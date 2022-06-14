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Гинзбург назвал полезное свойство зеленого гороха

Галина Глазко
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Свежий горох очень полезен для организма.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе свежего зеленого горошка. По его словам, в нем находится большое количество витаминов и микроэлементов.

Рекомендуется отдавать предпочтение горошку в свежем виде. Он содержит в себе антиоксидантные вещества, способные снизить воспаления в организме.

«В свежем горохе достаточное количество белка бобовых культур, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме», — приводит слова врача «Газета.Ru».

Гинзбург отмечает, что зеленый горошек имеет оптимальный состав белков, жиров и углеводов. Также клетчатка, которая содержится в горохе, позволяет сохранить чувство сытости на длительное время и поддержать иммунитет.

Горох богат белками. Вся правда о горохе: польза и вред
Источник: https://gazeta.ru/family/news/2022/06/13/17922302
Михаил Гинзбург
Здоровье
Питание
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