Кому не рекомендуется есть сливочное масло? Ответила специалист

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не рекомендуется есть сливочное масло. По ее словам, этот продукт нельзя употреблять людям с болезнями сердца и аллергией.

«Употребление сливочного масла при наличии воспалительных процессов может негативно сказаться на общем состоянии организма. От продукта также рекомендуется отказаться при аллергии, непереносимости лактозы и аутоиммунных заболеваниях. Из-за высокого содержания холестерина масло стоит исключить людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

При этом Степанова отметила, что людям, у которых нет перечисленных болезней, сливочное масло в умеренных количествах пойдет только на пользу. Оно содержит жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга. Суточная норма для взрослого — 20-30 граммов в день, а для ребенка — до десяти граммов.