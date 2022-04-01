Третьяк вспомнил, как состоял в обществе трезвости и как боролся с пьянством

Президент ФХР и легендарный хоккеист Владислав Третьяк рассказал, чем ему приходилось заниматься в советские годы сразу после окончания карьеры.

— Когда в СССР началась антиалкогольная кампания, вы вошли в правление Всесоюзного добровольного общества трезвости. Был шанс увильнуть?

— Ни малейшего. Меня никто не спрашивал. Вышло распоряжение ЦК — а я член партии. Подчинился. Обычная ситуация для тех лет. Но по этой линии особо не нагружали. Лишь раз послали в Невинномысск — проверить, как там борются с пьянством.

— Что увидели?

— Привезли на завод. Спросили: «Желаете выступить?» — «Нет, лучше послушаю». Говорили в основном женщины. О мужьях, которые стали меньше поддавать, о безалкогольных свадьбах. Потом приехал к директору совхоза. Как раз вышел указ о ликвидации виноградников. Он сказал мне: «Пусть хоть убивают, но ничего вырубать не буду». Помолчал и добавил: «Давайте, Владислав, лучше выпьем».

— Восхитительно.

— Хлопнули по рюмке. Дальше встреча в городской администрации. Смотрю — на столе всё, кроме алкоголя. Спрашиваю: «Есть?» В ответ шепотом: «А можно?» — «Конечно. Что вы меня боитесь?» Ну и выпили «Стрижаментику».

— Это что?

— Местная водка, очень хорошая, на травах. Вообще, когда объявили сухой закон, творились жуткие вещи. Все друг на друга стучали, сводили счеты — этот пил, тот... Людей увольняли с работы, исключали из партии. Столько изломанных судеб!