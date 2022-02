Назван топ-5 самых вредных продуктов на завтрак

Эксперты портала Eat This, Not That! перечислили самые вредные продукты на завтрак. По их мнению, привычные тосты с маслом, выпечка, хлопья или сладкие йогурты содержат мало полезных для организма веществ и много вредных жиров.

Эксперт по здоровому питанию Кристин Милмайн отмечает, что завтрак необходимо употреблять много клетчатки, белков и мало сахара. Так можно получить полноценный заряд бодрости на весь день и сохранить фигуру.

Диетолог Джинан Банна рекомендует есть по утрам греческие йогурты с добавлением ягод и фруктов. Тосты следует заменить на более питательный хлеб, а хлопья вообще исключить из рациона.

