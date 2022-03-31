Мясников заявил, что кофе предотвращает рак печени

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о неочевидном свойстве кофе. По его словам, люди ошибочно демонизируют этот напиток.

Кофе способен снижать вероятность развития рака печени, цирроза и предотвращать возникновение сердечного приступа, отмечает Мясников.

«Кофе даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — заявил теледоктор.

Также Мясников отмечает, многие ошибочно полагают, что кофе может спровоцировать проблемы с сердцем. В Американском колледже кардиологии выяснили, что он, наоборот, снижает риск развития сердечных заболеваний и опасного сердечного ритма, увеличивая при этом продолжительность жизнь.

В день рекомендуется употреблять 2-3 чашки растворимого или молотого кофе.