможность переохлаждения, Сергей Хомяков рекомендует в холодное время года продолжать сохранять физическую активность. Для занятий спортом на улице важно подбирать одежду, соответствующую погодным условиям. Это убережет от возможных проблем.