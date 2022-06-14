Какие продукты провоцируют развитие рака? Ответил врач-онколог

Врач-онколог Сергей Шевцов перечислил продукты, которые способны провоцировать развитие рака.

По его словам, онкологические заболевания вызывают некоторые факторы такие, как наследственность, курение, чрезмерное употребление алкоголя, прием наркотиков, а также употребление канцерогенных продуктов. К последним относятся фаст-фуд, маргарин, майонез, поп-корн, чипсы, газированные напитки и другие продукты с транс-жирами.

«Правильный обмен веществ зависит от рациона питания. Канцерогены появляются, когда мы коптим пищу, жарим, засаливаем или консервируем. Еду стоит варить, тушить или готовить на пару», — приводит слова врача Solenka.info.

Рекомендуется употреблять продукты, в которых содержатся антиоксиданты и те, что помогают выводить токсины из организма. Особенно полезны кабачки, баклажаны, виноград, черника, помидоры, темный горький шоколад, чеснок, грецкие орехи, цельнозерновой хлеб и красная рыба.