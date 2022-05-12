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Сегодня, 08:00

Врач назвала самый вредный продукт в рационе питания

Галина Глазко
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Не стоит заменять сливочное масло спредами.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что будет при регулярном употреблении заменителей сливочного масла.

«Спреды — это трансжиры, которые еще опаснее, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда», — заявила эксперт в интервью «Царьграду».

Некоторые считают, что при повышенном холестерине необходимо заменить сливочное масло на спреды, потому что они менее жирные. Однако Кореневич уверяет, что лучше употребить небольшой кусок хорошего сливочного масла, чем спреды.

Отмечается, что не стоит покупать полуфабрикаты, для производства которых также используются спреды. Сливочное масло, в свою очередь, содержит витамины А и D. Они лучше усваиваются, когда попадают в пищеварительный тракт вместе с жирами.

Сливочное масло. Кому не рекомендуется есть сливочное масло? Ответила специалист
Источник: https://tsargrad.tv/news/deshjovyj-i-ochen-vrednyj-kardiolog-rasskazala-ob-opasnom-produkte-na-stole_545397
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