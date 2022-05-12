Ученые считают, что кофе значительно повышает уровень холестерина у мужчин

Издание Open Heart опубликовало статью, в которой говорится о связи кофе и холестерина. По результатам исследования стало известно, что этот популярный напиток может оказывать значительное влияние на уровень холестерина, особенно для мужчин.

Ученые отмечают, что для избежания повышенной концентрации холестерина в крови, нужно сократить употребление кофе мужчинам. Это связано с действием кофеина на организм, который имеет стимулирующее и возбуждающее действие на нервную систему и повышает кровяное давление.

Отмечается, что при повышенном уровне холестерина в крови образовываются бляшки в сосудах. Это ухудшает состояние кровеносной системы, провоцирует развитие воспаления и тромбов.