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Сегодня, 11:55

Назван топ-5 самых вредных продуктов на завтрак

Галина Глазко

Эксперты портала Eat This, Not That! перечислили самые вредные продукты на завтрак. По их мнению, привычные тосты с маслом, выпечка, хлопья или сладкие йогурты содержат мало полезных для организма веществ и много вредных жиров.

Эксперт по здоровому питанию Кристин Милмайн отмечает, что завтрак необходимо употреблять много клетчатки, белков и мало сахара. Так можно получить полноценный заряд бодрости на весь день и сохранить фигуру.

Диетолог Джинан Банна рекомендует есть по утрам греческие йогурты с добавлением ягод и фруктов. Тосты следует заменить на более питательный хлеб, а хлопья вообще исключить из рациона.

Как правильно питаться по утрам читайте здесь.

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