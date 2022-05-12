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Ученые считают, что кофе значительно повышает уровень холестерина у мужчин

Галина Глазко
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Кофе повышает уровень холестерина у мужчин больше, чем у женщин.
Фото Global Look Press

Издание Open Heart опубликовало статью, в которой говорится о связи кофе и холестерина. По результатам исследования стало известно, что этот популярный напиток может оказывать значительное влияние на уровень холестерина, особенно для мужчин.

Ученые отмечают, что для избежания повышенной концентрации холестерина в крови, нужно сократить употребление кофе мужчинам. Это связано с действием кофеина на организм, который имеет стимулирующее и возбуждающее действие на нервную систему и повышает кровяное давление.

Отмечается, что при повышенном уровне холестерина в крови образовываются бляшки в сосудах. Это ухудшает состояние кровеносной системы, провоцирует развитие воспаления и тромбов.

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