Врач перечислила способы профилактики рака

Главный внештатный специалист по медицинский профилактике Минздрава Любовь Дроздова рассказала о способах профилактики онкологических заболеваний. По ее словам, в первую очередь необходимо употреблять не менее трех килограммов овощей в неделю.

«Необходимы и физические нагрузки, около 30 минут ежедневно. Сейчас уже любой гаджет оснащен шагомером. Оцените сколько времени в течение дня двигаетесь. Если 30 минут каждый день не получается, то тогда лучше как минимум два часа один раз в неделю», — приводит слова врача агентство «Москва».

Также специалист рекомендует отказаться от употребления продуктов, которые прошли глубокую кулинарную переработку. К ним относятся колбасные изделия. Такая еда может привести и к болезням ЖКТ.

Еще врач советует отказаться о курение и употребления спиртных напитков. Эти пагубные привычки также являются факторами развития рака.