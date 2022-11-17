Остеопат опроверг мифы о своей профессии

Остеопат Андрей Леоненко опроверг мифы о своей профессии.

По словам специалиста, остеопатические методы базируются на убежденности в зависимости здоровья организма от нарушений естественной подвижности тела, смещения суставов и позвонков. Кроме того, он добавил, что остеопатия не противоречит медицине и напомнил, что Минздрав РФ утвердил остеопатию как направление в медицине в 2003 году.

«Можно полагать, что комиссия Минздрава, собранная из профессионалов высокого класса, разбирается в том, относится остеопатия к медицине или нет, точно лучше аудитории массмедиа. Остеопаты официально получают лицензии в соответствии с законодательством страны, школы остеопатии действуют на базе государственных медицинских высших учебных заведений», — приводит Life.ru слова Леоненко.

Также он отметил, что авантюристов, которые пытаются выдавать себя за специалистов, легко раскрыть — достаточно проверить их лицензию и документы об образовании.

«Настоящий остеопат является врачом, имеет высшее медицинское образование, а также пройденное обучение в институте, академии или школе остеопатии, а это не менее четырёх-пяти лет дополнительного обучения, что подтверждается соответствующими сертификатами и дипломами», — добавил Леоненко.

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