В числе онкологических заболеваний рак ЖКТ занимает одну из лидирующих позиций. На его появлении сказывается множество факторов — от генетики до образа жизни. И если большинство из них изменить не в наших силах, то последний вполне можно взять под контроль.

Вместе с врачом-онкологом и химиотерапевтом Ольгой Сергеевной Высотиной рассказываем о вредных продуктах, которые могут повлиять на развитие опухоли, и мерах профилактики.

Могут ли продукты вызвать рак?

— К счастью, одного только неправильного питания для возникновения опухоли недостаточно. Перерождение здоровых клеток в злокачественные — многостадийный процесс, на который влияют и состояние иммунной системы, и генетическая предрасположенность, и образ жизни человека. Однако важно знать, что продукты, которые мы регулярно употребляем в пищу, являются важным фактором, повышающим риски развития опухолей. Особенно сильное влияние характер питания оказывает именно на развитие рака желудочно-кишечного тракта, в частности желудка и кишечника, — объясняет Ольга Высотина.

Самые вредные продукты, провоцирующие рак ЖКТ.

Дело в том, что с этой системой организма канцерогены — вредные вещества, приводящие к сбою в нормальной жизнедеятельности и делении клеток, — соприкасаются непосредственно. Поэтому с группами продуктов, о которых пойдет речь ниже, нужно быть осторожными и стараться ими не злоупотреблять.

Консерванты

Способствовать развитию рака могут продукты с высоким содержанием консервантов. В их числе: соусы, майонезы и многие продукты с длительным сроком хранения. Также Ольга Высотина советует отдавать предпочтение замороженным продуктам, а не консервированным (даже домашняя консервация уступает заморозке). По возможности желательно отказаться и от солений — высокое содержание соли оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку. Это может стать одним из факторов развития рака желудка, а также пищевода или гортани.

Взрослому человеку рекомендуется употреблять вместе с едой не более одной ложки соли, или 8-10 грамм. Кроме того, если часто есть соленья, в организме может повыситься содержание хлора, что также увеличивает канцерогенность вашего рациона.

Мясные продукты

Всемирная организация здравоохранения официально включила красное мясо в число канцерогенных для человека продуктов. Ученые Бостонского института онкологических исследований Дана-Фарбер проанализировали истории болезни пациентов с онкологией, у которых был нарушен режим питания. В результате исследователи пришли к выводу, что мутации в ДНК клеток дистального отдела кишечника часто были связаны именно с употреблением красного мяса, а вот курица или рыба их не вызывали. Авторы научной работы в Medical Xpress связывают это с нитрозосоединениями, которые образуются в мясных продуктах.

Мясо и рак.

Доказано, что вероятность рака желудочно-кишечного тракта у вегетарианцев в разы ниже, чем у мясоедов. Это не означает, что нужно полностью отказаться от мяса. Ольга Высотина считает, что достаточно оставить несколько порций мясной пищи в неделю. А вот копченые колбасы и консервы из мяса лучше исключить совсем.

Алкоголь и сигареты

Злоупотребление алкоголем также увеличивает риски заболеть раком кишечника. Международное агентство по исследованию рака включило спиртные напитки, особенно крепкие, в список опасных продуктов с повышенной канцерогенностью. При уже имеющемся раке частое распитие алкоголя увеличивает вероятность летального исхода. А курение и вовсе повышает риск развития всех раков, включая рак шейки матки у женщин и простаты у мужчин и, конечно, рак желудка. Это связано в первую очередь со сглатыванием вместе со слюной токсичных смол и вредных веществ.

Жареные и копченые блюда

Во время жарки и копчения даже безопасные изначально продукты могут стать опасными. Богатые углеводами блюда (все виды еды в кляре, пончики и т.д.) начинают выделять канцероген акриламид, а рыба — гетероциклические амины, также опасные для здоровья. Ситуация усугубляется при жарке на масле, которое при нагревании может выделять пероксиды , провоцирующие мутации в клетках.

К менее опасным, но потенциально вредным при злоупотреблении продуктам относятся:

— продукты из белой муки;

— искусственные заменители сахара;

— чипсы и попкорн;

— сладкие газированные напитки;

— продукты в пластиковой упаковке и другие.

Как снизить риски?

— К одному из способов профилактики рака толстого кишечника можно отнести обогащение своего рациона грубой клетчаткой. Употребление хотя бы 300-400 граммов овощей и фруктов в день позволяет размягчать каловые массы, устраняет запоры, уменьшает время контакта токсичных веществ со стенками кишечника, — объясняет Ольга Высотина.

Антираковая тарелка.

Чтобы выявить заболевание на ранней стадии и вылечить его с минимальными последствиями для организма, необходимо проходить своевременную диагностику. Специалисты рекомендуют делать колоноскопию (эндоскопическое исследование кишечника) каждые пять лет после достижения сорокалетнего возраста. Если в семье кто-то страдал подобным заболеванием или имеются какие-либо патологии кишечника, колоноскопию начинают проводить раньше.