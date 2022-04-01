Гинзбург назвал специю, снижающую риск развития рака

Диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» на «России 1» рассказал о полезных свойствах куркумы. По словам специалиста, ученые доказали, что эта специя значительно снижает риск развития рака.

«Противораковым свойством обладает вещество куркумин. Уже в лабораторных условиях доказано, что он спокоен запускать уничтожительные процессы в опухолевой клетке», — заявил Гинзбург в программе.

Также врач отмечает, что особенно эффективна куркума как средство профилактики рака кишечника, предстательной железы и груди.